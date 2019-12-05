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Почему Путин внезапно согласился говорить о статусе Крыма

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 декабря 2019, 11:23

Президент РФ хочет взять от Украины трубу в обмен на прекращение стрельбы на Донбассе.

Путин
Путин готов послушать про Крым, чтобы навязать Украине свои условия / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры в "нормандском формате" не будут свернуты в случае, если на встреча Путина и Зеленского в Париже приведет к обсуждению вопроса о возвращении аннексированного полуострова. Но, вместе с тем, никакой реакции от российского президента Владимира Путина он не получит.

Можно заметить, что реакция на возможную дискуссию о Крыме, которой хотел бы добиться на встрече в Париже президент Украины, оказалась более осторожной, чем можно было бы предположить. На протяжении многих лет российские чиновники – начиная от самого Путина – уверяли нас, что никакой возможности поднять вопрос о Крыме в "нормандском формате" нет, что "нормандский формат" существует исключительно для обсуждения вопроса Донбасса, что любая другая дискуссия может привести к срыву переговоров. И вот оказывается – ничего не случится. Почему?

Читайте такжеКак Путин хочет запугать ЗеленскогоА потому, что решение об изменении повестки дня "нормандского саммита" сегодня в интересах самого Кремля. Думаю, Владимир Путин хочет подменить обсуждение вопроса об деоккупации Донбасса и выполнении Минских соглашений неким пакетом, в котором согласие Киева с сохранением фактического контроля Москвы над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей будет обменяно на продолжение транзита российского газа по территории Украины и скидку на покупку Украиной российского газа.

В Кремле пришли к выводу, что такой пакет устроит всех остальных участников саммита – президента Зеленского, который отчаянно нуждается в деньгах для создания социальных преференций для своего электората, канцлера Меркель, которая добивается синхронизации введения в действия газопровода "Северный поток-2" с продолжением транзита по украинской ГТС, президента Макрона, который хочет улучшения отношений с Москвой – пусть даже ценой ревизии украинского суверенитета.

Но для того, чтобы во время "нормандского саммита" можно было говорить не только о Донбассе, но и о газе, нужно признать, что такой формат пригоден для обсуждения различных политических и экономических проблем. Транзит и поставки российского газа имеют ровно такое же отношение к тематике "нормандского саммита", что и Крым. И поэтому если можно о газе – то можно и о Крыме, почему бы и нет?

Читайте такжеПутин уже пришел за Беларусью, следующая - УкраинаОднако реакция Путина на обсуждение двух этих тем, уверен, будет отличаться. Если в случае с газом он будет оказывать давление на президента Зеленского, объясняя, что прекращение военных действий на Донбассе и проведение выборов на оккупированных территориях зависят, в первую очередь, от способности украинского руководства понять и принять интересы "Газпрома", то, в случае с Крымом, украинскому президенту будет жестко сказано, что переговоров о судьбе субъектов Российской Федерации Путин не ведет.

В лучшем для украинского президента случае он сможет добиться признания президентом Франции и федеральным канцлером Германии факта украинской принадлежности Крыма. Но это – не новость, с украинской принадлежностью Крыма согласно все международное сообщество, включая союзников Москвы.

Думаю, нужно понять очень простую вещь. Путин действительно готов поменять дискуссию по газу на дискуссию по Крыму. Только вот результаты у обеих дискуссий будут разными. Дискуссия по газу может завершиться возобновлением энергетической зависимости Украины от России – по сути, именно к этому сегодня подталкивает Зеленского его окружение. А дискуссия по Крыму завершится ничем – тут пресс-секретарь российского президента, похоже, совершенно прав.

Потому что Путин меняет на поставки газа и продолжение транзита не Крым. Он меняет на поставки газа и продолжение транзита возможность прекратить стрельбу на Донбассе.

Уверен, это и есть его представление о "сделке".

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

Встреча Путина и Зеленского - когда и где пройдет

Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин впервые лично встретятся в понедельник, 9 декабря, в Париже.

Встреча в нормандском формате состоится при участии других лидеров стран, входящих в "нормандскую четверку" – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Встреча в нормандском формате посвящена Донбассу и мерам, которые позволят урегулировать ситуацию в регионе. Кроме того, Зеленский намерен поднять вопрос о транзите российского газа по украинской ГТС. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что готов сохранить украинское направление в качестве транзита, но уточнил, что условия Киева в настоящий момент неприемлемы для Москвы.

Уже известно, что Зеленский в ходе саммита намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и передача Киеву контроля над российско-украинская границей.

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