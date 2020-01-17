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В чем криминал на "пленках Гончарука"

Александр Кочетков

политический аналитик

17 января 2020, 06:55

Если Зеленский в ближайшее время не поменяет экономический блок правительства с премьером Гончаруком во главе, то сам станет соучастником преступления.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук влип в скандал/ пресс-служба Кабинета министров

У нас в стране очередной каминг-аут — в информ-пространство вброшены первые части разговора премьер-министра Гончарука с министрам экономического блока, руководством Нацбанка и другими высокопоставленными чиновниками.

Смысл записанной беседы: президент Владимир Зеленский крайне обеспокоен происходящим в экономике и для него надо придумать убедительное объяснение.

Скандал? Скандал! И так называемые "соросята" явно по согласованной партитуре принялись отмазывать своего премьера: мол, Владимир Зеленский не должен обращать на это внимания, потому что на записях никакого криминала.

Читайте такжеПленки Гончарука: есть ли смысл в отставке премьераЯ объясню, в чем криминал! В разговоре премьер и те, кто у нас заведует экономикой, признают, что доходов в бюджет поступает заметно меньше, чем необходимо, экономический рост вдвое меньше, чем планировалось, в бюджете уже дыра в 50 млрд гр, которая имеет тенденцию к расширению до 100 млрд гр. То есть, страна движется к дефолту. Собеседники понимают, что это — невыплаты зарплат, пенсий, пособий и стипендий, сбои в банковской системе, что приведет к бунтам вкладчиков банков и социальному взрыву.

При этом они понятия не имеют о причине происходящего (хотя она очевидна — это именно их бездарное и вороватое управление экономикой!), они не ищут путей, как остановить надвигающийся кризис, не вырабатывают антикризисные меры, не собираются привлекать антикризисных специалистов.

Нет, их волнует только, как убедительно напеть задающему правильные вопросы Зеленскому какую-то туфту. Втюхать президенту: то, что выглядит дерьмом, на самом деле шоколад. И что все хорошо, прекрасная маркиза, и можно и дальше обогащаться на пирамиде ОВГЗ и прочих схемах и выписывать себе заоблачные премии "за успехи в экономике". Вот это и есть настоящая беда, а не то, что бестолковый премьер считает президента пустоголовым.

Читайте такжеЧто показали чайные беседы ГончарукаТак вот, если президент Зеленский в ближайшее время не поменяет экономический блок правительства с премьером Гончаруком во главе, то сам станет соучастником того, что "соросята" криминалом не считают. Потому что экономическая и социальная ситуация в стране действительно катится к катастрофе.

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