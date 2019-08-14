Дрожащие щечки Порошенко, или Как уходящие "реформаторы" беспардонно лгут обо всем

Михаил Подоляк

политтехнолог

14 августа 2019, 08:43

Старые элиты продолжают кривляться и считает себя любимчиками украинских богов.

Порошенко Гройсман
Порошенко и Гройсман

Есть одно потрясающее ноу-хау прошлых пяти лет, которое продолжает до сих пор идеально работать. Ты откровенно несёшь чистейшую пургу, стопроцентно лжёшь, на чёрное говоришь белое, категорически при этом не моргаешь и... кто-то в подобное верит.

Ну вот, скажем, только последние примеры. Порошенко заявляет, что ТВ-канал Прямой не имеет к нему ни малейшего отношения. Разве? Нелепо ведь. Но говорит же и даже собственные щечки от столь прямолинейной лжи не дрожат. И весь этот откровенный "лапшерез" тут же начинают раздувать тысячами голосов сторонников – "преследуют честнейшего инвестора и гениального президента, никогда не использовавшего админ-ресурс себе в корысть". И где именно это делают в наиболее концентрированном и зловещем виде? Ага. На том самом Прямом. На честнейшем не-пропагандистском канале, который сам по себе нарисовался, сам отфинансировался на пару-тройку сотен шальных миллионов и сам решил забить 95% своего эфирного времени слащавой патокой о Порошенко. Идеальный мир для записных лжецов.

Читайте такжеПорошенко так и не понял, почему Зеленский сломал его комбинацииЧуть ранее бесценный самородок современной психиатрии "министр Омелян" (кстати, особый наш бренд, почти как тамошние Гуглы, Теслы и прочие Яблоки) опять обухом нам по голове заявляет, что "прожорливый" Дорожный фонд за 2016-2019 годы "создал, отремонтировал, уложил, сделал более 10 тысяч км качественных дорог". Раньше разговоры шли о 3 тысячах, потом о 6 и, наконец, о 7 тысяч километров таинственных крутых дорог, которых никто не видел, но они точно есть. Омелян знает. Возможно, это те самые дороги, по которым он собрался гонять медведей до развалин Кремля. Тем не менее, кто-то из тех, кто изредка покидает свой славный мир "троещинских трущоб", чтобы пешком доползти до ближайшего места пения горилчаных гимнов, искренне считает, что да. Дороги есть и дороги очень качественные, омеляновские. Машины просто у нас тупые - не там ездят.

Читайте такжеВыжившее из ума прошлое: Зеленскому придется платить по счетам ПорошенкоМежду прочим, все подобные заявления, естественно, не требуют никаких доказательств. Они не имеют никакого отношения к реальному миру. И любой адекват понимает, что это голимая ложь. Но Украина очень любит всерьёз обсуждать любую голимую ложь. Долго, нудно, доходя даже до мордобоя - "а чего ты сомневаешься в этом?" И за резонный ответ - "так ведь глаза не врут и ничего нет" - тебя банально хотят распять фанаты того или иного лжеца.

Не слишком ли мы уникальны? Пока ещё-премьер Гройсман пару месяцев назад уверенно причмокивал, что ввод "энергорынка" вообще никак не повлияет на цены и даже приведёт к их снижению. А буквально вчера промышленные предприятия начинают получать новые тарифы, на 20% выше нынешних. Сказать дальше, как будет меняться потребительское ценообразование по всем отраслям и регионам? Не надо? Но Гройсман-то что? А ничего. Снижает или набирает личный вес, продолжает кривляться и считает себя любимчиком украинских богов. По большому счёту, это даже не безответственная политика или пропаганда. Это тотальное отсутствие всего.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Омелян Владимир Гройсман Михаил Подоляк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:46
Ученые выяснили, почему правильно пить кофе – только с сахаром
08:43
Дрожащие щечки Порошенко, или Как уходящие "реформаторы" беспардонно лгут обо всем мнение
08:40
ЧП в метро Киева: мужчина упал на рельсы - опубликовано видео Видео
08:19
Стихия готовит новый удар: на Украину снова обрушатся грозы и шквалы Видео
07:55
Как правильно принимать душ: ученые дали полезные советы Видео
07:52
Трамп снова угрожает выходом Штатов из состава ВТО
07:51
Кто такой Джеффри Эпштейн и почему он внезапно покончил с собой мнение
07:33
Мастер спорта по бодибилдингу развеяла миф о фитнес-бикини
07:29
Взрывы под Архангельском:  в США подозревают испытание Россией гиперзвуковой ракеты
07:17
Так вот ты какое, "путинское воинство" мнение
07:15
Катастрофу уже не остановить: как россияне могут вернуть воду в Крым
07:10
Звезда Голливуда покорила Сеть образом в вышиванке
06:54
Полная капитуляция: почему проект Порошенко доживает последние дни мнение
06:31
Открытки на Медовый спас и привітання з Маковея 2019 – картинки и тексты Фото
06:15
Переводчик онлайн: какой переводчик с английского на русский или украинский лучше
06:05
Магнитная буря в сентябре-2019: названа дата мощного метеоудара Видео
05:46
Корона 3 сезон: дата выхода, актеры, сюжет и первый трейлер Видео
05:29
Атака Нибиру: военный корабль с планеты смерти истребит землян 28 августа - ученые
05:07
Женская обувь 2019-2020: в моду вернулся квадратный носок из 60-х и 90-х Фото
04:29
"Монашка секси": Алина Гросу вывалила грудь из кружевного белья Фото
03:50
Эксперты рассказали, когда ждать подорожания хлеба и круп
03:13
Эксперт посоветовал, как в 50 выглядеть на 25 Видео
02:48
Шахтер в Инстаграме потроллил киевское Динамо
02:48
Животная страсть: туристы в Хорватии занялись сексом прямо под отелем
02:30
Ливерпуль - Челси: трансляция матча за Суперкубок УЕФА (LIVE), все о матче
02:22
Врачи рассказали, кому нельзя есть арбузы
01:42
Лига чемпионов: результаты матчей третьего квалификационного раунда
01:02
"Российский рынок потерян": у Зеленского назвали ограничители в торговле с РФ Видео
00:26
Лига Европы: все результаты матчей третьего квалификационного раунда
00:25
Ученые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов
13 августа, вторник
23:42
Реал избавился от Лунина
23:41
Козни США: в Госдуме прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
23:24
Постпред Британии в ООН рассказала об отчаянном положении украинцев в Крыму
22:52
В Польше рассказали, почему им нужно в стране как можно больше военных из США
22:49
Брюгге выбило Динамо из Лиги чемпионов (видео голов и голевых моментов) Видео
22:40
Адвокат Порошенко прокомментировал его допрос на полиграфе
22:24
Динамо - Брюгге - 3:3: видео-трансляция матча Лиги чемпионов (LIVE) Видео
22:02
Крым предложили обложить режимным районом со стороны моря
21:50
"Разбитые окна, дырявые крыши": на Буковине выпал крупный град, опубликованы фото Фото
21:26
Ангела Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера
21:18
Бессмертный объяснил, почему его уволил Зеленский Видео
21:00
Первый пошел: уволился житомирский чиновник, которого публично распек Зеленский
20:31
Названы правила сочетания еды и тренировок Видео
20:10
"Лезут в ловушку": Бессмертный прокомментировал свое увольнение Зеленским из ТКГ в Минске Видео
19:26
Ответ Киеву: Россия объявили персоной нон грата украинского дипломата
19:06
"Укусить Украину": эколог развеял выдумку "властей Крыма" о Херсонщине Видео
19:02
Тука рассказал, кто реально страдает от нехватки воды в аннексированном Крыму
18:53
"Шерше ля фам": стало известно, как ФСБ вербует украинских военных Видео
18:37
Поезд в огне: состав Херсон - Киев загорелся по пути в Николаеве - фото, видео Видео
18:28
Даже не 150 миллиардов: в Украине посчитали стоимость ремонта дорог
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять