Зеленский сам развязал руки Тимошенко

Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский/ EADaily

Из опыта, на становление президентом (вхождение в должность и обретение статуса) уходит примерно полгода. Я вынужден констатировать, что пока Владимир Зеленский президентом явно не стал, поскольку он все еще остается непосредственным участником политического процесса и он в ряде случаев реагирует не как государственный деятель и глава державы, а как обычный человек.

Пост Зеленского в Фейсбуке - это обыкновенная реакция раздосадованного и раздраженного человека, не политика на то, что его, как ему показалось, несправедливо обвинили.

Он не выдержал и попытался восстановить справедливость в некоем КВН-овском ключе, с юмором, подколкой. И потому неудивительно, что он получил о Тимошенко "ответку" на том же уровне, не менее язвительную (так как у Тимошенко с юмором все хорошо).

Но все это для президентского статуса недопустимо. Он сам, чисто житейским, приземленным отношением роняет президентский статус, роняет себя и свой авторитет. Ведь у нас президент, как арбитр, должен быть всегда выше любой схватки, не ввязываться в нее. Если бы он хотел уколоть Тимошенко, то поручил бы это тому же Гончаруку, а за собой бы лучше оставил свободу для маневра.

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Еще можно было бы объяснить пикировку Зеленского с Порошенко, Медведчуком, но не с Тимошенко, которая призывала ранее сплотиться вокруг Зеленского. Но это не выглядит какой-то многоходовкой, хотя хотелось бы, чтобы это оказалась хитрая игра. Мы пытаемся видеть лучшее в нелепостях, но вся предыдущая деятельность Зе-команды во главе с президентом демонстрирует одноходовку. То есть у нас есть все, мы ни с кем не считаемся, голосуем за что хотим. У них нет игры, они просто пытаются давить на остальных количеством своей фракции.

И то, что Тимошенко оказалась в оппозиции, привела именно логика действий Зеленского, потому он не хочет делиться ни с кем, занимает демонстративную позицию "я сам". И тем самым он развязал руки Тимошенко. Но один против всех президент может устоять только в случае соблюдения трех условий – ясная обществу публичная позиция, сильная сплоченная профессиональная команда и поддержка активной патриотической части общества. Тогда он может сделать все, что угодно. Но подумайте сами, есть ли все это у Зеленского.

В ближайшей перспективе самому Зеленскому это ничем не грозит, разве что, в качестве исключения, может включиться еще более обидная критика. Причем вряд ли это будет делать персонально Тимошенко, ведь у нее есть достаточно людей, которые могут делать это за нее, не менее жестко и едко. И после нормандского формата, в зависимости от его результатов, там все пойдет по-взрослому.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда