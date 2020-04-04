Если ситуация резко не изменится, уже осенью Украину ждут голодные бунты

Украину не спасут несколько миллиардов долларов от МВФ / УНИАН

Я не слышу от людей, занимающихся сельским хозяйством, вопросов, как будут засеваться поля. Потому что многие фермеры брали кредиты под засев в банках, но банки сейчас подвисли, вслед за ними подвисли фермеры и как бы не получилось так, что осенью мы останемся без урожая. Более того, сейчас через порты вывозят большое количество зерна и продовольствия. И, значит, мы своими руками можем создать ситуацию, при которой осенью останемся без продуктов, хотя и являемся большим сельскохозяйственным производителем.

Это первый вопрос – что происходит? Насколько государство контролирует ситуацию и какие шаги делает для того, чтобы предупредить такую ситуацию?

Второй – какие экстренные меры государство сейчас будет предпринимать, чтобы провести макростабилизацию. Экс-министр Уманский раскрыл всю сложность ситуации, в том числе с коррупцией – ежемесячно 5 млрд гривен через НДС у государства просто воруются. И президент должен на это отреагировать, в противном случае наша система рассыплется вне зависимости от того, возьмем мы эти жалкие 4 миллиарда от МВФ за земельную реформу или нет – исчезла наша старая экономическая база, гастарбайтеры будут и дальше возвращаться назад, потому что у поляков тоже экономическое пике, не такое крутое как у нас, но Польша как фактор стабилизации исчезает.

Читайте такжеДобро пожаловать в ад: украинцы давно живут там, куда мир только погружаетсяВ этой ситуации нужно бить во все колокола. Штаты вливают в свою экономику миллиарды долларов, Европа идет по тому же пути. А в Украине ведутся дискуссии по поводу каких-то мелких нюансов. Через несколько лет мир будет отформатирован кардинально и нас в этом мире при сегодняшнем развитии ситуации, на политической карте уже не будет.

Все инициативы власти остановит только голод. Украинское сообщество предпринимателей сообщает, что по его социологии 51% предприятий способны продержаться в условиях карантина не более месяца, 25% компаний – 2-3 месяца. Ресурсная база сокращается катастрофически, большинство людей не имеют денег и в такой экономике они не просуществуют.

Поэтому ситуация сегодня напоминает 1918 год, а Владимир Зеленский Александра Керенского – власть от него ускользает просто на глазах. Это уже даже не игра со спичками – власть просто сидит на канистре с бензином и вовсю размахивает факелом. И если ничего не изменится, уже осенью толпы людей побегут эту власть убирать.