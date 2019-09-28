Скандал со стенограммой Зеленского и Трампа: в чем выиграла Украина

Политолог объяснил, почему Трамп в последние дни больше нуждался в поддержке Зеленского, чем наоборот / Reuters

Впервые к персоне президента Украины было приковано внимание всей американской политической прессы и всего политикума США. И упоминают о его приезде в Штаты не в кратких сюжетах, а посвящают прямые эфиры. Это совершенно выбивается из сложившейся в Америке традиции освещения визитов в Штаты лидеров стран "третьего мира", к которому сейчас относится и Украина.

Естественно, такое внимание к персоне Владимира Зеленского было связано не с огромным уважением к Украине или нашему президенту, а со скандалом, который развернулся в Америке после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и грозит закончиться процедурой импичмента Трампа.

Встрече с американским президентом предшествовало выступление Владимира Зеленского в ООН, которое, нужно признать, было очень удачным. Правда, на такие выступления, как правило, не обращают внимания ни в США, ни в самой ООН. Но – не в этот раз. В связи с разразившимся скандалом внимание американских СМИ было приковано ко всему, что делал или говорил Зеленский в Штатах, в том числе и к его выступлению в Генассамблее ООН.

Читайте такжеЗлой Трамп шокировал ЗеленскогоОбычно в таких выступлениях не озвучиваются предложения по урегулированию конфликтов или серьезные планы. Это – эмоциональные и стратегические выступления. С этой точки зрения, спичрайтеры украинского президента сработали хорошо. В частности, хорошо, что прозвучало напоминание мировым политикам о том, что Украина отказалась от ядерного потенциала, что было ее вкладом в обеспечения мира во всем мире.

Если говорить о стенограмме нашумевшего телефонного разговора Трампа и Зеленского, то, прежде всего, нужно признать, что ее анализ дает основания для критики обоих президентов. Хотя Зеленский, с точки зрения мирового сообщества и прессы США, выглядел объективно выгоднее и лучше Трампа, потому что говорил исключительно о государственных интересах Украины: о необходимости введения более жестких санкций против России, о готовности Украины еще закупить "Джавелины" у Америки для усиления обороноспособности и т.д.

В любом случае, Украине не следует втягиваться во внутрипартийные разборки американских политиков, так как это может нам дорого стоить. Украина заинтересована в поддержке и со стороны республиканцев, и со стороны демократов США. Для нас обе политические силы являются союзниками в противостоянии России и поддержке украинской независимости и экономической стабильности.

Мы должны вынести урок из предыдущей президентской кампании в США, когда поддержка со стороны тогдашней украинской власти одного из кандидатов на пост президента США, могла привести к охлаждению американо-украинских отношений в целом. Нам не стоит становиться на сторону одного или другого кандидата в президенты США. Доверим американскому политикуму, обществу и СМИ самим анализировать поведение своего президента.

Читайте такжеУкраина превратилась в чемодан без ручки: главные выводы из поездки Зеленского в СШАОтмечу лишь одно: Трамп в телефонном разговоре не сказал ничего такого, чего бы он не говорил ранее в своих публичных выступлениях. И о Байдене, и о его сыне Трамп говорит публично. Ничего нового в разговоре з Зеленским не было сказано. Порой Трамп высказывается на эти темы жестче в своих твиттах.

Так что вопрос – в корректности: могут ли такие вещи обсуждаться в двусторонних переговорах между лидером более сильного государства и лидером более слабого. И эту корректность определит американское общество.

А критиковать обоих президентов за неправильные или ненужные высказывания – это абсолютно нормальная практика, свойственная демократическим обществам. Критика должна определить "буйки", за которые президентам нельзя "заплывать", независимо от их фамилии. Очевидно, что в телефонных разговорах или личных беседах люди, как правило, позволяют себе больше, нежели во время публичных выступлений. В то же время президенты должны понимать, что их разговоры стенографируются, потому должны быть к этому готовы.

К моменту встречи президентов Украины и США сложилась уникальная ситуация, когда президенту США больше была нужна поддержка президента Украины, чем наоборот. На брифинге Владимир Зеленский старался смягчить острые заявления, которые прозвучали в телефонном разговоре.

К слову, хочу отметить, что английский Зеленского уже заметно улучшился, как и украинский. Однако знание английского языка Зеленского пока что остается недостаточным для того, чтобы свободно говорить на нем, общаясь с журналистами.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Трампа: почему российские пропагандисты брызжут ядомКстати, когда мы анализируем стенограмму важно понимать, что, очевидно, имеем дело с переводом, поскольку Владимир Зеленский говорил с Трампом на украинском или русском языке. А в переводе всегда могут быть неточности или искажения, привнесенные переводчиком в исходный текст.

Итак, в ходе общего брифинга Трампа и Зеленского украинскому президенту удалось смягчить некоторые фразы скандальной стенограммы, в частности, высказывания о прокуроре и возможном рассмотрении дел прокурорами. Зеленский не избегал этих вопросов. Он правильно отметил, что наша прокуратура будет рассматривать эти дела, но приоритетными для нас является расследования иловайской трагедии и других дел, касающихся российской агрессии.

Так что для Украины и украинского руководства, как ни странно, вся эта история только добавит плюсов и в глазах лидера США, и, на удивление, поспособствует нашим взаимоотношениям с Европой.

Совершенно очевидно, что известную стенограмму уже прочли все европейские политики и журналисты. Критика европейских лидеров за их недостаточную помощь и поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, прозвучавшая из уст Дональда Трампа, дойдет до определенной части адресатов в Европе, не только до Меркель и Макрона. И эта критика Украине принесет больше пользы, чем вреда. Ведь были озвучены такие вещи, которые ни украинский президент, ни украинские чиновники высокого ранга не могут позволить себе в переговорных процессах. Тем не менее, была обозначена четкая позиция, что мы противостоим России, и нам необходимо усиление поддержки, а не ослабление ее или сохранение статуса-кво.

Не обидится ли Европа на это? Зеленский уже публично объяснил прозвучавшую критику и слова, чем несколько смягчил претензии в адрес Европы. В частности, было сказано, что эта критика прозвучала после возвращения России в ПАСЕ.

Реакция Евросоюза на претензии, озвученные и в телефонном разговоре, и на брифинге Зеленского и Трампа, не заставила себя долго ждать. В частности, в первом заявлении, которое прозвучало в ЕС, говорилось, что поддержка Украины со стороны Евросоюза и так является "беспрецедентной" и составила около 15 миллиардов евро.

С одной стороны, слова про 15 миллиардов евро – справедливы. Но с другой – речь ведь шла не о деньгах, а точнее – не только о них. Речь шла о политической поддержке, в первую очередь.

Читайте такжеГлавное последствие опубликования разговора Зеленского и ТрампаЧто касается денег, то нужен аудит, в нем заинтересовано и украинское общество, и новая власть. Ведь всех беспокоит вопрос: если Америка и Европа помогали Украине деньгами, то куда эти деньги исчезли при власти Порошенко, насколько эффективно они использовались? И в этом плане нам важно, чтобы новые украинские чиновники не развращались большими деньгами и не разворовывали их тоже. Возможно, нужно ставить вопрос не об увеличении финансовой помощи, а о более эффективном использовании ее. Это могут быть и меньшие суммы, но они не должны оседать в карманах чиновников.

Потому очень хорошо, что озвучена точная сумма европейской помощи. Теперь нужно выяснить, на что и насколько эффективно она была потрачена, и кто будет отвечать за неэффективное использование.

Однако напомню, что в стенограмме речь шла даже не столько о деньгах, сколько о неэффективности европейской поддержке, например, о том, что Европа не готова усиливать позиции, ужесточать антироссийские санкции. Тема санкций четко прозвучала в телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

В конечном итоге, думаю, этот колючий и очень жесткий фрагмент разговора, который касался поведения европейских лидеров, дойдет до своих адресатов. И то, что европейцы должны оправдываться, объясняя свою позицию, это большой плюс. Ведь и в Европе должны быть проведены внутренние расследования поведения европейских лидеров в вопросах взаимоотношений с Россией.

А деньгами от Украины не откупиться. Мы заинтересованы в политической поддержке Запада, когда противостоим России. Нельзя откупиться за оккупацию Крыма и востока Украины деньгами. Это была бы неправильная позиция. Хотя именно в такой позиции была заинтересована предыдущая украинская власть и Россия – мол, "Украина, вот вам деньги, только прекратите эти разговоры об оккупации Донбасса и Крыма, а также санкциях против России.

Читайте такжеКак жующий шаурму Зеленский уделал зловещего кукловода ПутинаНе думаю, что в результате этой истории уменьшится поддержка Украины со стороны европейских стран. Наоборот, усилится критика некоторых европейских лидеров. Европа – это демократическое сообщество, где существуют разные позиции, но определяется все какой-то средней линией. Такое поведение канцлера Германии, которое критикуется в разговоре, может быть поддано критике и внутри самого Евросоюза.

Еще раз подчеркиваю, все эти процессы, в итоге, лишь усилят позиции Украины, а не наоборот.

Следующий важный момент встречи Зеленского и Трампа – слова американского президента о том, что он надеется, что Путин и Зеленский наконец встретятся и "решат свою проблему". При этом лидер США подчеркивал, что Штаты уже и так очень и очень помогли Украине, дали ей много денег и противотанковые снаряды. При этом было не совсем понятно, как дальше США будут участвовать в судьбе Украины, может ли она и в дальнейшем рассчитывать на помощь Америки. Это был, пожалуй, самый неприятный момент встречи.

Напомню, что в телефонном разговоре Трампа и Зеленского не было таких реверансов со стороны президента США в адрес Путина. Зато в публичных заявлениях Дональд Трамп уже не раз демонстрировал благосклонное к Путину. Складывается впечатление, что это было сглаживанием острых углов для России.

Для Украины это малоприятный момент. С нашей точки зрения, то, о чем говорит Трамп, мало реалистично. Общественное мнение в Украине таково, что ослабление России может быть связано только с усилением санкций со стороны западного мира против России, а не с желанием лично Путина помириться. Вряд ли человек, который разжег этот конфликт, вдруг поставит свечку в церкви и придет к переосмыслению ситуации, изменит свое отношение к Украине. Украина в это не верит. Потому, естественно, когда президент США говорит о таких вещах, для нас это неприятная информация.

Этот нюанс может заинтересовать тех американских политиков, которые говорят об импичменте Трампа, как пример отступления от государственных интересов США. Поэтому, с точки зрения отношений персонально президента США и России, это – возможный шаг навстречу Кремлю, который в России будет оценен положительно, а внутри Америки это добавит поводов для критики Трампа. Поводов для критики и так достаточно, но это мы оставим на суд американского общества, разбираться, кто в американском политикуме прав, а кто – нет.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда