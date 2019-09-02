Останется только один: кто станет главным врагом Зеленского

Порошенко и Зеленский не смогут мирно сосуществовать / Reuters

Петр Порошенко - опытный, циничный, непереборчивый в средствах украинский политик, который не может существовать без власти. Тем более, что ему грозит несколько уголовных преследований. У него хватает ресурсов и сторонников.

Именно поэтому Владимир Зеленский воспринимает Петра Порошенко и Виктора Медведчука не как политических соперников, а как личных врагов, которых нельзя оставлять у себя в тылу. Поэтому противостояние неизбежно, оно будет не только политическим, но и личным и крайне жестким. Остаться должен только один.

Если Петр Порошенко не получит прозрачного, справедливого, убедительного расследования собственной деятельности, общество будет крайне недовольно, и у президента Зеленского начнутся проблемы. Он это понимает.

Но профессиональный уровень правоохранителей сейчас настолько низок, что уверенности в профессиональном расследовании дел против бывшей власти, к сожалению, нету. Давить на бизнес наши силовики умеют, а вот находить доказательства противоправной деятельности им значительно сложнее.

Читайте такжеЗеленский пишет биографию ПорошенкоСам Порошенко надеется на то, что он так много знает о кулуарных договоренностях мировых и европейских политиков, в частности, в вопросах мирного урегулирования войны в Донбассе, что они прикроют, дабы он не рассказывал эти тайны геополитики. Но эти ожидания - напрасны, потому что если будут доказательства обогащения представителей бывшей власти на войне, то ни один мировой политик не станет вмешиваться в такую ​​грязную и позорное дело.

В частности, надежды на то, что удастся определенным образом подыграть Дональду Трампу в переизбрании его на второй срок, а он за это поможет избежать уголовного преследования - тоже бесполезны. Потому что услуга, которую уже предоставили, в геополитике ничего не стоит.