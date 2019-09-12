Как Зеленскому вести себя на переговорах в "нормандском формате"

На переговорах в "нормандском формате" Германия и Франция поддержат Россию / Reuters

Понятно, что Владимир Путин заведет свою шарманку про "особый статус Донбасса", а также про "одновременное" политическое урегулирование и уход военных консультантов из РФ и прекращение поставок вооружения и боеприпасов. Что означает лишь то, что Украина выполнит свои обязательства, а Россия никуда не уйдет и ничего не прекратит. Но все это одновременно, разумеется.

Германия и Франция, разумеется, поддержат Россию, так как такой алгоритм прописан в капитулянтском "минском сговоре".

И вот здесь Владимир Зеленский должен спокойно перечислить три свежих случая, когда Россия не выполняла свои обязательства, сорвала сроки или сделала прямо противоположное. А также водрузить на переговорный стол папку толщиной в полметра минимум, где Украиной заактированы остальные нарушения России. И заявить, что поскольку Россия и ее вождь недоговороспособны, то Украина считает единственно возможным решением замораживание конфликта. А ни о каком втюхивании Донбасса в Украину на условиях Кремля и речи быть не может.

Читайте такжеМир без капитуляции: почему Киев и Москва внезапно нашли общий языкПо возвращению с нормандского формата Зеленский должен объявить стране, что война продолжается, и немедленно развернуть несколько реальных оборонных программ. В результате которых через полгода мы будем иметь несокрушимую стационарную оборонную линию, а на каждый чих с той стороны сможем отвечать настолько массированным и разрушительным огнем, чтобы во вражеских траншеях даже тараканов живых не оставалось.

И посмотрим, сколько добровольцев из ДНР-ЛНР и отпускников из РФ продолжат войну, если их будут регулярно накрывать по-настоящему смертельным огнем.

А другие - либо не устроят Украину, либо еще нереальнее.