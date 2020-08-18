Беларусь - вкусный тортик, который все хотят скушать. Даже Украина

Беларусь сегодня - лакомый кусочек/ ampulsory

Украина отзывает посла в Беларуси. И это правильно. Пора перестать делать вид, что Лукашенко ведёт какую-то отдельную от РФ политику. Теперь, когда этот жук сам себя нажучил, есть реальный шанс поменять власть в Минске на более приемлемую конфигурацию.

Бояться победы пророссийского кандидата не стоит, потому что все эти годы Лукашенко был самым что ни на есть пророссийским. Просто вместо иллюзий у нас будет реальное понимание сложности ситуации на северной границе. Нам почти наверняка не повезёт. Россияне почти наверняка смогут навязать Беларуси своего нового ставленника.

Но это не отменяет попытки вести ту политику, которая нам выгодна и соответствует нашим интересам. Нашим интересам соответствует, чтобы Россия как можно глубже увязла в РБ. Чем хуже у неё будут там дела, тем больше возможностей будет нас продвигать свою повестку по Донбассу и Крыму. Минский процесс теперь получает совершенно иное звучание.

Читайте такжеКризис в Беларуси закончится международным договорнякомА братьям белорусам говорю предельно откровенно - Беларусь ждёт обрушение экономики, деиндустриализация и декапитализация. Это будет плата за взросление. Причём она будет очень жесткой. И самое меньшее, что в этой ситуации беларусы могут себе позволить - это наивность. Ибо она будет только увеличивать прайс.

Беларусь сегодня - вкусный тортик, который все хотят скушать. Даже мы хотим кусочек. Лукашенко слишком долго держал народ в детском саду, не давая взрослеть. Теперь начинается шоковая терапия. Таков путь к подлинному освобождению. Или подлинному рабству. К чему придут беларусы - зависит только от ихней борьбы.