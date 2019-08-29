Что значит освобождение Вышинского

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse"

29 августа 2019, 06:53

Обмен пленными выгоден России в рамках обсуждения о послаблении антироссийских санкций и возвращения в G8. Поэтому она подталкивает Украину к выгодным для нее решениям.

вышинский
Вышинского освободили / УНИАН

Журналист Кирилл Вышинский не хотел, чтобы его включали в списки на обмен. Его позиция была такая – задержали незаконно, обвинение незаконно и потому нечего смешивать мух и котлеты. До последнего он с этим затягивал.

Вышинский, несомненно, значимая фигура, так как он важен в плане продолжения информационной войны со стороны РФ. Потому РФ дожимала Владимира Зеленского, чтобы включить Вышинского в списки. Этому же способствовали и визиты российской омбудсвумен. Для меня важно, чтобы Вышинского не было в Украине. Потому как россияне могут начать на их основе таких, как Вышинский и для нас крайне важно строить машину, которая бы минимизировала российскую пропаганду и нейтрализовала бы ее как внутреннего врага.

Читайте такжеВ Кремле возрадовались освобождению ВышинскогоОсвобождение Вышинского для меня не так важно. Гораздо интереснее, что он будет делать дальше – покинет Украину, останется здесь. И тут важно понимать, какие переговоры были с нашими властями. Логично было бы, чтобы его освободили и попросили покинуть страну.

При этом, учитывая, что Вышинского позиционировали как альтернативу возвращения для Олега Сенцова, шансы для его возвращения минимальны, так как для нынешней власти сейчас приоритет в возвращении украинских моряков.

Безусловно, страдания украинцев нельзя игнорировать. Но на данный момент четко прослеживаются три трека по возможному обмену. Во-первых, это моряки, которых Россия и так обязана отпустить по решению Международного трибунала ООН по морскому праву. Во-вторых – жители Донбасса, которые попали там в плен и в-третьих, политзаключенные в Крыму.

Фактически, и Украина, и Россия смешали все в кучу. При этом Россия находится в более выгодной позиции по обмену, так Россия запрашивает для обмена сразу несколько категорий заключенных, включая шпионов, пойманных в Украине. Мы же, напротив, сейчас сузили круг до военнопленных моряков и возможно до тех лиц, на освобождении которых настаивает украинская сторона. Потому, если и проводить обмен, то по схеме "всех на всех", а не формировать какие-то списки. Однако россиянам как раз выгодно подвязать под этот обмен моряков, так как это было бы с их стороны жестом доброй воли. Тем более, что на кону послабление антироссийских санкций, возвращение в "Большую восьмерку".

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
обмен пленными Анатолий Октисюк Кирилл Вышинский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:26
Трагедия в Дрогобыче: возросло число жертв обрушения дома
07:14
Без пяти минут премьер: кто такой Алексей Гончарук, и чего от него ждать
06:53
Что значит освобождение Вышинского мнение
06:32
"Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему нова Рада долго не протянет
06:18
C Ореховым спасом – открытки и поздравления яркие и живые Фото
06:02
Удлиненный боб – модная стрижка на средние волосы 2019-2020: свежие 40 фото из Instagram Фото Видео
05:28
Нибиру стала "завтраком" Черной дыры: пришельцы в панике летят на Землю - уфологи
04:43
Топ-5 признаков того, что женщины изменяют мужчинам
04:01
"Жопа купальник доедает": звезда Playboy завела интимным фото
03:12
Эксперт рассказал, стоит ли Зеленскому разговаривать с Путиным
02:30
Советское прошлое: неправильные пищевые привычки, от которых стоит отказаться
02:05
Полицейские из Анапы, изнасиловавшие 17-летнюю волейболистку, арестованы
01:47
Экс ВИА Гра пленила красотой на интимном фото Фото
01:34
Свитолина вышла в третий круг US Open Видео
01:13
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
01:04
Для здоровья и счастья: стрижка по лунному календарю на сентябрь 2019
00:52
Лига чемпионов: результаты всех ответных матчей плей-офф
00:26
Звезда Disney рассказала, какое любит смотреть порно
00:26
Диетолог раскрыла секрет, что есть, чтобы похудеть
00:00
Памятник не нужен: на Днепропетровщине продали бронзового Ленина на металлолом
28 августа, среда
23:30
У Зеленского есть четыре кандидатуры на пост Авакова в МВД - СМИ
23:03
Зеленский и Меркель поговорили по телефону: детали беседы
22:07
По-братски: порносайт YouPorn предложил бесплатно рекламировать город Дилдо в Канаде
21:57
"Аваков-черт": активисты с файерами вышли на акцию против министра МВД Видео
21:50
Депутат от Слуги народа рассказал о закрытой встрече с Зеленским
21:21
Разумков поведал, когда новые депутаты Рады примут присягу и начнут работать
21:19
Новый премьер-министр и отмена неприкосновенности: стала известна повестка дня новой Рады
20:56
Мать Тимати рассказала о своем аборте в юные годы
20:34
Вышинского освободили: он сам согласился на обмен
20:26
Назвали самую популярную песню лета-2019 Видео
19:57
Волкер рассказал, при каком условии Россия вернется в G8
19:50
Венецианский фестиваль 2019: программа, участники, фильмы Видео
19:37
Владимир Гройсман официально сложил полномочия премьер-министра Видео
19:36
Заря - Эспаньол: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
19:13
Известный российский тренер разбился в смертельном ДТП
18:53
Андрей Гривко: Экс-президент ФВСУ Башенко погряз во лжи
18:18
Александр Друзь на авто снес с дороги велосипедиста: опубликовано фото
18:09
"В ЖКХ столько чертей": после трагедии в Дрогобыче Зеленский потребовал аудит всех домов Видео
18:04
Суд решил судьбу вернувшейся в Украину Богатыревой
17:59
"Натираю полы": Елена Кравец стала уборщицей на Танцах со звездами Видео
17:55
Экс-депутат Госдумы рассказал, на что пойдет Путин ради своей власти в России
17:28
Эд Ширан уходит со сцены
17:26
Герой на героине: в Киеве нарушитель ПДД вместе с правами отдал полиции наркотики
17:25
Нормандская пятерка: Зеленский пригласил США на переговоры с Меркель, Макроном и Путиным Видео
17:13
Лафа скоро кончится: каким будет новый курс доллара в Украине Видео
17:03
"Выставь пятую точку": Никитюк взбудоражила пикантным фото с отдыха
16:54
"Стать директором завода": Коломойский рассказал, при каких условиях готов стать коммунистом
16:47
Рябошапка - генеральный прокурор: человек Трампа разрешил Видео
16:43
Ведущей Новой Волны Кудрявцевой вызвали скорую помощь
16:30
Пытали утюгом: на Черкасчине дерзко ограбили депутата, охранник не помог
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять