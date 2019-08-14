Дрожащие щечки Порошенко, или Как уходящие "реформаторы" беспардонно лгут обо всем

Порошенко и Гройсман

Есть одно потрясающее ноу-хау прошлых пяти лет, которое продолжает до сих пор идеально работать. Ты откровенно несёшь чистейшую пургу, стопроцентно лжёшь, на чёрное говоришь белое, категорически при этом не моргаешь и... кто-то в подобное верит.

Ну вот, скажем, только последние примеры. Порошенко заявляет, что ТВ-канал Прямой не имеет к нему ни малейшего отношения. Разве? Нелепо ведь. Но говорит же и даже собственные щечки от столь прямолинейной лжи не дрожат. И весь этот откровенный "лапшерез" тут же начинают раздувать тысячами голосов сторонников – "преследуют честнейшего инвестора и гениального президента, никогда не использовавшего админ-ресурс себе в корысть". И где именно это делают в наиболее концентрированном и зловещем виде? Ага. На том самом Прямом. На честнейшем не-пропагандистском канале, который сам по себе нарисовался, сам отфинансировался на пару-тройку сотен шальных миллионов и сам решил забить 95% своего эфирного времени слащавой патокой о Порошенко. Идеальный мир для записных лжецов.

Читайте такжеПорошенко так и не понял, почему Зеленский сломал его комбинацииЧуть ранее бесценный самородок современной психиатрии "министр Омелян" (кстати, особый наш бренд, почти как тамошние Гуглы, Теслы и прочие Яблоки) опять обухом нам по голове заявляет, что "прожорливый" Дорожный фонд за 2016-2019 годы "создал, отремонтировал, уложил, сделал более 10 тысяч км качественных дорог". Раньше разговоры шли о 3 тысячах, потом о 6 и, наконец, о 7 тысяч километров таинственных крутых дорог, которых никто не видел, но они точно есть. Омелян знает. Возможно, это те самые дороги, по которым он собрался гонять медведей до развалин Кремля. Тем не менее, кто-то из тех, кто изредка покидает свой славный мир "троещинских трущоб", чтобы пешком доползти до ближайшего места пения горилчаных гимнов, искренне считает, что да. Дороги есть и дороги очень качественные, омеляновские. Машины просто у нас тупые - не там ездят.

Читайте такжеВыжившее из ума прошлое: Зеленскому придется платить по счетам ПорошенкоМежду прочим, все подобные заявления, естественно, не требуют никаких доказательств. Они не имеют никакого отношения к реальному миру. И любой адекват понимает, что это голимая ложь. Но Украина очень любит всерьёз обсуждать любую голимую ложь. Долго, нудно, доходя даже до мордобоя - "а чего ты сомневаешься в этом?" И за резонный ответ - "так ведь глаза не врут и ничего нет" - тебя банально хотят распять фанаты того или иного лжеца.

Не слишком ли мы уникальны? Пока ещё-премьер Гройсман пару месяцев назад уверенно причмокивал, что ввод "энергорынка" вообще никак не повлияет на цены и даже приведёт к их снижению. А буквально вчера промышленные предприятия начинают получать новые тарифы, на 20% выше нынешних. Сказать дальше, как будет меняться потребительское ценообразование по всем отраслям и регионам? Не надо? Но Гройсман-то что? А ничего. Снижает или набирает личный вес, продолжает кривляться и считает себя любимчиком украинских богов. По большому счёту, это даже не безответственная политика или пропаганда. Это тотальное отсутствие всего.