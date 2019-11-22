Подарок Путину, или Как Украина вернула корабли, но загнала себя в угол

Украинские корабли, которые вернула Россия / Фейсбук В.Зеленского

На кораблях, которые Россия передала Украине, отсутствует целый ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехника.

Но начнем с того, что Российская Федерация не вернула эти корабли вообще, и то, что Владимир Зеленский и нынешняя власть пошли на возвращение этих кораблей на условиях РФ, а именно - приняли корабли на ответственное хранение, тем самым признав, что эти корабли что-то нарушили. И хотя Россия ведет по ним уголовное расследование, они не нарушали ни международного законодательства, ни морского права, ни украинских или тем более российских законов.

И теперь получается, что Зеленский согласился вернуть нам не корабли, а металлолом с полностью снятым с него оборудованием, причем сняли даже унитазы. Сейчас это просто куски железа – иначе не объяснить то, почему корабли к нам так долго буксировали, хотя если смотреть на историю процесса, то ранее это были скоростные корабли, которые русские сначала даже не могли догнать.

И это уже не говоря о том, что как раз "самой большой ценностью кораблей", этими унитазами, по сути отвлекают общественное и мировое внимание от того, что на борту этих кораблей находилась станция радиосвязи Харрисон, которую нам предоставляли из США и другое оснащение кораблей, на которое распространяется гостайна.

Читайте такжеКакова цена возвращенных Россией кораблей?И теперь, даже если мы их сами отремонтируем (хотя одним ремонтом там не отделаешься, так как эти корабли надо теперь строить заново), то воспользоваться этими кораблями мы не сможем, потому что Россия может забрать их у нас назад в любой момент как вещественные доказательства.

Фактически это позорная ситуация из-за того, что решение Морского трибунала было четким – моряки и судна должны быть возращены Украине без каких-то условий. И если бы Украина отказалась бы возвращать корабли таким способом (на что мы, кстати, имели право), то тогда это дело перешло бы на другой уровень в Морском трибунале и к РФ можно было бы смело применить строгие санкции – запретить российским кораблям заходить в международные порты, что привело бы к огромным убыткам России и поставило бы под сомнение выполнение Россией международных контрактов, которые у нее есть.

Получается, что сейчас мы сами загнали себя в этот угол. И теперь, так как мы на это сами согласились, у нас нет никаких механизмов исправить эту ситуацию. Все происходящее – очередной подарок Путину перед нормандским форматом, так как Зеленский своими действиями снял для него угрозу санкций, а не использовал эту ситуацию для усиления своих позиций на будущих переговорах.

Мирослав Гай, Офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", специально для Главреда