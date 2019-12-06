В Украине все и дальше будет гореть, взрываться, и падать

Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе выгорел полностью

Когда в летом в Одессе сгорела гостиница Токио Стар и погибли люди, реакция Зеленского была бурной, решительной и... популистской.

Президент сразу же назвал виновным владельца гостиницы Вадима Черного, пообещал лично проследить, чтобы последнего осудили по всей строгости и сгоряча написал, что:

"Цьому буде покладено край!"

Я тогда же написал:

"Увы, не будет! Чудес не бывает. В стране по-прежнему все будет гореть, взрываться, тонуть, ломаться и падать. Чиновники по-прежнему будут безбожно воровать, а правоохранители брать взятки. И не в силах Зеленского и даже партии Слуга Народа это изменить, потому что все это тяжелые, глубокие, системные проблемы и решить их под силу лишь всему обществу в целом и то, только тогда, когда общество эти проблемы осознает, ясно артикулирует и него появиться мотивация их решать. А всего этого пока, увы, нет."

Как я и написал, популизм Зеленского был немедленно наказан. Прошло чуть более трех месяцев и снова масштабный пожар и снова именно в Одессе. Два человека сгорели, 14 пропали без вести, все здание колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выгорело полностью. Судьба нас еще пощадила: число жертв могло исчисляться десятками. Но это лишь вопрос времени, когда в Одессе произойдет следующая ужасная трагедия и сгорят десятки людей.

Читайте такжеЖуткие подробности пожара в Одессе: дети задыхались и молили о помощиРеакция Президента на это раз, правда, была уже совсем другой. Супергерой, который с легкостью решает все проблемы в обществе, закончился. Уже нет никаких обещаний "покласть этому край", "лично проследить" и т.д. Зеленский ограничился скорбной записью:

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем".

И это правильная реакция, если ты не в силах ничего изменить. Это уже политический опыт, который, как метко сказал А. Пушкин, "сын ошибок трудных".

Я уже не раз писал о том, что разложение сословного феодализма в Украине сейчас, - помимо прочего, - проявляет себя в распаде инфраструктуры: все вокруг горит, взрывается, падает, тонет, разваливается и т.д. Однако, на этом фоне Одесса постоянно выделяется особо ужасными трагедиями.

Почему именно Одесса? В чем причина?

Все дело в том, что в Одессе правит мафия, которая полностью взяла контроль над городом еще во времена Бодолана, который и был ее первым 100%-м ставленником. В других крупных городах Украины у власти находятся в основном обычные коррупционеры и кое -где бандиты, а в Одессе именно мафия. А с точки зрения своих управленческих навыков мафия очень неэффективна и уступает и первым, и вторым.