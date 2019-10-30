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Зеленский должен быть готов проявить жесткость по отношению к Кремлю

Александр Кочетков

политический аналитик

30 октября 2019, 07:36

Принцип четкой государственной позиции должен применяться по отношению к России и ее президенту Владимиру Путину.

зеленский путин

Помните, недавно я писал, что тональность беседы президента Зеленского с ветераном Азова была относительно верной, а вот произнесенные слова — неудачными и неэффективными? Потому что агрессивный наезд собеседника и его попытка манипулировать должны встречать адекватный отпор со стороны главы державы. Однако в словах должна звучать не обида и оправдание ("Я - не лох!"), а четкая государственная позиция.

Но ведь этот принцип — универсален! И точно также он должен применяться по отношению к России и ее президенту Владимиру Путину. Потому что с той стороны на нас как раз пытаются агрессивно давить и нами манипулировать!

Но вместо этого на масштабном инвестиционном форуме в Мариуполе президент Зеленский подчеркнул, что мир и возврат наших территорий достижим исключительно дипломатическим путем. И все. А должна была прозвучать еще и фраза вроде "Но мы всегда готовы дать отпор агрессии и нанести агрессору неприемлемые потери". То есть, проявить жесткость по отношению к Кремлю и его недоимперским потугам.

Понятно, что на этом форуме все должно быть мягенько и гладенько. Но стратегия — важнее.

Читайте такжеПочему Зеленский не должен преследовать порошенковских гусыньПотому со своей чисто примиренческой позицией президент Зеленский превращается из Верховного Главнокомандующего в верховного дипломата-капитулянта. И тем самым отталкивает от себя боеспособную часть ВСУ. А также наиболее активную, пассионарную часть украинского общества, которая категорически против ползучей капитуляция. И которой придется сползать на позиции сторонников Петра Порошенко, хотя они и не приемлют ПАПа за его мародерство и лицемерие.

И если "нормандский формат" все же состоится, и президент Зеленский таки подпишет там соглашение, традиционное сочиненное какими-нибудь Сурковым в Кремле, то он столкнется с тем же, что и его предшественник — невозможностью имплементировать обещанное Путину и европейцам в украинское законодательство. Причем, препятствием опять станут уличные протесты, массовые протесты, в которых примут участие, в том числе, и те, кто голосовал за ВАЗа.

Россия Владимир Зеленский Александр Кочетков Украина
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