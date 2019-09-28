  1. Главная
  3. Мнения

Скандал со стенограммой Зеленского и Трампа: в чем выиграла Украина

Александр Доний

политолог

28 сентября 2019, 07:03

Визит Зеленского в Штаты и скандал вокруг телефонного разговора с Трампом лишь усилят позиции Украины, а не наоборот.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Политолог объяснил, почему Трамп в последние дни больше нуждался в поддержке Зеленского, чем наоборот / Reuters

Впервые к персоне президента Украины было приковано внимание всей американской политической прессы и всего политикума США. И упоминают о его приезде в Штаты не в кратких сюжетах, а посвящают прямые эфиры. Это совершенно выбивается из сложившейся в Америке традиции освещения визитов в Штаты лидеров стран "третьего мира", к которому сейчас относится и Украина.

Естественно, такое внимание к персоне Владимира Зеленского было связано не с огромным уважением к Украине или нашему президенту, а со скандалом, который развернулся в Америке после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и грозит закончиться процедурой импичмента Трампа.

Встрече с американским президентом предшествовало выступление Владимира Зеленского в ООН, которое, нужно признать, было очень удачным. Правда, на такие выступления, как правило, не обращают внимания ни в США, ни в самой ООН. Но – не в этот раз. В связи с разразившимся скандалом внимание американских СМИ было приковано ко всему, что делал или говорил Зеленский в Штатах, в том числе и к его выступлению в Генассамблее ООН.

Читайте такжеЗлой Трамп шокировал ЗеленскогоОбычно в таких выступлениях не озвучиваются предложения по урегулированию конфликтов или серьезные планы. Это – эмоциональные и стратегические выступления. С этой точки зрения, спичрайтеры украинского президента сработали хорошо. В частности, хорошо, что прозвучало напоминание мировым политикам о том, что Украина отказалась от ядерного потенциала, что было ее вкладом в обеспечения мира во всем мире.

Если говорить о стенограмме нашумевшего телефонного разговора Трампа и Зеленского, то, прежде всего, нужно признать, что ее анализ дает основания для критики обоих президентов. Хотя Зеленский, с точки зрения мирового сообщества и прессы США, выглядел объективно выгоднее и лучше Трампа, потому что говорил исключительно о государственных интересах Украины: о необходимости введения более жестких санкций против России, о готовности Украины еще закупить "Джавелины" у Америки для усиления обороноспособности и т.д.

В любом случае, Украине не следует втягиваться во внутрипартийные разборки американских политиков, так как это может нам дорого стоить. Украина заинтересована в поддержке и со стороны республиканцев, и со стороны демократов США. Для нас обе политические силы являются союзниками в противостоянии России и поддержке украинской независимости и экономической стабильности.

Мы должны вынести урок из предыдущей президентской кампании в США, когда поддержка со стороны тогдашней украинской власти одного из кандидатов на пост президента США, могла привести к охлаждению американо-украинских отношений в целом. Нам не стоит становиться на сторону одного или другого кандидата в президенты США. Доверим американскому политикуму, обществу и СМИ самим анализировать поведение своего президента.

Читайте такжеУкраина превратилась в чемодан без ручки: главные выводы из поездки Зеленского в СШАОтмечу лишь одно: Трамп в телефонном разговоре не сказал ничего такого, чего бы он не говорил ранее в своих публичных выступлениях. И о Байдене, и о его сыне Трамп говорит публично. Ничего нового в разговоре з Зеленским не было сказано. Порой Трамп высказывается на эти темы жестче в своих твиттах.

Так что вопрос – в корректности: могут ли такие вещи обсуждаться в двусторонних переговорах между лидером более сильного государства и лидером более слабого. И эту корректность определит американское общество.

А критиковать обоих президентов за неправильные или ненужные высказывания – это абсолютно нормальная практика, свойственная демократическим обществам. Критика должна определить "буйки", за которые президентам нельзя "заплывать", независимо от их фамилии. Очевидно, что в телефонных разговорах или личных беседах люди, как правило, позволяют себе больше, нежели во время публичных выступлений. В то же время президенты должны понимать, что их разговоры стенографируются, потому должны быть к этому готовы.

К моменту встречи президентов Украины и США сложилась уникальная ситуация, когда президенту США больше была нужна поддержка президента Украины, чем наоборот. На брифинге Владимир Зеленский старался смягчить острые заявления, которые прозвучали в телефонном разговоре.

К слову, хочу отметить, что английский Зеленского уже заметно улучшился, как и украинский. Однако знание английского языка Зеленского пока что остается недостаточным для того, чтобы свободно говорить на нем, общаясь с журналистами.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Трампа: почему российские пропагандисты брызжут ядомКстати, когда мы анализируем стенограмму важно понимать, что, очевидно, имеем дело с переводом, поскольку Владимир Зеленский говорил с Трампом на украинском или русском языке. А в переводе всегда могут быть неточности или искажения, привнесенные переводчиком в исходный текст.

Итак, в ходе общего брифинга Трампа и Зеленского украинскому президенту удалось смягчить некоторые фразы скандальной стенограммы, в частности, высказывания о прокуроре и возможном рассмотрении дел прокурорами. Зеленский не избегал этих вопросов. Он правильно отметил, что наша прокуратура будет рассматривать эти дела, но приоритетными для нас является расследования иловайской трагедии и других дел, касающихся российской агрессии.

Так что для Украины и украинского руководства, как ни странно, вся эта история только добавит плюсов и в глазах лидера США, и, на удивление, поспособствует нашим взаимоотношениям с Европой.

Совершенно очевидно, что известную стенограмму уже прочли все европейские политики и журналисты. Критика европейских лидеров за их недостаточную помощь и поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, прозвучавшая из уст Дональда Трампа, дойдет до определенной части адресатов в Европе, не только до Меркель и Макрона. И эта критика Украине принесет больше пользы, чем вреда. Ведь были озвучены такие вещи, которые ни украинский президент, ни украинские чиновники высокого ранга не могут позволить себе в переговорных процессах. Тем не менее, была обозначена четкая позиция, что мы противостоим России, и нам необходимо усиление поддержки, а не ослабление ее или сохранение статуса-кво.

Не обидится ли Европа на это? Зеленский уже публично объяснил прозвучавшую критику и слова, чем несколько смягчил претензии в адрес Европы. В частности, было сказано, что эта критика прозвучала после возвращения России в ПАСЕ.

Реакция Евросоюза на претензии, озвученные и в телефонном разговоре, и на брифинге Зеленского и Трампа, не заставила себя долго ждать. В частности, в первом заявлении, которое прозвучало в ЕС, говорилось, что поддержка Украины со стороны Евросоюза и так является "беспрецедентной" и составила около 15 миллиардов евро.

С одной стороны, слова про 15 миллиардов евро – справедливы. Но с другой – речь ведь шла не о деньгах, а точнее – не только о них. Речь шла о политической поддержке, в первую очередь.

Читайте такжеГлавное последствие опубликования разговора Зеленского и ТрампаЧто касается денег, то нужен аудит, в нем заинтересовано и украинское общество, и новая власть. Ведь всех беспокоит вопрос: если Америка и Европа помогали Украине деньгами, то куда эти деньги исчезли при власти Порошенко, насколько эффективно они использовались? И в этом плане нам важно, чтобы новые украинские чиновники не развращались большими деньгами и не разворовывали их тоже. Возможно, нужно ставить вопрос не об увеличении финансовой помощи, а о более эффективном использовании ее. Это могут быть и меньшие суммы, но они не должны оседать в карманах чиновников.

Потому очень хорошо, что озвучена точная сумма европейской помощи. Теперь нужно выяснить, на что и насколько эффективно она была потрачена, и кто будет отвечать за неэффективное использование.

Однако напомню, что в стенограмме речь шла даже не столько о деньгах, сколько о неэффективности европейской поддержке, например, о том, что Европа не готова усиливать позиции, ужесточать антироссийские санкции. Тема санкций четко прозвучала в телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

В конечном итоге, думаю, этот колючий и очень жесткий фрагмент разговора, который касался поведения европейских лидеров, дойдет до своих адресатов. И то, что европейцы должны оправдываться, объясняя свою позицию, это большой плюс. Ведь и в Европе должны быть проведены внутренние расследования поведения европейских лидеров в вопросах взаимоотношений с Россией.

А деньгами от Украины не откупиться. Мы заинтересованы в политической поддержке Запада, когда противостоим России. Нельзя откупиться за оккупацию Крыма и востока Украины деньгами. Это была бы неправильная позиция. Хотя именно в такой позиции была заинтересована предыдущая украинская власть и Россия – мол, "Украина, вот вам деньги, только прекратите эти разговоры об оккупации Донбасса и Крыма, а также санкциях против России.

Читайте такжеКак жующий шаурму Зеленский уделал зловещего кукловода ПутинаНе думаю, что в результате этой истории уменьшится поддержка Украины со стороны европейских стран. Наоборот, усилится критика некоторых европейских лидеров. Европа – это демократическое сообщество, где существуют разные позиции, но определяется все какой-то средней линией. Такое поведение канцлера Германии, которое критикуется в разговоре, может быть поддано критике и внутри самого Евросоюза.

Еще раз подчеркиваю, все эти процессы, в итоге, лишь усилят позиции Украины, а не наоборот.

Следующий важный момент встречи Зеленского и Трампа – слова американского президента о том, что он надеется, что Путин и Зеленский наконец встретятся и "решат свою проблему". При этом лидер США подчеркивал, что Штаты уже и так очень и очень помогли Украине, дали ей много денег и противотанковые снаряды. При этом было не совсем понятно, как дальше США будут участвовать в судьбе Украины, может ли она и в дальнейшем рассчитывать на помощь Америки. Это был, пожалуй, самый неприятный момент встречи.

Напомню, что в телефонном разговоре Трампа и Зеленского не было таких реверансов со стороны президента США в адрес Путина. Зато в публичных заявлениях Дональд Трамп уже не раз демонстрировал благосклонное к Путину. Складывается впечатление, что это было сглаживанием острых углов для России.

Для Украины это малоприятный момент. С нашей точки зрения, то, о чем говорит Трамп, мало реалистично. Общественное мнение в Украине таково, что ослабление России может быть связано только с усилением санкций со стороны западного мира против России, а не с желанием лично Путина помириться. Вряд ли человек, который разжег этот конфликт, вдруг поставит свечку в церкви и придет к переосмыслению ситуации, изменит свое отношение к Украине. Украина в это не верит. Потому, естественно, когда президент США говорит о таких вещах, для нас это неприятная информация.

Этот нюанс может заинтересовать тех американских политиков, которые говорят об импичменте Трампа, как пример отступления от государственных интересов США. Поэтому, с точки зрения отношений персонально президента США и России, это – возможный шаг навстречу Кремлю, который в России будет оценен положительно, а внутри Америки это добавит поводов для критики Трампа. Поводов для критики и так достаточно, но это мы оставим на суд американского общества, разбираться, кто в американском политикуме прав, а кто – нет.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

Россия санкции Евросоюз США Владимир Зеленский Дональд Трамп Олесь Доний Владимир Путин санкции против России стенограмма антироссийские санкции Александр Доний
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:03
Скандал со стенограммой Зеленского и Трампа: в чем выиграла Украина
06:43
Работают для всех: диетолог назвала правила быстрого похудения
06:20
Украинцев согреет бабье лето: синоптик рассказал, когда придет осеннее тепло Видео
05:58
Разодрала в клочья: в NASA показали, как черная дыра-убийца "сожрала" звезду Видео
05:37
"Клитор спрячь": Оля Бузова взбудоражила слишком интимным фото
05:10
"Колоссальная война": экс-советник Путина назвал условия возвращения Украине Крыма и Донбасса
04:37
Астролог указал на "скелеты в шкафу" Стрельца
04:05
Знает толк в извращениях: мужчина на вокзале пытался "изнасиловать" конус
03:40
Политолог объяснил, чем станет для Украины замена путинского куратора Суркова
03:09
Эксперт дала пять советов, что делать перед сном, чтобы утро было легким
02:33
"Очень пошло": Дорофеева взволновала откровенным фото
01:52
Сантиметры любви: мужчину заподозрили в воровстве из-за огромного пениса
01:20
Как мотивировать ребенка учиться: названы топ-5 способов
00:56
Эксперт пояснил, почему Крым ждет незавидная судьба после возврата Донбасса
00:24
С чем пить чай, чтобы не поправиться: диетолог дала советы
27 сентября, пятница
23:45
Журналист спрогнозировал, сокрушит ли будущее Трампа беседа с Зеленским
23:33
Каре с челкой – самая обворожительная стрижка 2019-2020 с акцентом на глаза – 33 фото Фото Видео
23:28
Впечатляющий причиндал и борщ: сын помощника Зеленского выложил в Сеть странное фото
23:23
Инвалиды Рады: глава Мининфраструктуры рассказал, чем опасны сидения в парламенте
23:03
"Клуб неудачников": вице-премьер распек СНГ и объяснил, почему Украине там не место Видео
22:51
Палата представителей США провалила резолюцию против импичмента Трампа Видео
22:28
Хацкевич рассказал, какой западный клуб и сколько предлагал Динамо за Цыганкова Видео
22:14
Ночь на Банковой: сотни активистов пришли под Офис президента, видео акции Фото Видео
22:13
"Россия вместо туалетной бумаги": в Москве отреагировали на заявление США о "руке Кремля"
22:09
"Ересь": Волочкова написала о смерти Анастасии Заворотнюк Видео
22:04
В Минфине рассказали, сколько Украина должна другим странам и организациям
21:45
Кабмин намерен запретить в Украине анонимные денежные переводы
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
21:16
"Идеальный телефонный разговор с Зеленским": Трамп задумался об обете молчания Видео
21:06
Смертный грех: во Львове пограничница убила и закопала свою новорожденную дочь
21:00
Спикер Разумков прокоментировал отставку Данилюка: видео Видео
20:56
"Остался гнойник после распада СССР": российский писатель отличился бреднями о разделе Украины Видео
20:53
Меган Маркл вызвала бурную симпатию у феминисток из Анголы
20:48
Креативный осенний маникюр 2019: свежие тренды, идеи дизайна из Instagram, фото, видео Фото Видео
20:40
В Белом доме рассказали, как пытались скрыть содержание беседы Зеленского и Трампа
20:36
Данилюк хлопнул дверью из-за обиды: Зеленский не прокатил его в Америку – источник Видео
20:12
Киевлянам вернули популярные скоростные трамваи №1 и №3
20:11
Подглядывали за голыми: в Киеве магазин секонд-хенда установил камеры в примерочных
20:01
"Трусы менял": Хацкевич рассказал, как играл в карты с Лужным Видео
20:00
Лига смеха 5 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: Жемчужина у моря Летний Кубок в Одессе Видео
19:45
Принц Гарри повторил путь покойной метери принцессы Дианы Спенсер – трогательное видео Видео
19:39
"Запахло уголовным делом": НАБУ заинтересовалось Данилюком – СМИ Видео
19:22
Представитель Грузии в ПАСЕ призвал Украину объединиться против Путина
19:03
6 лет за видеоблог: в Крыму журналиста обвиняют в призывах к терроризму Видео
19:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 5 выпуск 3 сезон - 27-09-2019 Видео
18:47
Свалит ног и подолбит по голове: начинается мощнейшая магнитная буря сентября 2019 Видео
18:36
Киев дал добро на эксгумацию польских захоронений в Украине Видео
18:36
Marvel и Sony снимают Человека-паука-3 с Холландом: все подробности
18:29
"Нападение" Мендель на журналиста: что произошло на самом деле. Видео Видео
18:10
Рука Кремля: в США рассказали, как Россия причастна к скандалу вокруг беседы Трампа с Зеленским
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять