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Чтобы снести режимы Лукашенко и Путина, придется утопить их в крови

Андрей Головачев

политический эксперт

25 августа 2020, 10:09

Бескровного переворота в России и Беларуси не получится по определению

Путин Лукашенко
Путин и Лукашенко - единство и борьба двух фашистских режимов/ GettyImages

Белорусы демонстрируют впечатляющие протесты, однако они наивны в своем желании сбросить Лукашенко мирным, бескровным или, как некоторые лидеры оппозиции говорят, "строго правовым путем". Это всё, конечно, романтическая утопия. Невозможно мирным и тем более правовым путем ликвидировать фашистский режим, которые сами белорусы за 26 лет добровольно создали у себя в стране. Батька, вооружившись автоматом, красноречиво показал белорусам и всему миру, что скорее утопит всю страну в крови, чем добровольно отдаст власть

Фашистский режим можно снести только насильственным путем с помощью вооруженного восстания, потому что при фашизме отсутствует ПРАВО, как таковое. Если уж народ допустил у себя фашизм, то другого пути уже нет. Именно так окончательно когда-то снесут режим Лукашенко. Именно так снесут когда-то и Путина.

Но неужели режим Лукашенко - это фашизм?

Абсолютно верно. Точно также, как и режим Путина. А отношения Батьки и национального лидера русского мира в чем-то напоминали отношения Муссолини и Гитлера и даже сейчас напоминают тот период, когда Гитлер вынужден был с помощью Скорценни освобождать Дуче в 1943 г. Отношения фашистских лидеров - это всегда строго по диалектике Гегеля: единство и борьба противоположностей. Путин и Батька ненавидят друг друга, но вынуждены поддерживать и спасать друг друга.

Читайте такжеПутин смертельно напуган протестами в БеларусиПримечательно, что все фашистские лидеры любят обвинять своих противников в... фашизме. Все пропутинские СМИ постоянно обвиняют Украину в том, что там к власти пришли фашисты. А Лукашенко сейчас на всех своих совещаниях с силовиками и встречах с трудовыми коллективами заявляет, что к власти в Беларуси рвутся фашисты. Это три несчастных тетки, которые трясутся от страха и предлагают провести новые выборы, "в которых Александр Григорьевич может снова принять участие". Умора!

Но что же такое фашизм?

На самом деле вопрос довольно запутанный и в политологии существует несколько десятков определений фашизма. А в России, Украине и Беларуси фашизм еще стойко ассоциируется с гитлеровским нацизмом и геноцидом, поэтому многие с готовностью наклеиваем друг другу этот ярлык, когда хотят обесчеловечить друг друга.

Если коротко, то фашизм - это религия государства. Это такая идеология, которая заявляет, что все проблемы общества и человека решит всесильное государство. Для этого вся нация должна объединиться во имя построения такого сверхгосударства. Фашизм сводит частную жизнь и частный бизнес к минимуму.

Фашизм заявляет, что в таком государстве не может быть никакого плюрализма, никакой внутриполитической борьбы, не может быть никаких классов, никаких политических партий, кроме одной фашисткой. Всякие выборы и демократия отменяются как буржуазная химера, и вся нация объединяется вокруг своего вождя (фюрера, дуче, генсека, отца народов, национального лидера, лидера джамахирии и т.д.), который олицетворяет и реализует волю всей нации.

И самое главное. Для фашизма характерно объединение нации вокруг каких- то врагов,- внутренних или внешних, но чаще всего против тех и других. Врагами могут быть кто угодно. Это процесс довольно случайный, на кого фюреры укажут, тот и станет врагом.

Итак, базовые понятия фашизма - это вождь, тотальное государство, превалирование государственной собственности, условная частная собственности, нация и ее враги.

Читайте такжеТрагедия Иловайска показала, что Путин готов пойти на что угодноВся экономика подчинена государственным интересам, рынка практически нет. Основой всего становится государственное планирование и госзаказ. Государство гарантирует всеобщую занятость и преследует тунеядцев. Вся экономика начинает работать как одна большая корпорация. Отсюда знаменитый корпоративизм фашизма. При фашизме классовое разделение общества отменяется и заменяется солидарностью всех людей, независимо от их материального статуса. Солидарностью вокруг идеи общей нации и могущественного государства.

Фашистский тип экономики неизбежно приводит к милитаризации. Потому что всеобщую занятость легче всего обеспечить именно военными заказами. Ну а если вооружения много, и есть еще враги нации, то война становится почти неизбежной. Именно поэтому путинская Россия погрязла в военных конфликтах. Милитаризация экономики коверкает общественное сознание и культивирует у людей агрессию.

Если посмотреть объективно и беспристрастно, то приходиться признать, что политические режимы Беларуси и России - это современные, имитирующие демократию, неофашистские режимы. Причем, в Беларуси реализован почти классический жесткий вариант фашизма, а в России - помягче, но там, похоже, ужесточение режима еще впереди.

Белорусов и россиян откровенно жалко. Как они будут выходить из своих фашистских режимов непонятно. Ситуация зашла уже далеко и без большой крови уже не обойтись.

А бедным белорусам сначала придется снести Батьку, а потом еще и отбиться от Путина?

Справятся ли? Без помощи Запада, конечно, нет.

Александр Лукашенко Владимир Путин новости Беларуси новости России
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