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Губительные "минские соглашения" придумал не Путин, а Порошенко

Андрей Илларионов

Российский экономист, экс-советник президента РФ

25 сентября 2019, 06:56

Минские соглашения направлены не на достижение мира, а на уничтожение Украины.

Путин Порошенко
Владимир Путин и Петр Порошенко / кадр из видео

Минские соглашения направлены не на достижение мира, а на уничтожение Украины.

Именно поэтому таким большим сторонником Минских соглашений и "минского процесса" является Владимир Путин. Именно поэтому он активно настаивает на выполнении "Минска". Именно поэтому он активно участвовал в работе над Минскими соглашениями и сидел на переговорах в Минске более 16 часов. Именно поэтому данный документ российская сторона внесла в ОБСЕ и ООН, где он был ратифицирован и положен под стекло, где также пытались придать ему статус договора и международного правового документа. Это – чрезвычайно выгодный для Путина документ.

Потому, чем раньше Украина откажется и от "нормандского формата", и от Минского соглашения, тем лучше для нее.

Порошенко не мог отказаться от Минского протокола-1, потому что сам являлся его автором. Об этом он сказал полтора месяца назад. Оказывается, автором Минского протокола-1 по разрушению Украины является Петр Порошенко, а не Владимир Путин. Порошенко сказал, что Минск-1 создавался не в Минске, а в Уэллсе, в Кардиффе, во время саммита НАТО, а он, собственно, водил пером.

У нас есть текст Минского протокола и есть текст предложения Путина к Минскому протоколу от 3 сентября. Они были обнародованы 3 сентября и до сих пор есть на сайте Кремля. То есть мы можем сравнить то, что предложил Путин, и то, что получилось в результате совмещения инициатив Путина и плана Порошенко.

То, чего не было в инициативах Путина, но что потом появилось в Минском протоколе, следовательно, исходя из слов Петра Алексеевича, является его собственным вкладом: децентрализация, закон об "особом статусе" ОРДЛО, амнистия террористам и сепаратистам и цивилизованный диалог по включению террористов и сепаратистов в политическое тело Украины.

Мы видели за прошедшие пять лет, что, несмотря на жесткую антироссийскую риторику Порошенко, за время его президентства так и не была объявлена война, не были прекращены торгово-экономические отношения между жертвой агрессии и агрессором, были подписаны Минские соглашения, разрушительные для суверенитета и независимости Украины, лучшие части добровольческих батальонов были отправлены в окружение и в значительной степени разгромлены, и т.д. Это длинный список. И в этом списке Липецкая фабрика и особые отношения Петра Порошенко с Кремлем и Россией – это лишь маленькая деталь в общем длинном списке соответствующих действий.

Читайте такжеЗеленскому не стоит бояться ПутинаТак что Минский протокол получился в результате личной работы Петра Алексеевича, а также взаимодействия с западными деятелями. Если бы этого не было, то таких дипломатических потерь Украина бы не понесла.

У Зеленского есть своя позиция. Он считает исключительно важным как можно быстрее прекратить войну, о чем он говорил уже не раз. И его действия – как раз в русле его желания завершить войну. Есть только одна проблема. Войну можно завершить двумя способами: или мирным договором, или перемирием.

Завершить войну на Донбассе мирным договором, когда легитимно закрепляются границы и четко выписываются вес вопросы, мне кажется, сейчас чрезвычайно опасно для Украины. Потому что Украина – в более слабом положении по сравнению с агрессором. Соответственно, такого рода мир может быть заключен только на условиях агрессора, ни на каких других. Иллюзий по этому поводу питать не нужно.

Читайте такжеЕсть ли шансы на окончание войны на ДонбассеДругая история с заключением перемирия, предполагающего прекращение огня, гибель военнослужащих и гражданского населения, разведение сторон, обмен пленными, заложниками и захваченными лицами. Все это нормально. Но этот процесс называется "замораживанием" конфликта. Именно это произошло в соседнем Приднестровье. Однако, если выбирать между продолжением "горячего конфликта", в котором гибнут украинские граждане, и "замороженным" конфликтом, когда украинцы не гибнут, то, мне кажется, второй вариант лучше.

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