Ждать ли Зеленскому третьего Майдана из-за формулы Штайнмайера

Зеленский внедрил в жизнь формулу Штайнмайера, которую ранее придумали Путин и Порошенко / 24 канал

После того, как президент Владимир Зеленский сообщил о том, что в Минске Украина согласилась подписать так называемую формулу Штайнмайера, на Майдан в Киеве и под здание Офиса президента пришли представители партии Европейская солидарность и свободовцы, выражая протест.

Но штука в том, что те, кто сейчас протестуют против формулы Штайнмайера, в течение пяти лет ее отстаивали. Говорю это как человек, который с самого начала критиковал Минские соглашения. Я еще раньше говорил, что это план Путина и он проигрышный для Украины и это ошибка, что Порошенко воплощает его в жизнь. За это время государство разве что формулизировало лишь одну формулу – так называемую формулу Штайнмайера, подписанную Кучмой в Минске – с местными выборами в ОРДЛО, корректированием украинского законодательства с помощью законопроектов Порошенко, попытка которого была предпринята еще в 2014 году, которыми обсуждался особый статус некоторых регионов Луганской и Донецкой областей. И соответственно то, что было заложено еще тогда, внедряется теперь.

Читайте такжеФормула Штайнмайера: зло, которое осталось от ПорошенкоИ теперь те люди, которые всячески приветствовали действия Порошенко, критикуют Зеленского за то, что идеи предыдущего президента воплощают в жизнь. И честность этих людей вызывает сомнения.

При этом у любого гражданина в стране, которая планирует быть демократической, есть право на митинги и демонстрации. Потому выражать свой протест и возмущение каким-либо решением или отсутствием решения со стороны власти есть у каждого гражданина и абсолютно нормально его проявлять.

Но, если говорить о возможности перерастания таких акций в полномасштабные, то этого не произойдет. Так как сейчас, к сожалению, общество находится в более расколотом состоянии, чем пять лет назад. В том числе, и благодаря языку вражды, который распространял штаб Порошенко в период своей избирательной кампании, возможности привлечения больших масс населения для уличных акций нет. При этом есть опасность радикализации населения, потому как усиливается фрагментализация общества с усилением противостояния по многим вопросам. Поэтому, хоть и возможны различные акции протеста, это не значит, что стоит ждать повторения того, что происходило 5 лет назад.

Ранее, за все пять лет, государство не предоставило ни единой альтернативы формуле Штайнмайера. Мы с вами не знаем, появится ли она в новом законе, который должна будет принять Рада. Этого не знают и депутаты, которые попросту голосованием освящают то, что им спускают "сверху".

Александр Доний, политолог, специально для Главреда