Налог на Фейсбук: что с ним не так и как он скажется на потребителях

В Украине хотят ввести налог на Фейсбук / Открытые источники

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2634, которым предлагается ввести так называемый "налог на Ютуб" - на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые компаниями-нерезидентами Украины вроде Google или Facebook.

В целом это нормальная европейская практика, вопрос в том, что будет, если нерезидент не зарегистрируется как налогоплательщик.

Само собой, если в закон добавится НДС, то стоимость услуг может подорожать. И вопрос в том, кто будет оплачивать эти услуги – либо компания будет перекладывать это на покупателя, либо же компания оставляет текущие цены и платит этот налог с собственной прибыли. В большинстве случаев налоги перекладывают на пользователя. Условно говоря, стоившая 10 долларов услуга с учетом НДС дорожает до 12. Потому можно ожидать возмущения со стороны потребителя, так как платить никто не любит, в том числе - украинский потребитель, в период подобных новшеств переходящий на ту сторону, где надо платить меньше.

Читайте также"Мудак не может понять, что он мудак": автор закона о налоге за Фейсбук удивился критикеТем не менее, ничего критичного не произойдет. Не мы одни пытаемся изобрести велосипед и внедрить эту систему - такие же процессы происходят и в Европе.

Транснациональные компании используют разные схемы для того, чтобы уходить от уплаты налогов. Потому, если компания собирает деньги у граждан на территории государства, то нет ничего зазорного в том, чтобы она заплатила налоги за эту деятельность. Если же эту брешь оставить, у нерезидентов, работающих на территории Украины, появится ниша, в которой их деятельность никак не будет контролироваться и не сможет влиять ни на услуги, ни на сервис. Соответственно, будут уменьшаться и поступления в бюджет.

Проблема только в том, как это будет реализовано на практике. Самый простой вариант, которым часто пользуются иностранные компании – делают вид, что ничего не произошло. То есть, если у компании нет официального представительства в государстве, то, соответственно, и претензию на территории этого государства ему нельзя будет предъявить. И тогда человек, приобретая у такой компании какие-то услуги, по факту будет оплачивать их на свой страх и риск.

Александр Глущенко, медиаэксперт, специально для Главреда