Война между Ираном и США может начаться в любой момент

Касем Сулеймани убит/ farsnews.com

Какие чувства вы испытали бы, если узнали, что США ракетным ударом уничтожили, скажем, министра обороны России Шойгу на территории..... аэропорта Борисполь? Очевидно шок!

Но приблизительно так и поступили США, убив сегодня ночью в аэропорту Багдад второго по влиятельности человека в Иране, генерала Касема Сулеймани.

Сулеймани - знаковая фигура. Он возглавлял элитное спецподразделение "эль-Кудс в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Он был необычно популярным в своей стране, по сути, национальным героем и многими рассматривался, как приемник нынешнего духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Читайте такжеТрамп толкнул Ближний Восток в пучину хаоса и войныПримечательно, что министерство обороны США уже сделало заявление, что генерал Сулеймани был уничтожен "по личному распоряжению Д. Трампа".

Нет сомнений, что Трамп захотел, чтобы американское общество узнало, что решение уничтожить главного террориста Ирана принял лично он. Очевидно, Трамп все таки чувствует определенную неуверенность в процессе импичмента и решил наварить немного рейтинга путем демонстрации собственной решительности. Людям это нравится. Точнее, нравится, до тех пор, пока эта решительность не оборачивается для них повестками из военкомата.

Ну, а самый надежный способ остаться на второй срок, это, как известно, маленькая победоносная война. В сущности, Трамп перебросил камень на сторону Ирана, у которого теперь есть все юридические и моральные основания начать войну против США.

Трамп, видимо, готов к этому, так как по время войны президентов не меняют. Но готова ли к этому Америка? Иран уже пообещал, что отомстит за смерть генерала Сулеймани и у меня нет сомнений, что десятки американских солдат и служащих на Ближнем Востоке будут убиты в ближайшие месяцы.

Иран не любит долго ходить в должниках. Война может начаться в любой момент. Цены на нефть и золото резко пошли вверх.