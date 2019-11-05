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Почему Россия не спешит соглашаться на встречу в Нормандии

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

5 ноября 2019, 10:21

Пока мы не покажем наши реальные возможности к сопротивлению, при которых Россия реально теряет – имидж, людей, ресурсы, несет потери в экономике - все остальное время они будут пытаться выкрутить ситуацию с выгодой для себя.

Флаги, Украина, Россия
Россия снова пытается отложить встречу нормандской четверки / "Фокус"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия придумала очередную отговорку, чтобы не встречаться в нормандском формате. На сей раз РФ настаивает на согласовании итогового документа по результатам встречи лидеров "нормандской четверки".

Нужно понимать, что в нашей ситуации с Россией, никакого желания договариваться у нее нет в принципе. Россия хочет максимально эту ситуацию повернуть так, чтобы это было выгодно ей. И они будут делать для этого все, потому что для них желание нашего президента пойти с ними на договоренности – это показатель его слабости, несостоятельности украинцев своими силами отстаивать свою территориальную целостность. И пока мы не займем твердую позицию.

Я за честный подход – во-первых, у нас нет боеспособной армии, которая могла бы себе позволить представлять реальную угрозу для России. Мы ее пока не построили.

Тут для нас показателен пример Хорватии. Они, с самого начала понимая, что у них нет никаких сил воевать с Сербией, которая имела большую армию и поддержку России. Они готовились к военной операции, задействовали помощь Запада, строили новую армию и за несколько дней провели быструю военную операцию, которая помогла им отвоевать большую часть своих территорий, оккупированных Сербией.

Читайте также"Нормандский" саммит как проверка Путина на реализмВо-вторых, мы недостаточно задействовали информационную составляющую – пропаганда, война не только за территории, но и за граждан, которые там остались. Например, за пять лет так и не появилось программы переселения – людям, которые остались на оккупированных территориях, так и не предложили переехать. Но не так, как те, кто уже переехал и не получил поддержки государства, а как, например, это было в Грузии. Эта маленькая страна удосужилась расселить своих людей – построить для них новые села и городки для беженцев из Абхазии и Осетии. У нас такого не произошло.

И других вариантов у нас нет. Иначе Россия всегда будет нас оценивать с позиции слабого. Пока мы не покажем наши реальные возможности к сопротивлению, при которых Россия реально теряет – имидж, людей, ресурсы, несет потери в экономике - все остальное время они будут пытаться выкрутить ситуацию с выгодой для себя. И ни президент, ни его окружение, на данный момент, этого не понимают.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда

Россия нормандская четверка война на Донбассе Вадим Пристайко Сергей Гайдай Украина
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