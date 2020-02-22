Пошли ко дну: почему Зеленский не будет спасать Гончарука

Зеленский не станет спасать Гончарука / УНИАН

Центр Разумкова опубликовал новые данные социологии, которые свидетельствуют про начавшийся обвал рейтингов Кабинета министров Украины и премьера Гончарука в частности. Ситуация неприятная для власти, но если подумать, она логична и прогнозируема.

Высокие осенние рейтинги Верховной Рады и Кабинета министров определялись не эффективностью их работы, а кредитом доверия президенту Зеленскому. Старт был дан неплохой, он позволял реализовать целый ряд непопулярных, но нужных мер. Естественно, что такие шаги уменьшали бы уровень доверия. И чиновники Кабмина, скорее всего, такими аргументами и воспользуются. И будут неправы. Среди тех, кто поддерживал Зеленского и, проецировал поддержку на парламент и правительство нет единого мнения о направлении развития страны. Поэтому проседание уровня доверия было прогнозируемым - любой шаг не удовлетворит часть твоих избирателей.

Читайте такжеПретенденты на вылет: под кем и почему "шатаются кресла" в Кабмине ГончарукаОднако, последовательная политика, с чёткой формулировкой её целей, направлений, контуров и стратегического видения позволяла бы сохранить ключевые группы поддержки, и, как следствие, баланс доверия в положительном поле.

Вместо этого Кабинет министров выбрал путь тактического метания, когда последовательно пошёл против ожиданий практически всех групп избирателей. При этом стратегического видения, куда идёт страна, так и не сформулировано. Результат налицо: граждане не видят пути развития, а замечают просто лихорадочные движения подобные попыткам щенка догнать свой хвост. Вначале это умиляет буйством энергии, потом веселит, но рано или поздно наступает момент раздражения.

Доверие начинает падать. На этом фоне президент Зеленский может пойти на ряд публичных шагов, демонстрацию того, что он уверен в Кабинете министров. То есть ещё раз поделиться доверием граждан. Однако учитывая коммуникационные провалы ОП, сам президент тоже ощущает возможные проблемы. На этом фоне цеплять на себя дополнительный груз в виде "спасения рейтингов Кабмина" - непозволительная роскошь.

Читайте такжеПочему Зеленский не смог уволить ГончарукаПроще дать возможность Гончаруку и Ко попробовать выплыть самостоятельно, дистанцировавшись от буйства их энергии. Получится - это даст бонусы президенту. Не получится - тоже хорошо - Зеленский запустит процесс удержания своей легитимности выбором жертвенных баранов. То есть отставкой части правительства либо всего состава Кабмина как не оправдавших доверия. Резкий шаг создаст у населения впечатление того, что президент "держит руку на пульсе". Дальше начинается новый цикл доверия власти, но уже, видимо, без Гончарука (если тот не выплывет).