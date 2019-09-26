Американский кризис может перекинуться на Украину

Украина оказалась на расстяжке в конфликте между Дональдом Трампом и Джо Байденом

Встреча президентов Соединенных Штатов и Украины прошла как раз тогда, когда стало известно о запуске процедуры импичмента по отношению к действующему президенту Соединенных Штатов. И процедура эта связана с его телефонным звонком президенту Украины. Увидеть вместе обоих участников громкого политического скандала, задать им вопросы о содержании разговора, проанализировать выражения их лиц, жесты, мимику – редкая удача для журналистов и психологов. Зеленский поистине оказался в нужное время в нужном месте – хотя для Украины лучше, чтобы его там не было.

Процедура импичмента по отношению к президенту США запускается в четвертый раз в истории и ни разу она не была доведена до логического конца. Один лишь Ричард Никсон ушел в отставку добровольно, еще до объявления ему импичмента. Все остальные президенты сохранили свой пост. И Трамп, скорее всего, сохранит. Тем более, что в сенате, который принимает окончательное решение, большинство у республиканцев, а не у демократов.

Читайте такжеЧем рискует Зеленский, отправляясь в гости к ТрампуОднако тут важно не смещение президента – тем более, что США готовятся к очередным выборам главы государства. Тут важно интенсивное расследование ситуации с давлением Трампа на Зеленского – а ведь именно этим будет заниматься конгресс. В ходе этого расследования будут говорить и о телефонном разговоре Трампа и Зеленского, и об обстоятельствах, которые связаны с выделением военной помощи Украине и блокировкой этого выделения и, конечно, об обстоятельствах расследования ситуации с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе компании Бурисма. Мы можем узнать обо многом, очень обо многом.

В частности, мы узнаем не только о том, что Трамп говорил Зеленскому. Мы можем узнать, что Зеленский отвечал Трампу. Ведь Белый дом будет вынужден опубликовать стенограмму беседы – хочет этого украинская сторона или нет. Владимир Зеленский в разговоре с корреспондентом CNN назвал свою беседу с Трампом "частной и конфиденциальной" и это в очередной раз доказывает, что новый украинский президент просто не понимает, куда он попал. Никаких частных и конфиденциальных разговоров между президентами просто не бывает. Все эти беседы – вопрос национальной безопасности стран. И если глава государства в ходе такой беседы ставит эти вопросы под сомнение – вполне может начаться скандал. И отнюдь не только в Соединенных Штатах. В Украине тоже.

Американский кризис вполне может стать украинским кризисом. Его последствия могут сказаться и на американско-украинских отношениях, и на американской поддержке Украины, и на устойчивости власти Зеленского, и на устойчивости Украинского государства. Из-за истории с разговором Трампа и Зеленского наша страна – впрочем, как и Америка – входит в самый настоящий "идеальный шторм".

Виталий Портников, журналист, для Эспресо