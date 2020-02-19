Обстрел - доказательство, что с РФ договариваться о мире бесполезно

Россия может продолжать обстрел по Золотому и Приазовью для давления на Киев / УНИАН

Почему обстрел на Донбассе произошел именно сейчас, настолько демонстративно и ярко? Здесь надо обратиться к тому, что Российская Федерация вообще делает с символическими датами. Сейчас близится трагическая дата расстрела Небесной Сотни и не менее трагическая дата начала аннексии Крыма – естественно, на эти даты РФ так или иначе каждый год предпринимает какие-то провокации. Просто на этот раз эта провокация приняла такую кровавую форму.

Не стоит сбрасывать со счетов активную демонстрацию различных мирных планов и концепций, которые РФ нам показала. Я имею в виду те самые скандальные "12 мюнхенских шагов", доклад Чеснакова, правой руки Владислава Суркова, о пятилетии Минских соглашений, где он подробно прописывает риски, которые не хочет видеть РФ для себя и то, как в идеале для них выглядит ситуация.

Обстрелы - тактический шаг, нацеленный на то, чтобы показать нам что будет, если мы не будем договороспособны в понимании РФ. А относительно успеха нормандской встречи в апреле и так есть большие сомнения, так как российская сторона в прошлый раз бесконечно выдвигала какие-то дополнительные условия.

Читайте такжеПутин спешит поставить Украину на колени к 9 маяСейчас они также уже обозначили контуры того, как они будут вести себя относительно будущей встречи – это требование прогресса в выполнении того, о чем договаривались в Париже. Причем требования звучали не только от различных Чеснаковых или Песковых – сам Путин в разговоре с Зеленским ставил вопрос о том, намерен ли украинский президент выполнять Минские соглашения.

Конечно, российская сторона читает Минские соглашения очень избирательно: на тех пунктах, которые ее удовлетворяют, она будет настаивать, а пункты о прекращении огня, с которых, собственно, начинаются Минские соглашения и без которых никакого продвижения быть не может, она всячески отвергает. Нас столкнули с реальностью в понимании РФ и нагляднее уже некуда.

И это ставит перед нами вопрос о целесообразности отвода на новых точках. Если говорить об отводах по рамочному решению от 20 сентября 2016 года, то возникает вопрос и о том, как мы отводили войска там, где это уже состоялось – принцип несинхронности, незеркальности, и уступок уже сыграл с нами злую шутку, причем неоднократно. И мы только убедились, что уступать стороне, которая открыто игнорирует любые договоренности и считает, что выполнять их мы должны в одностороннем порядке – это неправильно и это колоссальная ошибка с нашей стороны.

Читайте такжеНаступление боевиков на Донбассе: эксперт назвал цель РоссииК этой тактике демонстративных обстрелов российская сторона и подконтрольные ей боевики будут обращаться волнообразно. Сейчас украинская сторона дала им гуманитарный коридор, чтобы все могли забрать раненых, эвакуировать их, но они будут воспринимать это как "приглашение" к дальнейшим действиям. Когда у нас были громкие потери и серьезные попытки эскалации, российская сторона стреляла по медикам, санавтомобилям, и для них любое проявление уважения к гуманитарному праву рассматривается исключительно как слабость. Потому попытки давить на нас таким образом будут возобновляться, и я не исключаю повторения таких сценариев, когда со стороны России будут открывать огонь по медикам, окраинам зон разведения и, кроме того, по всей линии разведения, которая за последнее время запомнилась гражданским как огневые точки.

Глядя на текущую ситуацию, нельзя обсуждать в рамках ТКГ дальнейшие отводы и слушать российские "хотелки" об отводе в Счастье и Широкино, что принципиально неприемлемо для Украины.

Мария Кучеренко, аналитик Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда