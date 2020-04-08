УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Началась Первая мировая биологическая война, а Украина к ней абсолютно не готова

Юрий Бутусов

журналист

8 апреля 2020, 06:59

Вирус показал отчетливо - Украина живет на аутсорсинге мировой цивилизации.

коронавирус
Украина оказалась неспособной обеспечить себя даже элементарными тканевыми масками / doc.antonenko

У нас нет своей системы жизнеобеспечения, потому что мы привыкли получать все из-за рубежа - лекарства, любое оборудование, инструменты вплоть до медицинских ножниц, вплоть до ткани для медицинских масок, наша могучая числом больниц и медвузов система здравоохранения не имеет ни специалистов ни запасов ни готовности к массовым эпидемиям, и потому мы давно в случае осложнений ищем деньги для операций заграницей.

У нас нет денег, наш бюджет полностью зависит от кредитов и спекулянтов, мы не можем помочь своему бизнесу и гражданам в случае кризиса, потому что для нас норма жить взаймы, мы не можем научиться жить по средствам. Мы не можем обеспечить обсервацию тех, кто приезжает из-за границы, не можем изолировать пенсионеров, потому что у нас нет денег, и мы садимся в карантин всей нацией и даже единственные в мире закрываем свое метро, потому что мы не можем себе позволить гибких методов, наше госрегулирование - это дубина, мы не умеем по-другому.

Читайте такжеКакой должна быть политика Украины в условиях пандемииМы ведем шесть лет войну за независимость, но наши правители одержимы идеей заключить мир с агрессором, просто потому, что они боятся и не хотят брать на себя ответственность мобилизовать государство ради достижения победы, и потому что сдаться легче, чем бороться, и сами власти ведут пропаганду о невозможности противостоять России.

А на самом деле мы не готовы к войне также как к любой другой угрозе, потому что лидеры нашего государства боятся стать самостоятельными, боятся брать на себя ответственность, боятся любой борьбы и конфликтов, и это не из-за рейтинга и социологии, нет - это из-за страха.. Мы не изучаем свой опыт, мы не пытаемся стать сильными. Политические лидеры пытаются пропетлять, чтобы не потревожить прозябание и равнодушие большинства.

Читайте такжеЗеленскому пора перезагрузить всю систему - от ошибок она начала глючитьИ мы вечно ни к чему не готовы, и мы вечно от всего зависимы, и мы знаем, что в самый трудный момент государство всегда разбивает паралич, а обязанности власти выполняет гражданское общество и волонтеры. Мы привыкли, что у государства нет ни ресурсов, ни компетенций, ни профессионализма во время кризиса. Мы привыкли, что на все надо скидываться самим, что для любых поступков нужен героизм.

Мы привыкли выживать без государства в мире, где без государства выжить нельзя.

И если мы не начнем менять свою психологию, новые кризисы будут бить куда сильней и куда больней, а украинцы будут искать свое будущее в тех странах, которые ведут мировую войну за главный ресурс человечества - за человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:59
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 8 апреля
06:59
Началась Первая мировая биологическая война, а Украина к ней абсолютно не готова мнение
06:38
Голодные бунты, революция и полный пипец: астролог поведал о недалеком будущем России
06:28
День Ларисы 2020 – поздравления и открытки прикольные и красивые
06:07
"Жрать и пить": Комаровский огорошил откровением о пользе секса на карантине
06:02
Мода 2020 лето – нас ждет одежда цвета шафрана, семги и океана: фото Фото
05:44
Поздравления на Песах 2020 – открытки и тексты радостные
05:16
"Улетит" за 30 гривен: в Раде шокировали прогнозом курса доллара
04:49
Единственный День ангела Аллы в 2020 году – стильные открытки и тексты
04:41
Как безопасно снять гель-лак дома - простая пошаговая инструкция
04:22
Откуда взялся коронавирус: ученый озвучил еще одну новую версию
03:50
Пошло и влажно: эксперты рассказали, какие точки на теле женщин самые эрогенные
03:10
Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина
02:51
Как пережить карантин и панику из-за коронавируса - 6 советов от психолога
02:24
Прокоптить сосиску: топ-3 лучших техники подготовки к анальному сексу
02:01
Китай впервые открыл Ухань после карантина по коронавирусу
01:37
Венедиктова прогнозирует результат в деле Шеремета через два месяца
01:32
Sony неожиданно показала инновационный геймпад для PlayStation 5. Главное
01:03
В США с подозрением на коронавирус умер старейший епископ УГКЦ Видео
00:55
Назван лучший витамин в борьбе против COVID-19
00:38
"Провели кислородную терапию": стало известно о состоянии премьера Британии Видео
00:19
8 апреля – какой сегодня праздник: с Днем Аллы и Днем Ларисы Видео
07 апреля, вторник
23:59
На свалке во Львовской области тушат крупный пожар Фото
23:38
В Минздраве озвучили симптомы для госпитализации с коронавирусом Видео
23:15
В разных кроссовках: Усик пошутил на зарядке для школьников на карантине Видео
22:59
"При коронавирусе скорая не приедет": в Минздраве предупредили украинцев
22:19
Баптисты провели конференцию: под Днепром выявили вспышку коронавируса Видео
22:18
Будьте осторожны: спасатели предупредили о лавинной опасности
22:15
Блондинка--порноактриса сексуально изогнулась на откровенных фото Фото
22:09
"Кого еб*т чужое горе": Шнуров распесочил правительство Путина
21:37
Кровавая стрельба в Николаеве: версии покушения на одиозного бизнесмена Мультика Видео
21:12
Младенец нардепа Анны Скороход заразился коронавирусом Видео
21:09
В Кабмине шокировали суммой, которую потратили на защиту от жуткой хвори
21:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: встреча со второй половинкой и любовные приключения Видео
20:55
Папаньки 2020 - когда смотреть, актеры и сюжет Видео
20:43
Кому чеснок вреден, и в чем заключается его "суперсила" Видео
20:38
Россия оказалась слабой в борьбе с Covid-19 - Neue Zürcher Zeitung
20:35
Карантин в Украине: кто из пенсионеров может нарушить запрет и ходить на работу
20:12
Комаровский объяснил, от чего зависит активность коронавируса Видео
20:11
Выходные в мае 2020 – Украина готовит подарок Видео
20:05
У каждого своя ложь 3 и 4 серия смотреть онлайн 07-04-2020 Видео
19:58
"Как при Союзе": в ПЦУ разъяснили, как освятить куличи и яйца дома
19:24
Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают
19:23
"Мы знаем, что ты кретин": в Сети обсуждают угрожающие билборды Кличко
19:21
Днепр под замком: город закрывают на въезд для чужаков Видео
19:14
"Утечка, бл*дь": Лерос выступил с новыми угрозами в адрес Ермака и Венедиктовой
19:03
В США придумали новый капкан для Северного потока-2 - СМИ
18:38
Речь идет о миллионах: ученые огорошили реальным масштабом пандемии коронавируса Видео
18:29
В Украине разработали мобильное приложение для контроля людей на карантине
18:21
Украинцам добавят еще одну коммуслугу в платежку
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять