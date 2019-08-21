Путин и Макрон решили использовать Зеленского в своих целях

Виталий Портников

Публицист, журналист

21 августа 2019, 06:48

Президент РФ не поменяет своих планов по украине потому, что ему совершенно незачем их изменять.

макрон путин
Эммануэль Макрон принял в Париже Владимира Путина / Reuters

На встрече президентов Франции и России Владимир Путин вновь повторил условия, при которых может состояться встреча лидеров стран в "нормандском формате"

Это полная имплементация решений, которые предоставят автономию оккупированным районам Донбасса и амнистия лидеров боевиков. Если упростить эти условия российского президента, мы увидим, что Путин хочет сохранения полного контроля над Донбассом (а, возможно, и расширения территории контроля, ведь не случайно же он упрощает порядок выдачи паспортов). Да, Донбасс номинально будет считаться украинской территорией, но на самом деле будет государством в государстве. Путин хочет избежать ситуации, при которой в случае урегулирования конфликта территория Донбасса возвратится под контроль Киева. Но при этом ему нужно, чтобы марионеточные "политики" оккупированного региона принимали участие в управлении Украиной - вот зачем ему нужна амнистия.

При этом условия Путина - это не условия окончания войны. Это всего лишь условия, на которых он согласен встретиться в "нормандском формате". И уже понятно, что эти условия не изменятся - потому что Путину совершенно незачем их изменять.

Более того, он может рассчитывать, что западные участники "нормандского формата" будут оказывать давление не на него, а на украинского президента Владимира Зеленского. Потому что если и Зеленскому, и Макрону для доказательства своей политической состоятельности нужна встреча в "нормандском формате", то пусть украинский и французский президенты и разбираются между собой. А Путин может подождать.

Читайте такжеЖесткий урок для Зеленского: почему Путин, Меркель и Макрон отказались от встречиНе случайно опытная Ангела Меркель не участвует в этом балагане надежд, потому что прекрасно осознает его обреченность на неудачу. Эммануэль Макрон ведёт себя совершенно иначе, хотя и он уже стал высказываться относительно самой возможности проведения встречи в "нормандском формате" более осторожно, чем в недавнем прошлом. Возможно, встреча с Путиным в форте Брегансон продемонстрировала французскому президенту всю тщетность его усилий по изменению позиции российского коллеги.

Но тогда тем более остаётся коллега, чью позицию можно изменить - украинский президент. Сам факт того, что Макрон говорил о смене власти в Украине как о некоем "новом факторе" в разрешении конфликта - так, как будто Украина не жертва, а участник войны и окончание конфликта действительно зависит от позиции ее президента, а не от позиции президента России - уже говорит о манипулятивности подходов французского президента и его готовности использовать неопытность Зеленского для достижения собственных политических целей.

Читайте такжеПутин похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизмА то, что в кулуарах Брегансона французские дипломаты рассказывали журналистам о том, что Зеленский сделал некие новые - и никому пока не известные - предложения, с которыми Путин может согласиться - доказывает, что манипуляции "доброжелателей Кремля" на Западе не знают никаких "красных линий".

Потому что единственное предложение, которое Зеленский может сделать Путину и с которым российский президент согласится - это безоговорочная политическая и военная капитуляция Украины перед врагом.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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