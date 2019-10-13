  1. Главная
  3. Мнения

Украина дошла до точки невозврата

Александр Кочетков

политический аналитик

13 октября 2019, 06:43

В ближайшие месяцы так или иначе будет принято международное решение по пресловутым "минским договоренностям".

Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот

Додрейфовали до очередной точки невозврата. А значит, либо запустится алгоритм их реализации с возвращением в Украину Донбасса, наделенного троянским "особым статусом". Либо "минск" будет уже официально отброшен, как нереализуемый в принципе, и нас ждет многолетний не просто замороженный конфликт, а этакий сжиженный газ — и холодный, и обжигающий одновременно.

В любом случае, цельность и даже само существование Украины в привычном нам виде напрямую зависит от единства общества в принятии/отрицании навязываемого властью подхода. А у нас, к сожалению, обострилась хроническая болезнь вождизма, сопровождаемая черно-белым синдромом.

Речь о том, что истовая паства видит в своем политическом лидере исключительно позитив, а прочих считает эталонным исчадием зла. В этих координатах невозможен никакой компромисс. А значит, невозможна консолидированная общественная позиция, с которой и только с которой власть считается всерьез.

Читайте такжеЗеленский искренне пытается стать президентом УкраиныОднако политический, да и остальной мир устроен по-другому. С полутонами, а также со скрытыми и явными противоречиями.

Владимир Зеленский искренен как в своих добрых побуждениях, так и в заблуждениях. И пока не стал лицемером. Он хочет быстро решить все проблемы, но не знает как. Эта искренность неофита способна обеспечить как решительный успех, так и безнадежный провал. На Зеленского можно влиять. Но влиять на него должно гражданское общество, а не зависящее от него окружение.

Юлия Тимошенко - единственная из нынешних лидеров, мыслящая стратегически и понимающая необходимость сноса прежней системы власти и построения новой с нуля. Но она во многом является заложницей своей политической партии и своего традиционалистского электората, что сужает ее перспективы.

Президентство Петра Порошенко должно получить справедливую оценку правосудия. Вы понимаете, о чем я. Но глупо не признавать в нем умения идти до конца, редкую способность лавировать и договариваться, таки добиваясь своего любыми средствами. А также его стремления зацепить и духовную составляющую, ту же Поместную церковь Украины как неотъемлемый элемент независимости.

Святослав Вакарчук безусловно любит Украину. Он способен объединять восток и запад, он наш потенциальный лучший посол мира на Донбассе. Но часто он вял и невнятен, ему необходимы внешние стимулы активности.

Даже в Викторе Медведчуке, общепризнанном пособнике России в Украине, можно увидеть положительные черты. Например, он самый системный и последовательный политический менеджер Украины, способный добиваться заметного результата минимумом затраченных ресурсов.

Читайте такжеНенадежный партнер, или Почему встреча "нормандской четверки" рискует сорватьсяТо же можно сказать и про Игоря Коломойского, но с бизнес-уклоном и добавлением качественного блефа и троллинга, за которыми кроется блестящий, хотя и аморальный ум шахматиста: вся жизнь ведь игра, да?

Не думаю, что буду услышан политически активной публикой, и тем не менее: постарайтесь принимать в своих лидерах, вождях, кумирах, начальниках — как угодно, не только позитив, но и то, что идет после "но". Трудно, но попробуйте, ЛОМы, прежде всего. Только так можно выработать национальную позицию по краеугольному вопросу войны и мира.

Прекращаем игру на понижение — политических соперников, приписываемых им намерений, их сторонников. Хотя бы на время прохождение очередной турбулентности. Если не прекратим, то рискуем понизить и даже обнулить ценность главного нашего общего актива — независимой Украины.

Петр Порошенко Игорь Коломойский Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Виктор Медведчук Минские соглашения Александр Кочетков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:00
С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки
06:43
Украина дошла до точки невозврата мнение
06:30
Солнце погибнет: ученый раскрыл жуткий сценарий конца света Видео
06:00
Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – открытки и поздравления с Покровом Фото Видео
05:55
Клетка – главный принт грядущей зимы 2020: модные пальто в клетку, юбки и брюки - фото Фото
05:37
Великі Вуйки: сериал продлен на 2 сезон до начала показа Фото Видео
05:18
Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж
05:01
Растить детей: Усик рассказал, когда завершит карьеру Видео
04:39
Еда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозга
04:10
Гороскоп на неделю: как не нарваться на наказание от ноября 2019
03:51
Круговорот Daewoo в природе: одесситка заблокировала трамваи – пассажиры передвигали авто семь раз Видео
03:28
Курс доллара в Украине изменится: аналитик озвучил прогноз на неделю
03:00
В Нафтогазе рассказали, кому не "светят" теплые батареи
02:35
"Незаметно подкрался ужас": Лия Ахеджакова высказалась о войне России против Украины
02:14
В Черновцах пенсионер зарезал пьяного престарелого гостя и не смог убежать Видео
01:49
Рынок земли в Украине: в Слуге народа предлагают неожиданное решение
01:30
"Чернобыль был бы цветочками": Кравчук объяснил отказ Украины от ядерного оружия
01:13
Истребление террористов в Сирии: Турция ликвидировала 415 боевиков Видео
00:56
"Бабье лето" пришло в Украину: синоптик обещает потепление до +23 Видео
00:29
Вторжение пришельцев: турист снял на видео флотилию НЛО в небе над США Видео
00:01
13 октября 2019 – праздник художника и АПК: что нельзя делать Видео
12 октября, суббота
23:49
В Киеве "вора в законе" лишили титула и сильно избили - Аброськин
23:19
Доктор Комаровский указал на опасность фтора
22:49
В Слуге народа назвали плюсы для Украины от согласования "формулы Штайнмайера" Видео
22:19
Эсминец США снова в Черном море: в России сказали, кто его "пасет"
21:46
Гороскоп на завтра: кому грозят обман, манипуляции и ругань
21:05
"Отходить больно": Пристайко объяснил срыв разведения сил на Донбассе Видео
20:43
В Донецке на кладбище случился ужасный инцидент
20:25
"Мирча хочет в Динамо": агент рассказал о новой работе Луческу Видео
20:00
"Начнем баррикадироваться": Пристайко предложил Евросоюзу "дожать РФ" Видео
20:00
Лунный календарь дел на 13 октября 2019: как не скатиться вниз
19:43
"Клоун без цирка": "непосаженному петрушке" Порошенко ответили из-за "формулы Штайнмайера"
19:33
"Пьяный коп, смертельное ДТП": киевский полицейский серьезно "отличился"
19:03
Лия Ахеджакова рассказала о "революции достоинства" в России
19:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
18:32
Турецкие войска захватили город на севере Сирии Фото Видео
18:26
Боеготовность ВСУ усилена: что это значит
18:01
Из окна киевского Института сердца сиганул парень - СМИ
17:55
Луценко через сообщников Джулиани добивался отставки Йованович – СМИ Видео
17:24
"Особо не спешу": Пристайко не видит смысла общаться с Лавровым
16:58
Дело Маркива: суд в Италии пояснил приговор осужденному к 24 годам тюрьмы бойцу НГУ Видео
16:25
Глава Минэнергетики США проталкивал в совет Нафтогаза человека Януковича - AP Видео
15:50
Дело об импичменте Трампу: еще одного дипломата США вызвали из Украины в Конгресс Видео
15:22
"Антициклон прикрутит ветер": синоптик пообещала украинцам летнюю погоду Видео
15:00
"Обратная сторона Томоса": Епифаний заявил о признании ПЦУ Греческой церковью Видео
14:40
"Мэр в доле го*ностроев": на Майдане историческое здание изуродовали "курятником" Фото
14:25
"Нужно 350 триллионов, и мы будем первыми": Путин рассказал об угрозе НАТО
14:06
Гороскоп на 12 октября 2019: кому "светят" признание, удача и успех
14:00
Ребенок или взрослая: в США разгорелся скандал из-за удочеренной американцами украинки Видео
13:59
Кравчук дал совет Зеленскому перед переговорами с Путиным
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять