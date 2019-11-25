Зеленского ведут на убой

Зеленский ошибочно выбрал тактику спешки

Наша страна живет в полной прозрачности и сразу было ясно, что любое двойное дно власти быстро станет очевидным.

Потому - если кто-то бежит со всех ног куда-то вперёд, но голова его телепается куда угодно, то рано или поздно будет беда. Если видения нету изначально, то, видимо, в лучшем случае оно появится только к концу, когда уже будет слишком поздно.

Это про трубу, джокеров, юзиков, еременков, богданов, портновых и остальных уже успевших наплужить так, что у наблюдателей уши в трубочку закручиваются. Про всех сразу. Учтите - это же только первые полгода.

Все эти очередные "новые лица" под зеленым соусом даны Украине для двух целей - сменить предыдущую власть и лишить большинство иллюзий.

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Абсолютное большинство глупостей, которые Владимир Зеленский уже наделал, кроме отсутствия видения, продиктованы спешкой.

Отвратительный кадровый состав Рады и ежедневные скандалы - это звон посуды, которая ожидаемо бьется в лавке, куда влетел этот слон.

Подумайте! Сейчас бы только-только заканчивался избирательный процесс, в котором партия Зеленского побеждала бы в любом случае с огромным отрывом. Результат был бы сейчас не меньший, нежели по результату июля. Зеленский бы на данный момент вообще не сталкивался с рейтинговыми потерями.

Наоборот, скорее всего был бы проведен глубокий кадровый отбор, неспешно было бы сформировано относительно внятное видение внутренней политики, спокойно проведены все региональные вояжи, назначены главы областных госадминистраций, одновременно не было бы спешки и во внешней политике, которая сейчас реализуется так, что Зеленскому приходится каждый раз выбирать между плохим и очень плохим вариантом.

Читайте такжеЗеленский подложил себя под каток ТимошенкоПочему приходится? Да всё по тем же причинам - видения нет, а результатов хочется ярких и очень быстрых. А так не бывает. Итог очевиден - выбрав тактику быстрого спуска с горы, президент пожинает плоды слона в посудной лавке. Ежедневные скандалы, сплошное переутомление и абсолютное отсутствие институционального контроля.

Короче говоря, иными словами Зеленский вместе со своей "командой" бежит в стену - фактически его ведут на убой. Он наивно думает, что у него получится распустить Верховную Раду, если что-то пойдет не так, но по факту реализовать у него это вряд ли получится даже при всем желании. Слишком много юридических особенностей у монобольшинства, состоящего из одной фракции, которые будут препятствовать легкому роспуску парламента.

Так что движемся мы к полному институциональному кризису, если ничего не изменится. Всё сильно ускоряется, а значит ждать очередного витка долго не придется.