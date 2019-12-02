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Унитаз Зеленского

Игорь Лесев

Писатель, публицист

2 декабря 2019, 09:58

У украинцев сейчас пытаются отобрать то, что не было отобрано даже при неадекватном правлении Порошенко.

Бородянский
Бородянский предлагает ограничить свободу слова/ УНИАН

Знаете, у нас с вами не так много осталось в нашей стране, что мы еще можем назвать нашим. Заводы-пароходы у нас забрали в 90-е. Соцгарантии при Порошенко. И вот осталась свобода слова.

Собственно, и при Порошенко мы уже не пищали. Но сопротивлялись. Потому что после настоящей свободы окунуться в диктат догматического отребья было очень тяжело. Посмотрели как выглядит дно. Оценили. И прокатили все то наглое говно на выборах.

Вообще, свобода слова у нас очень специфическая. Она вроде бы есть, но она не обязательна для реакции со стороны властей. Потому что власть у нас исторически не народная хотя и из народа.

Украина для наших чиновников – это синекура. Они на выборах легализуют свое право нас обирать и грабить пять лет. Но в отличие от той же России нам не поставишь преемника. У нас нет сакрального восприятия власти. Мы их всех там сверху держим за говно и этим правом наслаждаемся. Это и есть наше право свободы слова.

Читайте также"Свобода слова" по-українськи. Чому політики не відповідають за сказане і написанеПри этом у этого права есть очень важная институциональная функция. Называя кого-то говном мы в своей среде обнуляем политического субъекта на следующих выборах. И уже этот пока еще сегодня большой человек, который министр/депутат/директор завтра станет той самой оторванной от кормушки какашкой. Вот это нас отличает от Запада и упомянутой России.

На Западе свобода слова обязывает. Там коррупционный, сексуальный и какой угодно скандал в СМИ имеет обязательное юридическое последствие для фигуранта. Вспомните те же диссертационные скандалы в Европе десятилетней давности. Обвинение в плагиате и все, "досвидос" политической карьере перспективных немецких и венгерских пацанов.

В России власть держится на сакральности. Ордынская психология в которой нет чего-то плохого или хорошего. Просто так работает модель, и никакие разоблачения Навального не сработают. Там принцип справедливости в другом.

Мы же каждого нового гетмана стираем в порошок на своем интернет-вече. Каждый говно не потому что говно, а потому что стал выше массы и добрался до кормушки. Это тоже модель со своими достоинствами и недостатками. Но это именно наше местное, которое хрен выдавишь.

И вот эту свободу у нас сейчас пытаются забрать. Под водительством порохобота Бородянского, который сейчас записался в министра культурки у Зеленского.

Я вот почитал его свежее интервью "Зеркалу недели". Вот как будто машина времени, отнесшая меня обратно в пятилетку Порошенко. Марина Порошенко у него отлично справилась с управлением фондом культуры. Институт нацпамяти проделал большую работу. Реформа здравоохранения дала свои плоды. Деньги должны ходить за детьми (где-то мы слышали схожее дерьмо, не?). При министре Нищуке многое было сделано. УПЦ МП нужно переименовать, потому что это церковь страны-агрессора...

Читайте такжеЗеленского ведут на убойБородянский агрессивно пытается отобрать у нас то, что не было отобрано даже при неадекватном правлении Порошенко – свободу слова. Он хочет регулировать контент в интернете, включая ютуб-блогерство.

Посмотрите на его рассуждения. "Только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка. То есть 92% людей не умеют отличать правду от неправды". По сути, он прямо называет своих соотечественников дебилами и предлагает всем выход. Бородянский со своим стадом будет определять, что есть правда, а что выдумка и гибридная пропаганда. Получится ли у него? Однозначно, нет. Хотя бы потому, что Бородянский не понимает естественной сути всего украинства. А именно, в свободе выбора очередного гетмана. Да, это саморазрушаемая свобода. Но от Руины до Руины – это и есть наш вечный путь.

Бородянский же думает, что если его прекратят свободно называть скотиной и говном, все в нашем крае успокоятся и молча будут ходить ближайшие 50 лет и голосовать за правильных кандидатов от власти. Но так может думать только тупая скотина и очень непрезентабельное говно. Форма сопротивления всегда изысканней методов диктата.

свобода слова Игорь Лесев
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