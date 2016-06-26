Миллионеры из подворотен, или Доколе мы будем питать футбольное хуторянство?

Кто только ни высказался о провале нашей сборной на Евро-2016! Понимаю (но не принимаю) эмоции специалистов, призывающих талантливых игроков покидать Украину — мол, здесь очень сложно вырасти в большого мастера. Но ЕВРО — это такое событие, по поводу которого отмечаются в высказываниях абсолютно все, даже люди, не имеющие базовых познаний в футболе. Кто-то из них признается в нелюбви к футболу с детства (но при этом вставляет свои пять копеек относительно бесталанных миллионеров), кто-то, ничтоже сумняшеся, обзывает чемпионат Украины "чемпионатом подворотни" (представители этого "чемпионата подворотни" второй сезон подряд достигают чемпионских раундов в Лиге Европы, но, видимо, автору уничижительного определения сие неведомо). Шквал оскорблений напоминает лавину, все сходящую и сходящую. Может, пришло время сменить гнев на холодный рассудок?

Не могу сказать, что поединок Украина — Польша получился провальным для сине-желтой сборной. Во время просмотра матча меня не покидало ощущение, что наблюдаю игру равных команд. Конечно, отдельные решения тренерского штаба (вроде выхода на поле Анатолия Тимощука вместо единственного форварда) вызывали явное отторжение, я бы даже сказал, брезгливость, но именно за футболистов, вышедших на поле в заключительной для Украины игре во Франции, чувства стыда я не испытал.

Если соперники равны, то судьбу матчей решают нюансы. Вот о них я бы и поговорил. Воспользуюсь словами президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Рассуждая о микроклимате в национальной команде, он отметил: "Все мы помним ажиотаж перед отъездом на Евро в связи с конфликтом Ярмоленко и Степаненко. Эта ситуация называлась ключевой в плане создания необходимого психологического настроя национальной команды. Но о каком микроклимате внутри команды мы можем говорить, если наш главный медийный партнер разрывает цепочку, направленную на создание цельного коллектива футболистов, нагнетает ситуацию и провоцирует новые конфликты. Ничего не делалось для того, чтобы объединить всех вокруг сборной, вокруг нации, вокруг успехов страны. Наоборот, проблему раздували искусственно, чтобы продолжать нагнетать ситуацию. Какой микроклимат после этого может быть в команде?"

Больше читайте на "Главреде": Французская трагедия, или Почему сборная Украины попала в эмоциональную яму?

Здесь готов поддержать главу нашего футбола. Наблюдая за язвительными (а порой и откровенно хамскими) замечаниями сотрудников телеканалов, транслирующих матчи сборной Украины, ловлю себя на крамольной мысли, что кампания по разрушению микроклимата в стане сине-желтых носила спланированный характер. Хотя, конечно, очень хотел бы ошибаться. Можно сколько угодно "примиряться", жать руки перед телекамерами, рассуждать о единстве, но осадочек, как ни крути, в любом случае остается. Увы, многим украинским футбольным деятелям очень сложно уйти от местечковости или, если хотите, хуторянского мышления. Главное — наш дорогой клуб, а сборная… Она вроде и не наша. Тем более, что на родине владельцев, топ-менеджеров и многих сотрудников этого телеканала за нее вроде как и не болеют. Достаточно вспомнить слова известного донецкого футбольного телекомментатора Вячеслава Шарафутдинова из недавнего интервью: "Я никогда не болел за сборную Украины!" Оглядываясь на Евро-2012, остается только сокрушаться о том, как же можно было допустить, что сине-желтые провели два матча группового этапа в Донецке (с закономерно плачевными результатами). Но тогда страной и футболом правили хуторяне, и для них важно было оживить родной хутор, пусть даже и матчами нелюбимой, как оказалось, в тех местах команды.

По поводу трансляций нынешнего ЕВРО мне доводилось услышать немало критических замечаний. В основном, высказываются люди, живущие в селах и небольших городках. Не у всех есть возможность смотреть телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Общий смысл претензий таков: раньше практически все матчи таких больших турниров (даже в тех, в которых не участвовала сборная Украины) показывали на общедоступных каналах. И украинский зритель — в столице ли, в райцентре ли, на Богом ли забытом хуторе — имел возможность наслаждаться большим футболом в полном объеме. Теперь же вне поля массового телезрителя оказываются такие знаковые игры стадии плей-офф, как, к примеру, Германия — Словакия (в преддверии нынешнего ЕВРО бундестим на своем поле был буквально уничтожен Гамшиком сотоварищи), Испания — Италия (повторение киевского финала Евро-2012), Франция — Ирландия. Ирландские болельщики до сих пор не могут забыть гол в ворота их сборной, забитый с помощью руки Тьерри Анри, лишивший сборную Ирландии участия в Мундиале-2010, о чем и свидетельствуют издевательские надписи на их флагах на французском языке уже во время текущего Евро: "Je suis handball". Уверен, перевод не требуется. Абсолютно все вышеуказанные ривалы несут на себе печать особой принципиальности.

Матч Украина — Польша я смотрел по ТВ в венгерской гостинице близ границы с Австрией. Число телеканалов там не зашкаливало (два-три десятка, не более), но поединок с участием сборной Украины можно было посмотреть по одной из трех общедоступных телепрограмм (венгерской, австрийской или немецкой), а игру Германия — Северная Ирландия транслировали и того больше. Почему у нас не так? Монополизация вредит качеству. И единый телепул, о котором ныне много говорят применительно к чемпионату Украины, рискует превратиться в средство антипопуляризации игры. Свою команду можно показать и на всю страну, а конкурентов задвинуть на малодоступные телеканалы, не так ли? А там и детки, выросшие исключительно на матчах именно ТВОЕЙ команды, будут убеждать родителей покупать им шарфы-футболки именно ТВОЕГО клуба. Ничего личного, просто бизнес.