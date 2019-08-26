Пять причин не истерить по поводу возвращения России в G7

Встрача Путина и Макрона / Reuters

Забавно читать десятки возмущённых комментов моралфагов по поводу заявлений Дональда Трампа про возвращение России в G7.

Дескать, как он, негодяй этакий, посмел такое ляпнуть и серьёзно об этом говорить? Вот ведь подлец! Спустя столько лет нашей борьбы и столько потраченных жизней. Он тут смеет такое даже предполагать! Да вы нам вообще все должны!

Про Эммануэля Макрона и его чрезмерно дружескую встречу с Владимиром Путиным я вообще молчу...

Мне это напомнило истерию по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и строительства "Северного потока-2".

Как и тогда, я заметил, что эта ситуация в нашем общественно-политическом пространстве "мутировала" в две крайности.

Читайте такжеПутин в G7: кто ответит перед украинцами за неминуемую катастрофуПервая крайность - ура-патриотическая. Она отражает последние 5 лет Украины в "переможном" измерении, где всё было отлично, Рохан скоро придёт на помощь, а Мордор вот-вот развалится.

Адепты этой школы разводят "зраду" по поводу того, что Дональд Трамп с Эммануэлем Макроном сливают Украину. Мол, надо бы им "напомнить".

Вторая крайность - капитулянтско-оппортунистская. Это там, где "мызамир" и вот это вот всё.

На этом направлении господствуют язвительные, мерзкие комментарии в стиле "Доигрались?" или "Вот видите, к чему всё пришло?" с последующими ядовитыми смешками типа "Ну теперь пожинайте плоды, а мы посмотрим".

При этом, в обоих случаях все представляют эту ситуацию как уже принятое решение, будто бы Россию только что вернули в G7.

А теперь я добавлю немного "середины".

Во-первых, никто никакого решения не принимал. Никто Россию возвращать в G7 не собирается. Успокойтесь и выдыхайте.

Во-вторых, G7 - это, если говорить честно, не клуб богатейших и сильнейших экономик, а прежде всего тусовка стран-союзников Западного блока, и именно таким она и задумывалась. Россия там всегда была лишней, как ни крути.

На G7 решаются вопросы, касающиеся интересов узкой группы стран Запада. Сегодня уже РЕАЛЬНЫЙ вес в решении международных дел имеет не G7, а G20, если уже на то пошло.

Читайте такжеВозврат РФ в G8: Украина не может рассчитывать на бесконечную поддержку ЗападаВ-третьих, никто Украину не "сливает". Это называется международная политика, во всей своей циничной красе. И то, что сейчас обсуждают - это закономерно и логично, если просто окинуть взглядом то, что происходит в мире.

В-четвёртых, тенденция к смягчению позиции Запада относительно России понятна и наметилась несколько лет назад, если не раньше.

Но поскольку у нас в Украине не сформулирована внешняя политика, внутренняя эко-система просто чудовищна, а правящий класс имеет патологическую склонность врать всем подряд в случае кризисных ситуаций, то разумеется, у нас эту тенденцию в упор не видели.

Западу очень не хочется максимального сближения РФ и Китая. К тому же, на фоне глобального кризиса лидерства и упадка старого порядка, в Европе, например, всё больше задумываются о сотрудничестве с РФ, а не конфронтации.

Проще говоря, Запад просто защищает свои интересы, скорректированные в условиях стремительно меняющегося мирового порядка - трансформации, которые в Украине мало кто замечает вообще, предпочитая жить в разных мыльных пузырях.

Украина за последние 5 лет не стала ценной для партнёров, не стала историей успеха, не выполнила "домашнюю работу" и свои обязательства, и при этом часто врала всем обо всём, начиная от реформ, заканчивая от торговли с Россией.

А в это время русские, кое-как, но прокачивали свои международные позиции через фланговую дипломатию, вмешательства в другие конфликты и выстраивание различных, порой безумных, хрупких ситуативных альянсов.

Читайте такжеПутин и Макрон решили использовать Зеленского в своих целяхПоэтому так и получается, что сегодня завеса иллюзий внезапно падает, и мы видим уже практическое воплощение этих тенденций.

Тем не менее, скатываться в какой-то из крайних угаров я считаю вредно для здоровья и бессмысленно.

Возможно, настало время серьёзно обсудить нашу внешнюю политику и внутреннюю повестку, дабы избежать невыгодных нам международных договорняков.

Возможно, если не обижаться как маленькие дети, а задавать больше вопросов и интересоваться тем, что происходит в мире, то можно строить планы и действовать на упреждение.

Возможно...