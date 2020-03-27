На что через месяц будут жить люди, существующие от зарплаты до зарплаты?

Вся Украина на карантине / униан

Кабмин продлил чрезвычайную борьбу с вирусом, экономикой и гражданами ещё на месяц. Фактически предписано по-прежнему одно - сидеть и сходить с ума дома. Никаких мер по поддержке бизнеса и населения не предусмотрено. Правительство руководствуется старым проверенным принципом - "запретить и не пущать". При таком подходе отменять или продлевать карантин через месяц уже будет некому.

Говорят, что количество выявленных больных удваивается каждые три дня. А не выявленных - каждые два дня. То есть, через неделю счёт больных будет идти на тысячи, через месяц - на десятки тысяч. Переболеют почти все, если не найдена будет вдруг спасительная вакцина.

Знают ли это наши правители?.. Конечно, знают. Принятая тактика сдерживания эпидемии - это попытка выиграть время, уменьшить смертность, сдержать нарастающий хаос. Тактика оправданная. Такой тактики придерживается весь мир. Но как насчёт стратегии?..

Читайте такжеУкраинский карантин - это карго-культ из говна и палокЧто будет делать страна через месяц? На что будут жить люди, существующие от зарплаты до зарплаты? Где взять новых врачей, медсестёр, новые койки в больницах, новые больницы, новых полицейских, энергетиков, мусорщиков, заправщиков - многие из которых выбудут из изнурительной гонки наперегонки с вирусом.

Продавать землю сегодня не имеет смысла. Помощь МВФ, на которую уповает наше правительство, - это просто деньги. Карантин - всего лишь запреты. Стране нужна стратегия выхода из кризиса, нужен план дальнейших шагов, нужны понятные задачи сегодняшнего дня. Надо знать, что делать, кроме того, чтобы просто лежать на диване. Хотя бы для того, чтобы не сойти с ума.