Будут лупить: почему новая Рада неизбежно ополчится против Зеленского

По словам Соскина, все оппозиционные фракции в парламенте объединит ненависть к их общему врагу – Зеленскому / Reuters

В Верховной Раде XIX созыва фракции Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос будут в оппозиции к пропрезидентской фракции Слуга народа. В случае Европейской солидарности это неизбежно после громкого задержания Грымчака и жестких "наездов" со стороны правоохранительных органов на Порошенко. С ОПЗЖ тоже все понятно после, например, демонстративных заявлений Рабиновича о том, что он в Раде будет говорить на русском языке. Хотя Юлия Тимошенко еще надеется, но у нее уже нет никаких шансов войти во власть. Потому у Юлии Владимировны будет типичная для нее ситуация: как бы ни начинались ее взаимоотношения с правящей группой, рано или поздно все равно будет конфликт. Просто в случае с Зеленским она немного отстает в темпе. Что же касается Голоса, то Вакарчук, по сути, уже сейчас в открытом конфликте с Зеленским.

Читайте такжеПерезагрузка Рады 9.0: какие фракции станут сиамскими близнецамиТак что все четыре политические силы так или иначе будут выступать против Слуги народа в Верховной Раде. Они должны выступать против Зеленского и его парламентской фракции, потому что иначе погибнут как оппозиция.

Пока что Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос не смогут объединиться. И доказательство тому мы увидим в процессе выдвижения кандидатов от каждой из фракций на разные посты в парламенте, в том числе на должность второго вице-спикера Верховной Рады. Скорее всего, каждая из четырех фракций выдвинет своих претендентов, а дальше пойдут путем жеребьевки – сейчас это единственный вариант для них. Или же – второй путь – они распределят должности по квоте: за должность заместителя Верховной Рады отдадут определенное количество должностей глав комитетов, которые будут выделены оппозиции. Других вариантов нет, потому как-то им придется договариваться.

По мере того, как ОПЗЖ, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос начнут договариваться, они начнут все более открыто противостоять Зеленскому, который хочет постоянно "играть первую скрипку". Они станут критиковать лично Зеленского больше, чем его людей в Верховной Раде, то есть фракцию Слуга народа. По мере того, как польется эта критика от четырех оппозиционных фракций, их координация будет возрастать. Вне всякого сомнения, уже до конца года сложится мощная оппозиционная группа. Да и по мере того, как преследования оппонентов и предшественников со стороны новой власти будут расти, будет все больше вырисовываться единая группа против Зеленского.

Читайте такжеКак режим Порошенко превратился в банду ПорошенкоПри этом я бы не стал говорить, что эта борьба оппозиции бесперспективна. Думаю, что преимущество Зеленского будет очень быстро таять. Потому что, во-первых, один человек не может справиться абсолютно со всем. Во-вторых, сгнила система, а Зеленский пытается ее каким-то образом поддержать. В-третьих, будут усиливаться разные репрессии "старых политиков": будут аресты, посадки, много критики. Потому неизбежно, что все они сплотятся против Зеленского, от которого зависит продолжение репрессий против них.

Дальше будет еще интереснее – начнутся брожения в мажоритарной части партии Зеленского. Это произойдет непременно.

Потому я думаю, что Слуга народа может потерять большинство. Оно и сейчас не такое уж мощное, как кажется. Ведь, если выйдет 30 мажоритарщиков, то – всё, большинства не будет. По моим прогнозам, такие процессы развернутся уже к зиме этого года. Начнутся холода – начнутся проблемы: не будет денег от МВФ, закончатся провалом все попытки договариваться с агрессором, с Путиным, начнет рассеиваться эйфория, соберут урожай, появятся невыполненные обещания.

Таким образом, в Верховной Раде начнется кризис. Будут и противостояния, и драки, и прямые угрозы, и оскорбления. Нас ждет очень веселая осень, но зима будет еще веселее.

Как будут между собой взаимодействовать четыре оппозиционные фракции? Когда будет нужно, они все дружно будут голосовать против Зеленского. Первое, что их объединит – это голосование за закон об импичменте.

Конечно, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос не войдут в союз с Оппоплатформой – За жизнь, потому что ОПЗЖ является подконтрольной Москве. То есть эти трое и ОПЗЖ – слишком разные и геополитически, и цивилизационно.

Читайте такжеУ Зеленского нет выбора - он обязан сохранить УкраинуОднако все, что будет касаться вопросов, связанных с критикой действий Зеленского, недопущением проведения его законов и инициатив, будет объединять всех, и тогда все четыре фракции будут выступать единым фронтом. Им придется действовать так, если они не хотят сесть. Ведь Зеленский настроен пересадить всех…

Так что все фракции, как только возникнет угроза для них, объединятся против президента на личностной основе. При этом все внешние векторы – европейский выбор или ориентированность на Москву – сотрутся. Ведь и сейчас, если убрать момент внешнего выбора, то окажется, что все четыре фракции – Европейская солидарность, Батькивщина, Голос и ОПЗЖ – едины в своих устремлениях.

Однако, естественно, их союз не будет официально оформлен – оппозиционной коалиции не будет. На первом этапе они создадут какую-то координационную группу, но оформиться в общую коалицию не смогут, потому что слишком уж там много вождей... Порошенко, Тимошенко и Вакарчук никак не смогут договориться между собой и создать такую коалицию. Зато вместе бить Зеленского – будут. Плюс к ним еще присоединятся Медведчук, Рабинович и Бойко. И вот сообща они будут лупить Зеленского так, что мама не горюй! Их объединит ненависть к их общему врагу – Зеленскому. Ведь и жесткость Зеленского по отношению к ним будет нарастать.

Могут ли три фракции – Европейская солидарность, Голос и Батькивщина – объединиться, чтобы не допустить избрания кого-либо из партии Медведчука на должность вице-спикера? А им это будет "по барабану". Главное – что в кресле вице-спикера не будет самого Медведчука.

Для всех оппозиционных сил главной задачей будет найти такого человека (не важно, из какой именно фракции), который будет жесточайшим образом ломать модель управления парламентом Разумкова и Стефанчука. Они попытаются в своих рядах найти человека, который не будет давать этим двум работать, будет постоянно тыкать носом в ошибки, показывая, что те ничего не понимают и не умеют руководить, а также все время будет торпедировать заседания Верховной Рады.

Но – такого человека должны уважать все четыре оппозиционные фракции, а также мажоритарные депутаты от Слуги народа. То есть это должен быть нейтральный человек. Возможно, это будет не Ирина Геращенко, а кто-то другой – не такой эпатажный, но квалифицированный.

Задача оппозиционных фракций проста – ломать работу фракции Слуга народа и Зеленского. Чтобы политически выжить, у них нет другого пути. Потому они будут пытаться расколоть фракцию Слугу народа, потому что она очень неоднородная и аморфная. А в оппозиции у нас – политические зубры. Потому, чтобы политически выжить, эти "зубры" должны будут объединить усилия и развалить фракцию Зеленского.

А затем – досрочные парламентские выборы, когда наступит крах Зеленского. Такова общая цель, способная объединить все четыре фракции.

В Слуге народа заявили, что готовы отдать оппозиции три должности. Что касается вице-спикера, то, как я уже сказал, на эту должность оппозиция должна выдвинуть человека, который бы пользовался уважением всех четырех фракций и смог бы объединить их в борьбе против Слуги народа. Это должен быть активный борец таранного типа, нападающий. Не важно, из какой фракции он будет.

Думаю, оппозиция потребует регламентный комитет и комитет свободы слова, а также должности заместителей ряда других комитетов (в пропорции к нынешнему соотношению сил в Раде).

Читайте такжеМелкотравчатая коньюктура: почему Зеленскому стоит помнить судьбу ПорошенкоВообще, есть один нюанс, который почему-то не учитывает Слуга народа. Бо́льшая часть их фракции – это депутаты, которые не были избраны по списку Слуги народа, то есть мажоритарщики. У нас же в законодательстве даже не прописана подобная ситуация: как мажоритарщики должны входить в эту коалицию. Можно ли вообще говорить о том, что есть большинство в парламенте у Слуги народа? Ситуация двойственная, не прописанная в регламенте и Конституции.

Все идет к возникновению серьезных коллизий. Оппозиционные фракции вправе потребовать комитеты в соответствии с пропорцией по партийным спискам. 250 мест в парламенте – это депутаты, которые зашли по партийным спискам. Из этих 250-ти 124 человека – от Слуги народа. То есть 126 мест – у оппозиционных партий. Потому и комитеты должны делиться в соответствии с партийными квотами: у кого сколько процентов от этих 250-ти мест, столько процентов комитетов они и должны забрать. Это у нас прописано в Конституции.

Если пойти таким путем, мы увидим несколько иную картину.

Олег Соскин, политолог и экономист, директор Института трансформации общества, специально для Главреда