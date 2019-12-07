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Игра на повышение ставок: что означают новые инициативы власти по Донбассу

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

7 декабря 2019, 08:41

Такие заявления – это тактика переговоров.

Переговоры в Минске
Переговоры в Минске / censor.net.ua

У президента Зеленского будут продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО, которые "представляют Донбасс" в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на Донбассе.

Возникает вопрос - в чем смысл идеи с заменой? А в том, что при ее продвижении рушится монополия пророссийских боевиков на представительство, как они говорят, интересов Донбасса.

Я считаю, что абсолютно справедливо, что в консультациях в рамках ТКГ должны принимать участие все представители Донбасса, не только пророссийские боевики, но и те, кто находятся на стороне Украине. Они ведь тоже репрезентуют Донбасс. Плюс есть перемещенные лица – они есть с двух сторон и тут тоже есть проблема в том, как их репрезентовать. В принципе тут есть выход – не знаю, как среди тех, кто выехал в Россию и другие страны, но в Украине есть целый ряд организаций, которые представляют людей интересы, которые были вынуждены выехать с Донбасса – таких людей по официальной статистике примерно 1,7-1,8 миллиона человек, еще около 1 миллиона переехали неофициально. Кроме того, есть часть Донбасса, контролируемого Украиной, и эти люди также имеют право участвовать в обсуждении и поиска путей мирного урегулирования, и дальнейшей судьбы Донбасса.

Читайте такжеЧто изменится в "мертвом" минском процессе от замены переговорщиковМы спорим уже больше пяти лет. Сейчас открылось окно возможностей и уже дело не в спорах. Есть принципиальные разногласия, по крайней мере, есть ряд позиций, по которым договориться будет тяжело, если не невозможно. Например, в вопросах получения так называемого особого статуса. Потому что Украина готова говорить об особом статусе, в частности, и в соответствующем законе, для территорий. И в рамках процесса децентрализации, о котором упоминал и Ермак, и неоднократно говорил президент Зеленский, идет речь о расширении полномочий для территориальных общин. И тут надо быть осторожным, чтобы не перепутать децентрализацию с федерализацией, в которой автономный статус получают регионы, а не общины.

И по сути децентрализация может решить вопрос с полномочиями этих территорий. Но Россия настаивает на том, чтобы так называемый особый статус получили именно две непризнанные республики, что неприемлемо для Украины.

Безусловно, просто так эту идею реализовать не удастся, так как будет сопротивление со стороны россиян и сепаратистов, потому что им это не очень выгодно. Но это еще один важный шаг с нашей стороны. И раз уж мы говорим о реинтеграции, то в этой дискуссии должны участвовать представители разных районов Донбасса, разных слоев населения.

Возвращаясь к представителям в ТКГ, Россия также не перестает настаивать на ведении переговоров с нынешними представителями "республик". Дескать, они представляют Донбасс и они воюют с Украиной. Но воюют-то они российским оружием при участии российских военных.

Так что такие заявления – это тактика переговоров. Россия повышает ставки - и мы тоже, они выдвигают условия и предложения - и мы тоже. Это нормальный переговорный процесс, который зачастую бывает достаточно жестким. И не надо бояться того, что Россия этого не признает.

Единственный путь для договоренностей – взаимоприемлемый компромисс. И его надо искать обеим сторонам.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

война на Донбассе ТКГ Владимир Фесенко
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