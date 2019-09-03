ТЗ для президента: что должен успеть сделать Зеленский

Зеленский может много чего успеть сделать для страны за 5 лет / president.gov.ua

100 дней президента Зеленского, хотя у большинства граждан впечатление, будто его только что избрали. Но с первого сентября отсчет таки пошел. Теперь у новой власти не может быть не единой отговорки. В руках президента есть все необходимое. И не только для косметического ремонте на Банковой – для тотального сноса старой системы и капитального строительства нового государства

Не хочется уповать на одну лишь формулу о том, что главное, что должен был сделать Владимир Зеленский – это убрать прежнего президента. Это безусловно была важная задача. Но не единственная.

Читайте такжеПочему Зеленский повторит путь ПорошенкоОн, возможно, ничего серьезного украинцам и не обещал, кроме переезда с Банковой в Украинский дом, "государства в смартфоне" и каких-то посадок весной, которая давно прошла. Но вместе с тем Владимир Зеленский должен очень хорошо понимать, что даже если он ничего не обещал, у тех кто его избрал есть высочайшая степень ожиданий. А это порой гораздо серьезнее обещаний. Когда ты даешь обещания, ты хотя бы представляешь, как их можно исполнить и за что тебя будут бить в случае их невыполнения. А когда народ сам формирует ожидания, то ненависть граждан за то, что они не были оправданы, будет очень лютая.

Когда меня спрашивают о том, какие плюсы и минусы у президента через 100 дней после его инаугурации, я не могу дать четкий и однозначный ответ, поскольку у меня существует определенный перечень тех изменений, которые нужны нашей стране - а про их реализацию пока ничего не понятно. Но для меня как гражданина важно, чтобы президент также имел собственный список таких планов. Причем с пониманием, что у него задача реализовать этот список – не электоральная (т.е. просто понравиться избирателю). Тем более, он обещал быть президентом всего один срок. У него задача – историческая. Он каждое утро должен себя спрашивать, что он оставит после себя, когда уйдет с должности президента в 2024 году. Если не ранее – украинская история она такая.

Оставит ли он такую же страну, просто отбыв свою каденцию, а на его место вновь придут кучмы, януковичи и порошенки? Либо он оставит страну, которая изменится до неузнаваемости в лучшую сторону и возврат назад будет невозможным? И тем самым, пробыв свой президентский срок, он войдет в историю.

Читайте такжеОстанется только один: кто станет главным врагом ЗеленскогоА поскольку глава государства не объявляет свой список планов, я решил помочь ему и написать короткое ТЗ (техническое задание) для президента – что, с моей точки зрения, должно произойти в стране и что должна сделать новая власть. Не только Зеленский, но и фракция "Слуги народа" в парламенте и правительство, которое теперь также будет частью его команды.

1. Создание конституционного совета для разработки Общественного Договора и новой Конституции. Информационная кампания по пропаганде и принятию новой Конституции большинством населения через референдум. Практически речь идет о переосновании страны.

2. Прежде чем стать созидателем, президент должен стать демонтажером. Он должен задаться вопросом: а так ли, как сейчас, должна быть устроено наше государство, такая ли должна быть система управления страной, с таким парламентом, правительством и президентской вертикалью? Я не знаю, какое у него видение на этот счет, и есть ли оно у Зеленского вообще. Но точно знаю, что то количество людей, которое работает в нынешней системе госуправления, в десятки раз больше необходимого. Поэтому, на мой взгляд, президент должен начать тотальный роспуск государственных учреждений и начать поголовное сокращение кадров чиновников – а желательно уволить всех и принять на работу совершенно новых и молодых людей. Переформатирование Парламента и Кабмина. Сокращение депутатского корпуса и количества министерств и ведомств в правительстве. Демонтаж огромного количества министерств, служб, агентств и других институций и органов исполнительной власти с правами и функциями министерств.

3. Новая система государственного управления. В принципе, сокращение должно стать итогом переформатирования власти – перехода к новой архитектуре системы государственного управления. Демонтаж иерархической системы советско-отраслевого типа и создание принципиально нового государства, в основе которого будут несколько общественных корпораций, обеспечивающих украинцам безопасность, правосудие, выгодную эксплуатацию общих активов и создание инфраструктур.

Читайте такжеСамое важное достижение Зеленского за 100 дней4. Административная реформа страны. Отказ от прежнего совкового областного деления и переход на исторически-традиционное административное деление, при котором страна состоит из сотен громад и 6-7 культурно-этнических регионов. Строительство новой столицы в рамках административной реформы.

5. Посадки. Если одиозные деятели прежних времен не будут привлечены к ответственности, то Зеленский не сможет сохранить честное имя и высокое доверие граждан. Все фамилии приводить не буду – достаточно лишь этого небольшого перечня: Медведчук, Ахметов, Порошенко, Кононенко, Грановский, Свинарчук-Гладковский, Березенко, Довгий, Фирташ, Левочкин, Хомутынник, Пшонка, Шокин, Луценко и т д. Ну и проведение спецоперации по возвращению в украинскую тюрьму Януковича и других представителей прежней власти. Введение специального антикоррупционного криминального кодекса для чиновников и госслужащих – с обязательным электронным декларированием и "презумпцией виновности".

6. Военная реформа. Превращение украинской армии из армии советского типа – в современную мобильную боевую армию, способную наносить несопоставимый урон любому противнику. Отмена призыва, переход на контрактную армию. Внедрение нового контракта социального обеспечения военного, с новой сеткой оплаты труда. Создание резервной армии по американскому образцу. Возможность резервиста работать на обычной работе, но регулярно проходить сборы резервистов с сохранением рабочего места и получением материальной компенсации на время сборов. Развитие собственного оборонпрома с установкой максимального самообеспечения вооружением, техникой, военным оборудованием, и боеприпасами своей армии.

Читайте такжеЗеленский пишет биографию Порошенко7. Электронная перепись населения и цифровая переинвентаризация страны. Все земли, активы, ресурсы и объекты в стране должны получить свое место в всеобъемлющем электронном кадастре страны. Каждый гражданин должен получить свой персональный электронный паспорт и электронный кабинет гражданина. Создание электронного реестра избирателей и внедрение электронной системы голосования. Это и есть первые шаги к реализации проекта под названием "государство в смартфоне".

8. Налоговая реформа, суть которой максимальное снижение налогов и упрощение налоговой нагрузки. Отмена НДС, специальные условия для малого бизнеса по грузинскому образцу. Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал Роспуск налоговой службы и замена ее на службу налогового сервиса для граждан, предпринимателей и компаний.

9. Роспуск СБУ и основание новой служб госбезопасности, разведки и контразведки. Законодательное лишение силовых структур (полиции, СБУ) права вмешиваться в предпринимательскую деятельность.

10. Судебная реформа – независимые суды, суды присяжных, выборные судьи на уровне громад Люстрация прежних судей. Привязка украинской судебной системы к нормам британской судебной системы.

11. Тарифы. Уничтожение монополий на рынке газодобычи. Создание рынка генерации тепла и электричества. тарифы должны быть снижены, а грабительские коррупционные схемы – ликвидированы. В частности, должны быть снижены необоснованные цены на газ и отменены схемы типа "Роттердам.

12. Расширение собственной газодобычи. Развитие возобновляемой эенергетики. Энергонезависимость от российских поставок газа и нефти.

13. Тотальная реформа системы образования. Ставки на частные образовательные проекты, развитие онлайн-образования и хоумскулинга, максимальная свобода школам в выборе системы обучения. Внедрение в государственных школах финского подхода, поднятие престижа профессии преподавателя, выравнивание гендерного дисбаланса в сторону преподавателей-мужчин, максимальная свобода и ставка на новаторов в сфере образования. За государством должна остаться лишь функция контроля качества (тесты и лицензирование).

Читайте такжеЧетыре вывода из 100 дней президентства Зеленского14. Переход на страховую медицину.

15. Инвентаризация Пенсионного Фонда и переход к накопительной системе пенсий.

16. Новое законодательство о владении оружием. Принятие закона о праве украинского гражданина на самозащиту, разрешение на приобретение и применение короткоствольного оружия, а также использование любого другого оружия в целях защиты себя, родных и близких, а также своего имущества.

17. Решение вопроса "евробляхеров". Не в пользу какой-либо одной из сторон, а с соблюдением справедливости в отношении всех автовладельцев.

18. Закладка и строительство первых украинских автобанов – Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Черкассы-Днепр-Запорожье - далее в направлении Крыма (Надднепрянское шоссе), Киев –Одесса, Львов – Луганск. Харьков –Днепр –Донецк и т.п.

19. Построение новой системы железных дорог в европейском формате – с возможностью из Киева за два часа доехать до Одессы, а также без серьезных задержек на границе добраться из Киева через Львов – до Варшавы, Берлина, Парижа.

20. Возрождение отечественного ракетостроения, развитие программы "Морской старт", участие украинских астронавтов в полетах НАСА и программа Илона Маска, запуск собственных космических спутников, обеспечивающий трансляцию англоязычных и русскоязычных украинских телеканалов. Обеспечение покрытие спутниковым вай-фаем всей территории страны.

На первые пять лет президентства Зеленского (они же и последние) этого ТЗ более чем достаточно.