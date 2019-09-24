Зеленский пошел по граблям Порошенко

Владимир Зеленский на конференции YES / пресс-служба президента Украины

Украина традиционно умеет создавать себе проблемы. Пару недель назад я писал о ситуации с продажей Мотор Сичи Китаю. Сейчас Украина рискует влететь в серьезные проблемы с нашим главным стратегическим партнером – США.

Как известно, у Зеленского начинает налаживаться коммуникация с президентом США. Свидетельство тому – переговоры с вице-президентом Майком Пенсом в Варшаве. На этой неделе запланирована встреча с Дональдом Трампом на сессии ООН.

Встреча Зеленского с Трампом будет проходить на фоне скандала в США, который разгорается после слива представителем спецслужб информации, что в июле во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского глава США попросил дать информацию по коррупционным делам сына Джозефа Байдена. Слив вызывал большой резонанс в американских СМИ, ведь Джозеф Байден является наиболее вероятным кандидатом от демократического лагеря и имеет все шансы победить Трампа. Поэтому демократы яростно уцепились за это дело и стали требовать обнародования стенограммы. Госсекретарь Майк Помпео сначала отказался давать стенограмму, что вызывало только новую волну возмущения.

Но сегодня стало известно, что Дональд Трамп согласился обнародовать переговоры с Зеленским. Как сообщает CNN, председатель комитета разведки Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что "если сообщение о возможном разговоре Трампа с Украиной правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом". "Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли Рубикон" — сказано в заявлении.

Читайте такжеЗеленскому грозит серьезное давление Белого дома - обозревательТаким образом, Зеленский оказался в эпицентре битвы гигантов. И эта ситуация является следствием просчетов Петра Порошенко, который летом 2016 года пытался подыграть демократам, обеспечив слив компромата на Пола Манафорт, возглавлявшего тогда штаб Трампа, а весной 2019 начал подыгрывать Трампу, когда пошла информация, что Украина может дать данные о бизнесе сына Байдена в Украине.

Для Зеленского самым правильным было бы не дать себя втянуть в эти разборки. Однако, он ведь также зависит от позиции Трампа, которая сейчас критически важна в переговорах с Россией по Донбассу. Поэтому Зеленскому не позавидуешь. И вот в этих условиях в дело вступает наш традиционный украинский идиотизм.

Речь, в частности, о "дуболомах" из ГБР. Подчиненные Трубы расследуют дело, связанной с заключением зимой этого году меморандума между Кабмином и американской компанией Филип Моррис. В результате Зеленский в Нью-Йорке может нарваться на неожиданно негативную реакцию местных СМИ, экспертов, политиков. Ведь у табачной компании очень мощное лобби и влиятельные друзья.Самое интересное, что в конфликте с Филип Моррис Украина действительно не права. В марте 2015 года Филип Моррис Украина обратилась в Харьковскую таможню с просьбой разрешить использовать таможенный режим переработки. Переработку компания планировала осуществлять на собственных производственных мощностях. Харьковская таможня разрешение дала.

Американцы беспошлинно завозили сырье для производства сигарет, которые затем отправлялись на экспорт. Но в 2016 году в ГФС решили – табачная компания не может пользоваться специальным налоговым режимом, так как украинская дочка формально покупала сырье у материнской компании, а не работала по классической давальческой схеме. По мнению фискалов, договора купли-продажи делали украинское предприятие собственником сырья, тогда как режим переработки с освобождением от уплаты налогов позволен только для иностранных товаров.Американцам насчитали 630 миллионов гривен налогов, которые те якобы недоплатили. С точки зрения отношений с инвестором это действительно бред: один чиновник разрешает, другой чиновник через некое время находит формальное несоответствие и насчитывает огромный штраф. Самое интересное, что после скандала в нормативную базу внести корректировки, и правовой механизм, который использовали американцы стал полностью…легитимным.

Читайте такжеПорошенко с помощью Бурисмы обеспечил себе неприкосновенностьЧтобы вы понимали, Филип Морис за прошлый год заплатил в Украине около 17 миллиардов гривен налогов. То есть 630 миллионов для них не такая уж и огромная сумма. Но американцы уперлись, заявив, что это циничный обман инвестора, противоречащий договорам между Украиной и США. В какой-то степени — это так и есть.Изначально американцев поддержал бизнес-омбудсмен, подключись влиятельные бизнес-ассоциации, посольство США. Минфин под руководством Александра Данилюка, которому подчинялась ГФС, занял позицию наблюдателя, заявив, что договора купли-продажи не может быть причиной отказа компании в таможенном режиме переработки.

Со стороны США давили на всех уровнях – и президентском, и премьерском. Порошенко пришлось лично вмешиваться в эту ситуацию, чтобы ее разрулить. В результате стороны пошли на мировую. Штрафы сняли. Кабмин утвердил решение на своем заседании. В январе 2019 года во исполнение распоряжения Кабмина, ГФС подписала мировое соглашение с табачной корпорацией, что дало ей возможность продолжить работу в Украине. Однако, в июле появилось сообщение о проведении Государственным бюро расследований обысков в офисе ГФС, "связанных с деятельностью международных производителей табачной продукции". Более того, Бюро арестовало документацию компании.

На прошлой неделе в рамках дела прошли обыски и массовое изъятие документации в Кабинете министров, Государственной фискальной службе и Министерстве юстиции.

ГБР доказывает, что в результате подписания соглашения и снятия штрафов был нанесен ущерб государству. Виновными почему-то пытаются назначить руководство ГФС, которые выполняло решение Кабинета министров. В ближайшее время, скорее всего, будут трусить и американцев. Какой будет реакция табачного гиганта? Не трудно догадаться: американцы заявят, что государство Украина обмануло их дважды. Один раз с разрешением на режим переработки. Второй раз с мировым соглашением. Тот раз их хотели просто оштрафовать, теперь пытаются не просто оштрафовать, но и сделать участниками преступной группы. Американская пресса запестрит заголовками, что новая украинская власть всячески прессует крупнейших инвесторов – Арселор, Филип Моррис. Уж это точно не будет способствовать инвестиционному климату, который так хочет улучшить новое правительство. А ведь быстрый рост экономики Украины в 5-7%, что обозначил премьер Алексей Гончарук, априори невозможен без мощных инвестиций. Например, общий объем иностранных инвестиций в Польшу составляет 273 млрд. долларов, а у нас 45 млрд. Представляете, сколько мы будем догонять Польшу при таком "инвестиционном климате"? Да мы ее никогда не догоним, не говоря о более развитых странах.

Читайте такжеТелефонный разговор Трампа и Зеленского: неугомонный Байден накаляет ситуациюЯ понимаю, зачем это нужно Трубе. Перед ним стоит задача догонять представителей прежней власти – не только Порошенко, но и Гройсмана с людьми из его команды. И ему кажется, что дело о нанесении ущерба государству на 635 млн.грн может быть неплохим вариантом, как поддеть бывших руководителей Кабмина, Минюста, ГФС (претензии налоговикам вообще абсурдны – те просто выполняли решение правительства) на крючок уголовного расследование. Хотя абсолютно очевидно, что ни коррупции, ни сговора в этой истории нет: правительство пошло на компромисс с американцами, так как впереди маячили международные суды, которые наша страна с большой вероятностью бы проиграла.

Но как Труба собирается раскручивать эту историю, оставив американцев за скобками (точно также, как в деле с Мотор Сич нельзя просто взять и кинуть китайцев, купивших частное предприятие)? Ведь нельзя предъявлять претензии только Кабмину, Минюсту, ГФС. Придется в качестве "сообщников" привлекать топ-менеджеров американской компании. Или Труба вообразил себе очень умелым слоном, который сможет как-то бочком пройти через посудную лавку? Но это иллюзия. Обвинив представителей табачного гиганта, ГБР спровоцирует последствия, которые могут серьезно навредить дипломатическим усилиям команды Зеленского и Украине в целом. Не надо недооценивать возможностей и ресурсом транснациональных компаний.

Ответная реакция будет по всем фронтам. Так что желание Трубы выслужиться может сыграть с ним злую шутку. Он просто подставит Зеленского. Для Президента сейчас крайне некстати все, что несет в себе риск ухудшения отношений с влиятельными американскими кругами.

Владимир Зеленский должен дать поднять силовикам, что они обязаны действовать в рамках общей логики защиты национальных интересов. А для этого необходимо смотреть на процессы широко, понимая весь контекст. Потому что может так получиться, что в тот момент, когда Украине очень требуется поддержка США, мы своими руками сделаем все, чтобы американцы поставили на Украине крест. Ибо наша украинская глупость выглядит уже крайне утомительно даже для самых терпеливых.

Юрий Романенко, политолог, для Хвыли