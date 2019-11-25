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Страна рыбок-гуппи, или Почему Голодомор украинцев ничему не научил

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

25 ноября 2019, 13:53

Все украинские вопросы, что были актуальны сто лет назад, актуальны и сегодня.

Памятник жертвам Голодомора
Памятник жертвам Голодомора

Ребята и девчата, которые думают, что СССР был "не нашим государством", крайне заблуждаются. И это заблуждение порождает тот чудовищный разрыв в сознании, который порождает постоянную боль. Ибо вся история предстаёт как цепь вспышек, где украинская независимость выглядит так. Бабах - восстание Хмельницкого и трагедия Гетьманщины. Бабах - УНР и ее лохмотья. Бабах - 1991 год и рождение независимой Украины. А что до и в промежутке - это все "загарбники". Но эта примитивная логика упускает причины поражений, логику завоевателей, которые веками успешно управляли огромной территорией с относительно большим населением. И, как следствие, возникает неспособность понять, почему оно было лояльным завоевателям.

Читайте такжеПочему Украина самая беднаяВозьмём причины Голодомора. Они лежат своими корнями не в 1932-1933, а уходят в катастрофу УНР. Потому что село было в 1917 насквозь социалистическим. И устало за три года от анархии УНР, Скоропадского, Директории и атаманщины. Тем более, что большевики поддержали раздачу земли. А земельный вопрос в стране, где 90% населения были селяне, был ключевым. А потом большевики кинули село, ибо у них были свои планы модернизации, где село выступало в качестве ресурса. Ибо другого ресурса у них не было. Спустя 25 лет в такой же логике пошёл Мао. С тем же результатом, т.е. Голодомором.

Именно поэтому мы страна-гуппи, где рыбки-люди не зная элементарной логики своей истории, идут упрямо вновь и вновь по ее граблям. С заранее запрограммированным результатом. Потому если вы ставите свечки, но ведёте себя точно также, как наши предки, то вы придёте к тому же результату. Именно поэтому все вопросы, что были актуальны сто лет назад, актуальны и сегодня. Вопрос земли, языка, собственности, прав и свобод, среднего сословия, роли государства и прочее - все это вопросы, которые мы не смогли разрешить за сто лет. И как же мы отвечаем на них? Примитивизацией дискурса, усилением государственного регулирования, уничтожением среднего сословия, тупорылыми игрищами вокруг веры, мови, истории.

Знаете чем это закончится ещё при жизни нашего поколения?

В конечном итоге, уставшее от анархии и идиотизма население (или большая часть) выберет российский вариант. Как выбирало польский и московский в 17 веке. Как выбирало в 1919-1920 годах. И заплатит за этот выбор, как и тогда, по полной. Сначала Гражданской войной, за которой последует новое вторжение, а потом каким-нибудь очередным Голодомором.

Потому что дурной всегда платит самую высокую цену. Вот, что вы должны видеть в пламени свечки. Ибо если вы не выучили уроки убиения миллионов невинных людей, то вы неизбежно сгорите в этом пламени. За плохое знание истории всегда приходится платить болью.

Голодомор Юрий Романенко
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