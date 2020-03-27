На что через месяц будут жить люди, существующие от зарплаты до зарплаты?

Украине срочно нужна стратегия выхода из кризиса.
Кабмин продлил чрезвычайную борьбу с вирусом, экономикой и гражданами ещё на месяц. Фактически предписано по-прежнему одно - сидеть и сходить с ума дома. Никаких мер по поддержке бизнеса и населения не предусмотрено. Правительство руководствуется старым проверенным принципом - "запретить и не пущать". При таком подходе отменять или продлевать карантин через месяц уже будет некому.
Говорят, что количество выявленных больных удваивается каждые три дня. А не выявленных - каждые два дня. То есть, через неделю счёт больных будет идти на тысячи, через месяц - на десятки тысяч. Переболеют почти все, если не найдена будет вдруг спасительная вакцина.
Знают ли это наши правители?.. Конечно, знают. Принятая тактика сдерживания эпидемии - это попытка выиграть время, уменьшить смертность, сдержать нарастающий хаос. Тактика оправданная. Такой тактики придерживается весь мир. Но как насчёт стратегии?..
Читайте такжеУкраинский карантин - это карго-культ из говна и палокЧто будет делать страна через месяц? На что будут жить люди, существующие от зарплаты до зарплаты? Где взять новых врачей, медсестёр, новые койки в больницах, новые больницы, новых полицейских, энергетиков, мусорщиков, заправщиков - многие из которых выбудут из изнурительной гонки наперегонки с вирусом.
Продавать землю сегодня не имеет смысла. Помощь МВФ, на которую уповает наше правительство, - это просто деньги. Карантин - всего лишь запреты. Стране нужна стратегия выхода из кризиса, нужен план дальнейших шагов, нужны понятные задачи сегодняшнего дня. Надо знать, что делать, кроме того, чтобы просто лежать на диване. Хотя бы для того, чтобы не сойти с ума.
Режим чрезвычайной ситуации - что это и как долго продлится
25 марта на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о вводе в Украине режима чрезвычайной ситуации.
Режим будет действовать месяц, до 24 апреля. По словам Шмыгаля, он может быть продлен в случае, если государству не удастся победить эпидемию коронавируса COVID-19 до первоначально установленного срока.
Что такое режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений.
Чрезвычайная ситуация в Украине: какие ограничения вводятся
- Граждане должны соблюдать карантин;
- Ограничение работы общественного транспорта;
- Закрытие торговых и развлекательных центров;
- Изменение работы магазинов, банков, аптек, автозаправок, ритуальных услуг, отделений почты.
- Режим чрезвычайного положения вводится в исключительной ситуации, когда "жизнь нации" находится под угрозой.
В чем разница между режимом ЧС и режимом ЧП
В отличие от режима чрезвычайного положения, при режиме ЧС не нарушаются конституционные права граждан. При введении чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.
Какие ограничения вводятся при режиме ЧП:
- Ограничение свободы передвижения по территории;
- Ограничение движения транспортных средств и их обзор;
- Усиление охраны общественного порядка и объектов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- Возможно отчуждения или изъятия имущества.
Для введения в Украине чрезвычайного положения необходимы решения президента и Верховной Рады. Сначала президент подписывает указа о введении ЧП, а позже парламент утверждает его ввод.