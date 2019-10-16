Почему война на Донбассе будет продолжаться

Украинцы хотят мира, но на старых условиях, чтобы Украина оставалась унитарной / president.gov.ua

Пару месяцев назад я написал, что самая сложная проблема для урегулирования конфликта на Донбассе - психологическая. То есть необходимость смириться с мыслью, что так как раньше не будет уже никогда. От слова " никогда".

Другими словами, необходимо смириться с тем, что Донбасс может вернуться только с особым статусом или он не вернется никогда. Есть только две эти альтернативы. Или -или.

Тот факт, что решения по Донбассу до сих пор нет, как раз и отражает тот факт, что Украина никак не может выбрать ни одну их этих альтернатив. Общество в массе своей хочет, чтобы все было по-старому, как до февраля 2014 г. Но такой альтернативы уже нет. Это понял уже весь мир, но украинцы пока с этим смириться не могут.

Этот вывод подтверждается социологией.

Так, 80% общества желает мира.

Но при этом

60% - против представления автономии для ЛДНР;

60% - против амнистии тем, кто воевал на стороне ЛДНР.

Читайте такжеУкраина дошла до точки невозвратаТо есть на лицо явная амбивалентность желаний со стороны большинства общества, непонимание сути конфликта и серьезности происходящего.

Зеленский изначально стал опираться на 80% людей, желающих мира и подписал формулу Штайнмайера. Но очень быстро уперся в амбивалентное желание тех же людей, которые категорически против представления особого статуса для ЛДНР. Люди хотят мира, но на старых условиях, чтобы Украина оставалась унитарной, т.е. мечтают о неосуществимом.

Ну, а раз у 60% общества присутствует такая амбивалентность, то значит конфликт будет продолжаться до тех пор, пока общество не смирится с неизбежным и не выберет одну из реально осуществимых альтернатив.