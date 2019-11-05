Почему Россия не спешит соглашаться на встречу в Нормандии

Россия снова пытается отложить встречу нормандской четверки / "Фокус"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия придумала очередную отговорку, чтобы не встречаться в нормандском формате. На сей раз РФ настаивает на согласовании итогового документа по результатам встречи лидеров "нормандской четверки".

Нужно понимать, что в нашей ситуации с Россией, никакого желания договариваться у нее нет в принципе. Россия хочет максимально эту ситуацию повернуть так, чтобы это было выгодно ей. И они будут делать для этого все, потому что для них желание нашего президента пойти с ними на договоренности – это показатель его слабости, несостоятельности украинцев своими силами отстаивать свою территориальную целостность. И пока мы не займем твердую позицию.

Я за честный подход – во-первых, у нас нет боеспособной армии, которая могла бы себе позволить представлять реальную угрозу для России. Мы ее пока не построили.

Тут для нас показателен пример Хорватии. Они, с самого начала понимая, что у них нет никаких сил воевать с Сербией, которая имела большую армию и поддержку России. Они готовились к военной операции, задействовали помощь Запада, строили новую армию и за несколько дней провели быструю военную операцию, которая помогла им отвоевать большую часть своих территорий, оккупированных Сербией.

Читайте также"Нормандский" саммит как проверка Путина на реализмВо-вторых, мы недостаточно задействовали информационную составляющую – пропаганда, война не только за территории, но и за граждан, которые там остались. Например, за пять лет так и не появилось программы переселения – людям, которые остались на оккупированных территориях, так и не предложили переехать. Но не так, как те, кто уже переехал и не получил поддержки государства, а как, например, это было в Грузии. Эта маленькая страна удосужилась расселить своих людей – построить для них новые села и городки для беженцев из Абхазии и Осетии. У нас такого не произошло.

И других вариантов у нас нет. Иначе Россия всегда будет нас оценивать с позиции слабого. Пока мы не покажем наши реальные возможности к сопротивлению, при которых Россия реально теряет – имидж, людей, ресурсы, несет потери в экономике - все остальное время они будут пытаться выкрутить ситуацию с выгодой для себя. И ни президент, ни его окружение, на данный момент, этого не понимают.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда