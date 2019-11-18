Какова цена возвращенных Россией кораблей?

РФ вернула захваченные украинские корабли / Крым Реалии

Москва передала Киеву три украинских военных корабля, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Таким образом российская дипломатия в очередной раз "сделала" Украину. У русских надо поучиться, как превращать минус в большой плюс и политические преференции. Объясняю почему.

Международный трибунал по морскому праву ООН обязывал Россию в течение месяца после Керченского инцидента вернуть Украину корабли. Это было решение международной судебной инстанции, Россия рано или поздно должна была выполнить.

Да, Москва игнорировала Международное право, и поэтому против нее были введены новые санкции (хотя согласен, что эти санкции были символические). Но это все равно был якорь для россиян, и плюс для переговорной позиции Киева.

Читайте такжеПочему Путин хочет вернуть наши корабли?Теперь Москва делает "жест доброй воли" и отдает испорченные "посудины" украинской стороне. Я больше чем уверен, что эти корабли россияне испортили и порезали все оборудование.

Месяц назад россияне повысили ставку и не захотели говорить о нормандской встрече. Теперь они корабли вернули, и продемонстрировали, что "готовы к диалогу" с Киевом.

Следующим шагом Москвы будет требование согласовать в парламенте отдельный закон об особом статусе и выборы в ОРДЛО, и в Париж привести драфт документа на согласование. Помимо прочего, в Кремле готовы санкционировать прямой обмен военнопленных между Украиной и ОРДЛО.

Таким образом, Россия держит уверенный курс на выход из дурной ситуации и изоляции, вплотную приближаясь к ослаблению санкционного давления и федерализации Украины путем реинтеграции ОРДЛО на своих условиях.

Хотя еще для меня до конца не ясно, действительно Владимир Зеленский нацелен на мир любой ценой, или это просто театральная игра в миротворца? Или же сюжет для нового фильма 95 квартала, когда Зеленский выйдет на политическую пенсию?