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От Зеленского ждут новое государство, а не реанимацию Украины Порошенко

Вячеслав Чечило

Журналист

30 сентября 2019, 11:07

Но вряд ли будут ждать слишком долго.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Провальный визит Зеленского в Вашингтон принес давно ожидаемое облегчение на печерские холмы. Он стал сигналом к тому, что "медовый месяц" новой власти закончился, что теперь ее не просто нужно, но и можно критиковать, что это уже не будет восприниматься избирателями как посягательство на их выбор. В свое время этот водораздел перешли Ющенко и Порошенко. И здесь логично возникает соблазн поставить Зеленского в один ряд с остальными неудавшимися мессиями в истории failed state, возведенного на обломках УССР.

Однако, Зеленский не мессия и никогда им не был — никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно — не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.

"Среди достоинств, которые ценит Владимир Зеленский, напрочь отсутствует профессионализм", — в этом упрекает Зеленского госпожа Мостовая. Понятно, что говоря о профессионализме, Зеленского просто пытаются заставить делиться властью с теми, за кого никто не голосовал. Вот только упрекать Зеленского нужно как раз именно за это — за то, что он более чем активно делегирует власть тем, кому он ее делегировать не должен. И речь не только о Коломойском или Авакове.

Читайте такжеЗеленский повторяет все ошибки ПорошенкоНепропорционально большую квоту во власти снова получили приведенные кем-то за ручку мальчики и девочки, единственным достоинством которых является соответствие определенным идеологическим шаблонам. Все эти активистки и выпускники "офисов реформ" совершенно очевидно не способны проводить никакие реформы. Пока они пишут глупости в соцсетях, вверенными им министерствами и ведомствами руководят "решалы", погружая систему госуправления в привычный и столь удобный им хаос. И проблема здесь не только в том, что профессионализм снова подменяется непрофессионализмом. С точки зрения избирателя Зеленского, куда большая проблема в том, что, как и при Порошенко, "хороший человек" это снова профессия. Что на власть влияют группы, которые были списаны в утиль 21 апреля.

Происходящее сейчас слишком напоминает 2014 год. Реинкарнацию постмайданной Украины и превращение Зеленского в Порошенко-2 пока маскирует наглаженный костюм и прочие внешние отличия, но даже их, на самом деле, не так то уж и много. Уже просто забылось то, что в 2014 году тоже была монокоалиция в лице БПП, Народного фронта и примкнувших к ним сателлитов. Были "новые лица", "реформаторы" и, как сейчас Зеленский, Порошенко бодро собирал власть, расставляя "своих" людей по всей вертикали, безустанно говоря о мире, борьбе с коррупцией и невиданных реформах под руководством МВФ. И именно сходство с той Украиной и является преступлением.

Читайте также"Порошенко 2.0" или как "наивняк" Зеленского ослабляет позиции УкраиныЗеленский может раздавать должности друзьям из "95 квартала", назначать кого угодно куда угодно. Но обязательным условием любого назначения должна была быть способность создавать новое и живое на месте давно мертвых конструкций. Собственно только эффективность в выполнении этой задачи и должна быть важна — об этом с Зеленским договаривался избиратель и на это он давал ему мандат. Благодаря этому мандату Зеленский может принимать любые решения, не только кадровые, ни на кого оглядываясь, и не пытаясь вписаться в какие-то идеологические рамки. Но Зеленский оглядывается, и делает это все чаще и чаще.

Глава Офиса президента Андрей Богдан как-то сказал, что новой власти не нужны посредники в лице журналистов. Но сказав "А", у Зеленского почему-то не смогли сказать "Б". Новой власти не нужны не только старые журналисты. Ей не нужны и союзники в лице старых элит и старых идеологий. После 21 апреля кроме власти и народа здесь нет никого и ничего.

От Зеленского ждали новое государство, построенное на совершенно новых принципах, а не попыток реанимировать страну Порошенко. Собственно, пока еще ждут. Но вряд ли будут ждать слишком долго.

Вячеслав Чечило, журналист, для Капитала

Петр Порошенко Игорь Коломойский Владимир Зеленский Арсен Аваков Вячеслав Чечило Украина Андрей Богдан
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