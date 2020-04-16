Веру поставили на паузу, или Как церковь получила удар ниже пояса

Коронавирус ударил церковь ниже пояса / Reuters

В стране бушует эпидемия. Посещение церкви становится опасным для верующих и неверующих. Судьба 70 священников Киево-Печерской Лавры, которые были уверены в своей неприкасаемости для коронавирусной скверны испугала и власть, и обычных прихожан.

Но с другой стороны, у современного, верующего человека так мало поводов и способов проверить силу своей веры в Бога, а тут такой случай.

Ну, еще понятно священники, они ждут Пасхи целый год, соревнуясь друг с другом, приход с приходом, подсчитывая массовость и рентабельность свой работы по "производству и укреплению" веры. Им надо и можно рисковать, а как быть обычному человеку, стоит ли ему испытывать судьбу, создавая угрозу для заражения других - ответа нет.

Читайте такжеЗеленский должен запустить "машину страха"Но ситуация для священников всех конфессий и верующих оказалась еще труднее - карантин, временно, дистанцировал не только человека от человека, но и священника от верующих, человека от храма.

Впервые религиозные ритуалы - праздники остановились, но не исчезли. Удивительная ситуация.

Запрет на посещение церкви на Пасху - это, как бы "приостановка веры" в Бога. Это как в видиомагнитофоне, - поставить "на паузу".

Не запрет, а остановка, как бывает в метро или на конвейере в цеху завода.

Потом, после эпидемии, все пойдет как всегда или мир уже не будет прежним, в том числе и вера, на которой и держится это мир…Христианство предусмотрело все - веру, безверие, сомнение и даже чистилище, для некоторых. Но "остановки веры", по техническим причинам, по требованию властей или из-за угрозы эпидемии – этого церковь не предусмотрела.