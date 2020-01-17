Все, кто проголосует за проект по СМИ - политические трупы

Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук презентуют проект закона о регулировании СМИ

Во-первых, докладчик. Красивый такой. Видно, что уверен в себе, собран и совсем не нервничает. Речь о министре информполитики Бородянском. Это тот самый министр, который выписал своим заместителям стотысячные зарплаты. Многолетний опыт работы в структурах олигарха сделал из него классического покорного медиаменеджера в отставке, помнящего крепкую руку босса. С характерной осанкой и наклоном головы, чуть пригнутый, вроде как в кабинет заходит и уже кланяется перед хозяином.

Суть текста еще лучше - в ней многолетний опыт прижатых как яйца кота журналистских амбиции. Вся несвобода, агитация и пропаганда нашла свой коридор сублимации в одном проекте закона. Я слушала Бородянского, и мне на секунду даже стало его жаль. Он никогда не видел свободной журналистики.

Но вернемся к сути.

Тут и штрафы, исправительные работы от 1 до 2 лет, даже тюрьма до 7 лет - для тех, кто занимается дезинформацией повторно. Обещает посадить и оштрафовать всех, даже блогеров.

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И только избранные, высококлассные маркированные журналисты получат право на физическую безопасность и гарантию труда. Другие - нерукопожатные.

Готова поспорить на 100 баксов с каждым, что идея провалится. Точно так же как провалилась идея с Советом журналистов при Офисе президента. Как провалились "запретные" списки Минстеця и другие инициативы.

Кстати, как там дела с Советом? Заседаете? Инициатива еще не угасла?

Государство не посадит ни одного журналиста или блогера, потому что государство само является бесконечным распространителем фейков.

Запомните догму. Политики и чиновники не должны, не могут, а в нашей стране и не умеют воевать с медиа. Каждая из попыток заканчивалась фиаско для политиков.

Нет ни одного штрафа, санкции и кнута против медиа. Мерило наших успехов, наши судьи и критики - наша аудитория, которая доверяет или не доверяет изданию, обеспечивая ему рейтиг. Если вы скучны, непрофессиональны, лживы, убоги и бесполезны как министр информполитики, от вас отвернутся и читатель, и рекламодатель. И это - конец. И это - оценка нашей работы. Другого не дано.

Между тем, все, кто проголосует за проект Бородянского - политические трупы. Депутаты автоматически попаду в перечень "гнобителей медиа" и получат ответ. Какой именно? Тройное внимание, что как правило оборачивается обнулением рейтинга.

Я теперь понимаю, почему Пинчук выгнал Бородянского из СТБ. И почему у его команды в министерстве такие высокие зарплаты. Такой возможности заработать на рынке медиа у них больше никогда не будет.