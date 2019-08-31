Обмен пленными не состоялся/ РИА Новости Украина

Почему не состоялся обмен пленными? Во-первых, были чисто формальные моменты. Это и раньше бывало, в частности, в обменах по Донбассу – некоторые люди, которых мы должны были отдать россиянам, отказались от участия в процедуре обмена. Потому что некоторые уже отбыли наказание, но не хотят возвращаться ни в Россию, ни на Донбасс.

Кроме того, есть вопрос и по разному правовому статусу людей, находящихся в списках. Это было с обеих сторон – и с украинской, и с российской. Потому нужно было время на проведение определенных юридических процедур, которые позволили передать этих людей противоположной стороне.

Читайте такжеПочему Кремль затягивает обмен пленнымиОдин из ключевых вопросов, который возник – это вопрос возвращения Владимира Цемаха – одного из боевиков, причастного к трагедии малайзийского боинга, который является ключевым свидетелем и может подтвердить причастность россиян.

Еще одна версия, о которой упоминают даже российские источники – негативное влияние Виктора Медведчука. С одной стороны, он хочет быть причастным (потому и полетел с Рабиновичем в Москву). Хотя он не имеет к обмену никакого отношения, но он хочет быть ключевой фигурой. Например, моряков могли обменять еще в июле, но и тогда, и сейчас он также создает препятствия.

Не в пользу обмена играет и сопротивление российских силовиков, которые считают, что неправильно отдавать Олега Сенцова и других политзаключенных, которых подозревают в терроризме.

Известно также, что из-за Вышинского список был увеличен до 35 человек. О нем в числе первых упоминала и пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

Кстати, по неофициальной информации, есть данные о том, что экс-генпрокурор дал прямое указание блокировать правовые процедуры, связанные с подготовкой к обмену.

Что же касается информации от приближенных к президенту Зеленскому лиц об обмене, то тут сработал испорченный телефон – многие просто хотели быть теми, кто первым принесет благую весть.

Теперь же, учитывая все вышеперечисленные факторы, возможен только частичный обмен. Он может не состояться как раз по ключевым личностям - Сенцову, Вышинскому и по некоторым другим. Пока о чем-то говорить рано. Потому что, когда речь идет о российской власти и лично о Путине, нельзя быть уверенными ни в чем. Все в миг может измениться, потому что Владимир Путин у них как бог – передумал и все.

Но, с другой стороны, стоит учесть, что обмен стал частью улучшения отношений РФ с Западом. Путин должен продемонстрировать такие гуманитарные жесты, которые докажут, что он способен договариваться.

Владимир Фесенко, Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда