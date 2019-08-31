Парламент распускать не страшно: почему Зеленский поспешил с угрозами Раде

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

31 августа 2019, 06:51

Любые досрочные выборы будут опасны, прежде всего, для самого президента и будут рискованным для него политическим решением.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский зря угрожал Раде роспуском/ Фото: УНИАН

Во время первого заседания новоизбранной Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский легкомысленно заявил, что парламент распускать не страшно.

До этого жестокого заявления легендарный "победитель" Петра Порошенко, Игорь Коломойский тоже заявил в одном из своих интервью, что если этот парламент будет плохо себя вести, то через год его можно будет распустить.

У нынешней Верховной Рады - один из самых ответственных и опасных периодов своей жизни. С одной стороны, президент Зеленский полностью контролирует депутатов квазипартийного большинство, что делает нынешний парламент полностью ручным, легко управляемыми, а власть - президентской. Маятник политического развития Украины уверенно качнутся в сторону сильной президентской республики.

Читайте такжеМедовый период закончился: плюсы и минусы первых 100 дней ЗеленскогоС другой стороны, новое политическое руководство страны страшно боится, что народных депутатов начнут перекупать другие олигархи и прежде всего Ринат Ахметов.  Коррупция всегда была любимыми занятием украинского парламента. 

Наконец, самое худшее – этот парламент один из самых неквалифицированный и потребуется время пока молодые депутаты поймут природу и сложности законодательной власти, осознают свою ответственность и сумеют стать реальными, а не "телевизионными слугами" украинского народа. Иначе они превратятся в "офисный планктон" действующего президента или его "смотрящего" за Верховной Радой. И все будут знать, что для решения проблем нужно идти не к главе Верховной Рады Разумкову или официальному лидеру большинства, а к "смотрящему" от Офиса президента.

А времени нет - от народных депутатов требуют быстрых радикальных решений и стремительных массовых голосований по острейшим и чувствительным кадровым, экономическим и политическим проблемам. Сочетание неопытности и низкого профессионализма со скоростью принимаемых решений является большим политическим риском.

Но народные депутаты квазипартийного большинства надеются, что ответственность за это возьмет на себя лично президент Зеленский. А это уже наивная политическая ошибка, ибо голосует они, а не президент.

Что касается легкомысленного заявления президента, что парламент распускать не страшно, то это остроумная политическая шутка жизнерадостного президента Зеленского работает только до тех пор, пока общество терпеливо ожидает от президента и его парламента быстрых экономических и политических чудес и поддерживает высокие рейтинг и политический престиж избранного президента. Как только рейтинг Зеленского начнет спускаться на традиционный для всех президентов уровень, то в случае досрочных выборов Верховной Рады президент рискует получить нелояльный или даже враждебный парламент. И тогда уже президент будет зависеть от парламента и соответственно, от равнодушного к его призывам или угрозам Кабинета министров Украины.

Читайте такжеСамое важное достижение Зеленского за 100 днейПоэтому, в условиях вероятности возникновения массового разочарования результатами годичной работы "команды" Зеленского роспуск парламента, любые досрочные выборы будут опасны, прежде всего, для самого президента и будут рискованным для него политическим решением. Ибо, в условиях острого политического кризиса, в след за досрочными парламентскими выборами, могут произойти досрочные президентские выборы.

Поэтому высказывание Коломойского том, что через год могут пройти новые парламентские выборы, направлено не столько на нынешнюю Верховную Раду, сколько является предупреждением для энергичного и самостоятельного президента Зеленского: будешь плохо себя вести - организуем политический кризис.

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Верховная Рада Игорь Коломойский Владимир Зеленский Виктор Небоженко
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