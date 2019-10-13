Украина дошла до точки невозврата

Владимир Зеленский / Скриншот

Додрейфовали до очередной точки невозврата. А значит, либо запустится алгоритм их реализации с возвращением в Украину Донбасса, наделенного троянским "особым статусом". Либо "минск" будет уже официально отброшен, как нереализуемый в принципе, и нас ждет многолетний не просто замороженный конфликт, а этакий сжиженный газ — и холодный, и обжигающий одновременно.

В любом случае, цельность и даже само существование Украины в привычном нам виде напрямую зависит от единства общества в принятии/отрицании навязываемого властью подхода. А у нас, к сожалению, обострилась хроническая болезнь вождизма, сопровождаемая черно-белым синдромом.

Речь о том, что истовая паства видит в своем политическом лидере исключительно позитив, а прочих считает эталонным исчадием зла. В этих координатах невозможен никакой компромисс. А значит, невозможна консолидированная общественная позиция, с которой и только с которой власть считается всерьез.

Читайте такжеЗеленский искренне пытается стать президентом УкраиныОднако политический, да и остальной мир устроен по-другому. С полутонами, а также со скрытыми и явными противоречиями.

Владимир Зеленский искренен как в своих добрых побуждениях, так и в заблуждениях. И пока не стал лицемером. Он хочет быстро решить все проблемы, но не знает как. Эта искренность неофита способна обеспечить как решительный успех, так и безнадежный провал. На Зеленского можно влиять. Но влиять на него должно гражданское общество, а не зависящее от него окружение.

Юлия Тимошенко - единственная из нынешних лидеров, мыслящая стратегически и понимающая необходимость сноса прежней системы власти и построения новой с нуля. Но она во многом является заложницей своей политической партии и своего традиционалистского электората, что сужает ее перспективы.

Президентство Петра Порошенко должно получить справедливую оценку правосудия. Вы понимаете, о чем я. Но глупо не признавать в нем умения идти до конца, редкую способность лавировать и договариваться, таки добиваясь своего любыми средствами. А также его стремления зацепить и духовную составляющую, ту же Поместную церковь Украины как неотъемлемый элемент независимости.

Святослав Вакарчук безусловно любит Украину. Он способен объединять восток и запад, он наш потенциальный лучший посол мира на Донбассе. Но часто он вял и невнятен, ему необходимы внешние стимулы активности.

Даже в Викторе Медведчуке, общепризнанном пособнике России в Украине, можно увидеть положительные черты. Например, он самый системный и последовательный политический менеджер Украины, способный добиваться заметного результата минимумом затраченных ресурсов.

Читайте такжеНенадежный партнер, или Почему встреча "нормандской четверки" рискует сорватьсяТо же можно сказать и про Игоря Коломойского, но с бизнес-уклоном и добавлением качественного блефа и троллинга, за которыми кроется блестящий, хотя и аморальный ум шахматиста: вся жизнь ведь игра, да?

Не думаю, что буду услышан политически активной публикой, и тем не менее: постарайтесь принимать в своих лидерах, вождях, кумирах, начальниках — как угодно, не только позитив, но и то, что идет после "но". Трудно, но попробуйте, ЛОМы, прежде всего. Только так можно выработать национальную позицию по краеугольному вопросу войны и мира.

Прекращаем игру на понижение — политических соперников, приписываемых им намерений, их сторонников. Хотя бы на время прохождение очередной турбулентности. Если не прекратим, то рискуем понизить и даже обнулить ценность главного нашего общего актива — независимой Украины.