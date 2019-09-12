Почему Трамп изгнал Болтона

Джон Болтон уволен с поста / Reuters

Уволен Джон Болтон.

Я не удивлён этой новостью, как и многие международные наблюдатели, в том числе и в самих Штатах. На самом деле, некоторые даже не верили, что он продержится на своей должности так долго - 1,5 года.

Третьего по счёту советника Дональда Трампа по нацбезопасности вынесли из Белого Дома.

Это было столкновение двух миров, которые не смогли выработать долгосрочный союз - мира американского крупного нью-йоркского предпринимателя и бизнесмена и мир прожжённого политического ветерана-неокона, рождённого в эпоху Рейгана и прошедшего "огненное крещение" через эпоху Буша-Чейни-Рамсфельда.

Читайте такжеСтарика Болтона выбросили за борт: в Белом доме определились с заменойЕщё в конце марта 2018 года я разбирал обстоятельства увольнения Герберта МакМастера, и назначение на его место самого Джона Болтона.

Уже тогда было ясно, что выбор Болтона для администрации Трампа довольно сомнителен, хоть и понятен с точки зрения самого президента.

По странной иронии судьбы, и МакМастера, и Болтона "сгубили" одни и те же внешнеполитические вопросы.

Но если Герберт МакМастер вошёл в клинч с Трампом из-за его чересчур жёсткой политики относительно Ирана, то Джон Болтон наоборот - считал позицию президента по Ирану слишком мягкой.

И тот, и другой в конце-концов были уволены.

Читайте также"Очень крупные ошибки": Трамп раскрыл причины увольнения БолтонаДональд Трамп не терпит альтернативных мнений и пререканий. Ему нравится сиять самостоятельно, чтобы на него не падали тени других потенциальных "звёзд".

Споры между Трампом и Болтоном начались ещё в прошлом году, а кульминация произошла летом, когда Штаты чуть не вступили в войну против Ирана, но Трамп в последний момент отменил приказ о нанесении военных ударов по территории Ирана.

Не только Иран "приложился" к увольнению Болтона. Были и другие вопросы, по которым президент и его советник мыслили совершенно по-разному.

Если Дональд Трамп пытался нормализовать отношения с Россией и всячески затягивал введение дополнительных пакетов санкций, то Болтон склонял его к более агрессивной риторике и ужесточению позиции.

Если Дональд Трамп пытался любой ценой покинуть Афганистан и закончить там войну, не обращая внимание на издержки и последствия, то Болтон считал такую тактику "пораженческой" и не хотел встречи Трампа с лидерами "Талибана" в Кэмп-Дэвиде.

Если Дональд Трамп желал выйти из конфликта в Сирии, то Болтон видел в этом слабость и призывал усилить финансирование сирийских курдов, даже в ущерб отношениям с Турцией.

Если Дональд Трамп считал свою персональную дипломатию с КНДР успешной, то Болтон выступал за силовой вариант решения корейской проблемы.

К тому же, между Джоном Болтоном и другими членами администрации существовали трения. Не все могли работать с радикальным и гипер-энергичным советником президента.

Всё это закончилось ожидаемо. Теперь Трамп выберет себе нового советника - четвёртого за последние 2 года. Я думаю, это будет прямая противоположность Болтона - изоляционист и скептик относительно вовлечения Штатов в мировые конфликты.