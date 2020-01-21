Спецоперация Кремля, или Как украинский герб стал экстремистским символом в Британии

Эксперт объяснил, почему британцы включили украинский герб в перечень экстремистских символов / Reuters

Британская контртеррористическая полиция включила трезубец – государственный герб Украины – в перечень экстремистской символики. Ладно, если бы это случилось на территории Российской Федерации, это не вызвало бы никакого удивления. Ведь в период российской агрессии Москва часто пытается представить украинские символы, как символы террористических или экстремистских организаций.

Однако украинский трезубец оказался в перечне экстремистских символов на территории Великой Британии – союзника Украины, который постоянно помогает нашему государству. И, к тому же, пребывает в перманентном конфликте с Россией.

На мой взгляд, это произошло, прежде всего, из-за узкой специализации тех британцев, которые занимаются темой экстремизма и составляли это "Руководство по противодействию экстремизму".

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Точно так же случилось в истории с экстремистскими символами. Российская Федерация целенаправленно работает на то, чтобы представить Украину как failed state и сформировать негативное отношение в мире ко всему украинскому, в том числе и к государственным символам. Это происходит просто: то ли через Интерпол, то ли через связи между спецслужбами, то ли через вбросы в СМИ распространяется информация о том, что российские спецслужбы находят на "преступниках" татуировки с трезубцами. И британские спецслужбы просто принимают это во внимание и перепечатывают информацию.

Так что вполне вероятно, что те, кто составлял это пособие, просто не понимали процессов, происходящих в мире, в частности, специфики российско-украинских отношений на данный момент.

Также негативно сказывается и то, что Украина не изучает информацию, которую распространяют о ней российские разведслужбы или службы, противодействующие терроризму.

Нужно отдать должное, Украина отреагировала довольно быстро – Посольство Украины в Великобритании высказало возмущение и потребовало извинений. Большой плюс, что наше посольство отреагировало до того, как сообщение о трезубце в перечне экстремальных символов получило широкую огласку. Значит, у Украины есть посольства, которые действительно работают.

Читайте такжеФлешмоб в Киеве. Курсанты создали живой герб Украины: видеоЧто делать дальше украинцам? Мы можем ничего не делать – у нас такая модель поведения очень распространена. Однако она свидетельствует об отсутствии субъектности Украины и о том, что ее в дальнейшем будут шпынять со всех сторон.

Мы также можем действовать симметрично. Уже в постах в соцсетях много кто призывает так же относиться к британским символам и "зеркально" признать их террористическими. Однако этот путь нецелесообразен, ведь так мы только подыграем России, которая пытается рассорить Украину и Британию.

Мы должны избрать более позитивную модель поведения – проведение флешмобов в Фейсбуке или акций возле посольства Великобритании в Украине в поддержку трезубца. Так мы не будем обвинять британцев ни в чем, однако продемонстрируем, что трезубец – наш государственный символ, который важен для нас.

Думаю, в итоге, украинская сторона будет услышана, и трезубец исключат из этого перечня. А извинения будут принесены. Но для этого мы должны реагировать, а не молча наблюдать за тем, как Россия сознательно формирует негативное отношение ко всему украинскому в мире.

У нас есть замечательный ньюзмейкер – президент Владимир Зеленский. Он может и любит запускать флешмобы. Он, например, мог бы способствовать тому, чтобы в Украине провели неделю герба. Это будет сигналом британцам о нашей субъектности и сигналом Москве о том, что их спецоперация по сеянию раздора между Украиной и Великобританией провалилась.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, специально для Главреда