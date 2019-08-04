Неадекватный Путин, или почему Кремль сам напросился на новые санкции

Виталий Портников

Публицист, журналист

4 августа 2019, 08:40

Западу никуда не деться от продолжения противостояния с Россией.

Путин и Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Российский рубль начал падение на фоне сообщений о подписании президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом указа о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении Скрипалей. Пока мы ничего не знаем о подробностях этого указа американского президента - а также то, как он на самом деле скажется на состоянии российской экономики. Но сами санкционные ожидания уже традиционно бьют по рублю.

Решение о введении новых санкций трудно назвать неожиданным, его скорее можно назвать долгожданным. К ужесточению санкций против России конгрессмены призвали администрацию еще с прошлого года, когда был введен первый пакет санкций. Однако Белый дом не спешил - возможно, потому что рассчитывал на нахождение взаимопонимания с Москвой. В Вашингтоне могли считать, что на фоне серьезных проблем, которые могут возникнуть из-за второго пакета санкций, Владимир Путин захочет более плодотворно сотрудничать с Дональдом Трампом и вообще, как говорят на Западе, будет пытаться "сохранить лицо".

Читайте такжеВ США проголосовали за санкции против Северного потока-2Ничего этого, конечно же, не произошло - хотя бы потому, что Россия никогда не признавала своей причастности к отравлению Скрипалей. И эта позиция не изменилась даже после того, как появились неопровержимые доказательства действий агентов российских спецслужб в Солсбери. Единственный компромисс, на который за это время пошел Владимир Путин - не стал обвинять в причастности к отравлению Скрипалей британские спецслужбы. Но это явно не то, чего от него ожидали в Вашингтоне.

Кроме того, и сам Дональд Трамп исчерпал свой "лимит ожидания" благоразумия российского коллеги. Американская политическая жизнь входит в очередной предвыборный цикл. И после всех скандалов с обвинениями в контактах с российскими представителями во время предыдущей предвыборной кампании, после расследования Мюллера, после разговоров о том, что Кремль продолжит вмешиваться в американские выборы Дональду Трампу совершенно не нужно становиться мишенью для новых нападок своих оппонентов. Напротив, в интересах американского президента доказать, что в отношении российских действий он придерживается законодательства. И если Путин не оценил его конструктивного подхода - так не Трамп в этом виноват.

Читайте такжеСША стали последней преградой на пути планов Путина по УкраинеНовый санкционный пакет к тому же может оказаться частью политических действий, затрагивающих и противостояния российской агрессии в Украине, и действия по недопущению завершения строительства Северного потока-2. Соответствующие предложения в Конгрессе уже звучат. И сама атмосфера их обсуждения напоминает: Вашингтон и Москва не могут договориться не из-за американской злонамеренности, а потому, что за последние годы Кремль нарушил все мыслимые нормы международного права и этики в отношениях между независимыми государствами - от аннексии Крыма вмешательства в выборы в США и направление своих агентов для отравления в Солсбери. И при этом в Москве, похоже, не хотят даже задуматься о последствиях своих действий. Наоборот, любые последствия объясняются "русофобией" и попытками ослабить позиции России на мировой арене. А самой России можно все!

Именно поэтому и Западу, и Украине никуда не деться от продолжения противостояния с Россией. А самой России никуда не деться от санкций.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода

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