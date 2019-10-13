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Как скоро Украина отменит запрет на полеты в Россию

Александр Кава

Бывший заместитель министра инфраструктуры, транспортный эксперт

13 октября 2019, 07:39

Для возобновления полетов всего лишь необходимо решение правительства и Совета Национальной безопасности, технических преград нет. И тогда авиакомпании за несколько месяцев смогут открыть эти рейсы.

аэропорт Внуково
Решение о запрете полетов в РФ было политическим/ фото: kdomiky.ru

Во время пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от введенного в 2015 году требования облета территории РФ для украинских авиакомпаний, последние несут существенные материальные убытки.

По факту, президент не соврал.

Ведь во-первых, от этого пострадали украинские аэропорты и авиакомпании, которые за время запрета потеряли объем пассажиропотока. Вместо отечественных всего за несколько месяцев его нарастила авиакомпанию Беларуси Белавиа, на которую переориентировались пассажиры и которая, хоть и с пересадкой совершает авиарейсы в обе стороны.

Читайте такжеВозобновление авиасообщения с РФ: Зеленский назвал условияКроме того, ввиду того, что авиакомпании, которые летят в страны юго-восточной Азии и средней Азии вынуждены облетать территорию Российской Федерации, от этого продолжительность их рейсов увеличивается на 1,5-2 часа. Соответственно, это также дополнительные расходы для авиакомпаний. А заложить их в тарифы украинские перевозчики не могут, так как другие их конкуренты летят по кратчайшему маршруту через территорию России и если украинские авиакомпании начнут закладывать это в тарифы, то тогда они вылетят из конкурентной борьбы.

По этой причине, например, Международные авиалинии Украины уже прекратили выполнять рейсы между Украиной и Казахстаном, поскольку проигрывают Air Astana, которые долетают туда на полтора часа быстрее.

На самом деле, решение, принятое в 2015 году, было сугубо политическим. И сейчас, нет никаких технических преград для его отмены. Для этого всего лишь необходимо решение правительства и Совета Национальной безопасности. И тогда авиакомпании за несколько месяцев смогут открыть эти рейсы.

Почему должен быть лаг? Потому что авиакомпании сформировали свое расписание и ни у кого нет зарезервированных бортов под эти маршруты. И вот как раз на эту подготовку как раз и необходимо время.

Александр Кава, Бывший заместитель министра инфраструктуры, транспортный эксперт, специально для Главреда

Россия запрет авиасообщение Александр Кава Украина
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