Тёрки Порошенко и Коломойского: кто кого круче разведет?

Петр Порошенко и Игорь Коломойский встречались в офисе бизнесмена / сайт президента Украины

Игорь Коломойский подтвердил, что Петр Порошенко приходил к нему на встречу в его киевский офис…

То же мне, сенсация! Разумеется, приходил!

Потому что Петр Алексеевич Порошенко опрометчиво продолжает считать Владимира Зеленского марионеткой Игоря Валериевича Коломойского. А себя — по-прежнему большим человеком, достойным "терок" с теми, кто "принимает решения".

По сути, эта встреча — продолжение таких же встреч, происходивших на Банковой, когда Порошенко убирал Коломойского из губернаторов Днепропетровщины и национализировал его любимое детище Приватбанк. Вот только теперь позиции кардинально поменялись, и сила уже на стороне Коломойского.

И содержание встречи тоже никакой не секрет.

Читайте также"Мальчики по вызову": у Порошенко распсиховались по поводу "панамского" делаПолагаю, ПАП вел то, что он сам называет "вязким базаром", и предлагал ИВК прекратить его преследования, во всяком случае, отозвать Андрея Портнова и Андрея Богдана, которые сейчас представляет для ПАПа наибольшую если не угрозу, то имиджевые потери. А взамен Порошенко готов использовать свое влияние, чтобы смягчить позицию правоохранительных органов США в отношении Коломойского. Позицию, которую он сам же во многом и сформировал.

Дело в том, что в период национализации Приватбанка наша генпрокуратура совместно с СБУ собрала и отправила в США целое досье на Коломойского за всю историю его деятельности. В котором он изображается главой организованной преступной международной группировки, на счету которой не только рейдерские захваты собственности, но и угрозы убийств и прочие ужасы. Причем, якобы против граждан США, что принципиально важно. В досье вроде бы вошли и эпизоды 2014-2015 годов, когда ИВК не стеснялся в средствах, чтобы остановить "русскую весну" в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и прочих юго-восточных областях.

И сейчас Порошенко обещает снять проблемы ИВК. Врет, конечно, по своему обыкновению: и влияния у него негусто, да и не так это в Штатах работает.

Судя по всему, Коломойский тоже это понимает. И предложил Порошенко для начала предемонстрировать свое влияние на правоохранителей США. А там — продолжим "терки".

Самое смешное, что ИВК способен остановить проблемы ПАП в Украине не больше, чем тот его в США. Типичный пример политического бизнеса по-украински, когда выигрывает тот, кто качественнее разведет своего визави. Я ставлю на Коломойского.