Страшно, но не катастрофично: насколько обвалится гривна

Эксперт рассказал, каким будет курс гривны в ближайший месяц / УНИАН

В сложившихся обстоятельствах украинская национальная валюта начала проседать. Однако прогнозы некоторых народных избранников о том, что курс может составить 100-200 гривен за доллар – это глупость. Такой вариант станет возможен только в случае, если у нас будет объявлен дефолт, да и то не факт.

Предпосылок для столь глубокого обвала гривны пока что нет. Во-первых, у Украины есть достаточный объем золотовалютных резервов. Во-вторых, выплаты по долгам в текущем году намного меньшие (5 миллиардов долларов), чем в предыдущем (12 миллиардов долларов).

Национальный банк Украины начал отпускать курс. И, слава богу, что до него дошло, что гривну удерживать не надо!

Читайте такжеДоллар вернется к 29: как коронавирус повлияет на УкраинуВ госбюджете на 2020 год курс планировался на уровне 28 гривен за доллар, а сейчас по факту – уже 29. Да и то, скорее всего, по причине того, что ребята не успели завести в страну наличные доллары…

Действительно опасная для нас ситуация сложится в том случае, если рухнут рынки сбыта нашей продукции, а наши заробитчане полностью прекратят перечислять валюту в Украину. Сейчас сообщается, что из Польши вернулось 4% украинских заробитчан, но ведь 96% все еще остается там работать, а, значит, валюта в Украину пересылаться будет. Заробитчане – основные инвесторы в нашу экономику.

Да, не исключено некоторое сокращение объемов валюты, которая будет поступать в страну. Но нынешняя ситуация от 2008 года отличается тем, что, во-первых, половина нашего экспорта приходится на более стабильный рынок – рынок Евросоюза, во-вторых, наши заробитчане работают на более стабильном рынке – рынке ЕС, в-третьих, есть золотовалютные запасы. Кроме того, мы не удерживаем до последнего курс гривны, как это было в 2008 году, и уже сейчас гривна девальвирует, и это плюс. Также думаю, что в ближайшее время должны увеличиться поступления в бюджет за счет отчислений импорта и акцизов. Да и нашим экспортерам будет легче выдерживать такие темпы производства.

Курс на уровне 24 гривен за доллар, который мы наблюдали в прошлом году, был искусственным и сохранялся только благодаря спекулятивному капиталу. Но спекулятивные деньги постепенно сейчас уходят. Теперь основные держатели ОВГЗ – это НБУ и госбанки. Те спекулянты, кто могли, уже сбежали или бегут сейчас. И тот миллиард, который потерял НБУ – это, скорее всего, они…

Читайте такжеВсе плохо, но еще не катастрофа: почему валится гривна, и чего ждать дальшеПока что я не предвижу никакого глобального армагеддона. Даже если не будет программы сотрудничества с МВФ… Да, нам придется проводить секвестр бюджета (то есть сократить расходные статьи). Однако бюджет-2020 и так был принят с завышенными показателями по доходной части, так как он рассчитывался, исходя из того, что курс будет составлять 28 гривен за доллар. Но первые два месяца 2020-го он был на уровне 24 гривен за доллар. Да, будет сложно и плохо, но не катастрофично.

Также большой плюс в том, что Украина поставляет агропродукцию. А даже в кризис людям во всем мире нужно есть, желательно трижды в день. От машины можно отказаться, а от еды – нет.

Плюсом для нас является и падение цен на нефть и газ в мире, так как Украина – импортер газа. А сокращение импорта в нашу страну из-за роста доллара позитивно повлияет на наш торговый баланс.

Все это опять-таки доказывает: страшно, но не смертельно. По моим прогнозам, в ближайшее время (месяц) курс будет сохраняться на уровне 28-30 гривен за доллар. Максимум и предел– 35 гривен за доллар. Однако точно не 100, не нужно пугать людей!

Тарас Загородний, политический и экономический аналитик, специально для Главреда