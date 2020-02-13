Путин не пойдет войной на Украину, кишка тонка

Путин-Козак / Reuters

Уход Суркова - демонстративный акт, который должен подчеркнуть, что Россия действительно пересматривает политику в отношении Украины. По этой же причине сейчас демонстративно другая риторика в отношениях с Зеленским.

Сложившуюся ситуацию Путин изменить уже, по-видимому, не может, поэтому пытается зафиксировать нынешний статус-кво. Исчезли разговоры про "Новороссию", а вместе с этой идеей отодвинут и Сурков.

На место Суркова поставлен человек, обладающий достаточно демократическим имиджем – Дмитрий Козак. Ведь в Приднестровье Козак пытался действовать не танками, а юридическими нормами. Запад прекрасно понимает, кто такой Козак, кто такой Сурков. Но радикальных перемен на украинском направлении при Путине не произойдет.

Путин потерял Украину, причем, по-видимому, безнадежно, воевать он не может и не будет, хотя хотел бы наказать Украину как можно сильнее. У него для этого просто нет ресурсов. В такой ситуации ему важно зафиксировать статус-кво, что он и делает, демонстрируя при этом смягчение. Зеленский пришел к власти, имея мандат от большинства украинских избирателей на прекращение войны. Но прекращение войны каждая страна понимает по-своему. В глазах Путина это – повод для того, чтобы зафиксировать тот самый статус-кво и поменять ключевых игроков.

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Еще с 2014 года мне казалось, что примерно так все и закончится. "ДНР" и "ЛНР" будут вторым Приднестровьем, станут вяло гниющей черной дырой на теле постсоветского пространства. Идея возврата Крыма в Украине – это wishful thinking. Как в РФ рассказывали про "Новороссию", коридор в Приднестровье, захват Одессы, Харькова и прочих городов, так и с украинской стороны голосили, что Крым вернется. Крым – это тоже провальный проект, его жителям можно посочувствовать, его захват противозаконен, а, следовательно, несправедливо, а, значит, это скоро рухнет. Да, несправедливо, да, противозаконно, но кто сказал, что это рухнет?

Эта ситуация неизменна, по крайней мере, в контексте ближайших десятилетий. Уж точно пока Путин при власти. И до тех пор, пока эта система не рухнет вся целиком, она из своих челюстей никого не выпустит.

Так что кто именно будет осуществлять новую политику в отношении Украины – это вторично. Не Сурков, так Козак. Но и Козаку далеко продвинуться не удастся. Война же со стороны России Украине уже не угрожает – у Путина просто кишка тонка.

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