Что значит освобождение Вышинского

Вышинского освободили / УНИАН

Журналист Кирилл Вышинский не хотел, чтобы его включали в списки на обмен. Его позиция была такая – задержали незаконно, обвинение незаконно и потому нечего смешивать мух и котлеты. До последнего он с этим затягивал.

Вышинский, несомненно, значимая фигура, так как он важен в плане продолжения информационной войны со стороны РФ. Потому РФ дожимала Владимира Зеленского, чтобы включить Вышинского в списки. Этому же способствовали и визиты российской омбудсвумен. Для меня важно, чтобы Вышинского не было в Украине. Потому как россияне могут начать на их основе таких, как Вышинский и для нас крайне важно строить машину, которая бы минимизировала российскую пропаганду и нейтрализовала бы ее как внутреннего врага.

Читайте такжеВ Кремле возрадовались освобождению ВышинскогоОсвобождение Вышинского для меня не так важно. Гораздо интереснее, что он будет делать дальше – покинет Украину, останется здесь. И тут важно понимать, какие переговоры были с нашими властями. Логично было бы, чтобы его освободили и попросили покинуть страну.

При этом, учитывая, что Вышинского позиционировали как альтернативу возвращения для Олега Сенцова, шансы для его возвращения минимальны, так как для нынешней власти сейчас приоритет в возвращении украинских моряков.

Безусловно, страдания украинцев нельзя игнорировать. Но на данный момент четко прослеживаются три трека по возможному обмену. Во-первых, это моряки, которых Россия и так обязана отпустить по решению Международного трибунала ООН по морскому праву. Во-вторых – жители Донбасса, которые попали там в плен и в-третьих, политзаключенные в Крыму.

Фактически, и Украина, и Россия смешали все в кучу. При этом Россия находится в более выгодной позиции по обмену, так Россия запрашивает для обмена сразу несколько категорий заключенных, включая шпионов, пойманных в Украине. Мы же, напротив, сейчас сузили круг до военнопленных моряков и возможно до тех лиц, на освобождении которых настаивает украинская сторона. Потому, если и проводить обмен, то по схеме "всех на всех", а не формировать какие-то списки. Однако россиянам как раз выгодно подвязать под этот обмен моряков, так как это было бы с их стороны жестом доброй воли. Тем более, что на кону послабление антироссийских санкций, возвращение в "Большую восьмерку".

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse", специально для Главреда