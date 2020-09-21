Десять нестыковок в деле отравления Навального

В деле об отравлении Навального больше вопросов, чем ответов / Инстаграм А.Навального

Я не верю, что Алексей Навальный провел 19 дней в коме. На это есть ряд причин.

Первое. У него катетер стоял еще пять дней назад на другом месте. Скорее всего, этот катетер ему поставили сразу по прилету в Германию или еще в Омске. Промывали три недели минимум, катетер работал. Но спустя даже не пять, а, кажется, четыре дня нет и следа от катетера. Так не бывает!

Второе. По официальной версии, Навальный пробыл 19 дней в коме. Если это "Новичок" или другой ФОС, он не должен был сам глотать. Читаем классику: "При отравлении 2 и 3 степени тяжести наступает паралич всей мускулатуры тела, в т. ч. мышечной ткани внутренних органов, что вызывает отклонения в их работе. Значит, должны были ставить катетер". Для почти трех недель подключичная вена не подходит - немцы давали бы питание через центральную венозную систему, а именно - в "ярему" - яремную вену. Это на шее. Для массированной доставки питания.

Читайте такжеПутин своими руками сделал Навального следующим президентом РоссииВ России для быстрого введения разных очистительных препаратов могли тоже заливать сразу в центральный кровоток, условно говоря, но поставили бы, скорее всего, в бедро, это проще, но в Германии в бедро для таких целей не ставят - легче, но растет риск тромбоза.

Мне ставили катетер в "ярему" перед КС - ожидалась массированная кровопотеря, заготовили четыре литра крови. Яркий след был не менее месяца, бледный - несколько месяцев. Следы от длительных катетеров я сняла серией кислотных пилингов спустя четыре года только!!! Если вам кажется, что фото маленькие, посмотрите большие - есть в сети масштабные, убедитесь, что катетер пропал бесследно с запястья;

Третье. Навальный не похудел. 19 дней в коме? No way! Этого не может быть! Он не мог, повторяю, при отравлении ФОС, есть, если общее состояние было коматозное. У него не было глотательного рефлекса, у него вряд ли сохранялась активная перистальтика, даже если его кормили через бедренную или полключичную вену, он должен был сильно похудеть. Но посмотрите на руки и таз - он не похудел. Складка футболки под животом говорит, что живот какой-то остался;

Четвертое.19 дней в коме - и пустили детей? Да еще из Штатов? С таким риском коронавируса? Ну что вы!

Пятое. Бледное у него на обоих фото только лицо. Присмотритесь же. На более раннем фото у него может показаться бледной кисть руки, но сравните с рукой жены - одинаковый тон и цвет, значит, дело в освещение. Шея, руки в районе локтей у него здорового цвета...

Шестое. Идеально выглаженные постельное белье, пижама, на подушке даже складка сохранилась. Может, немцы там для Бундесвера какое-то немнущееся больничное белье придумали? Я лежала подолгу в больницах. Поверьте, не так выглядит кровать даже к середине дня лежания;

Седьмое.19 дней в коме, пятый день, как сняли с ИВЛ, он очнулся - не мог ничего сказать, никого узнать, не мог вообще ничего сделать, а теперь ходит по лестнице и диктует большие тексты? Человек на втором фото - спустя 13 дней после 19-дневной комы? No way! Тут даже с коронавирусом так лихо после ИВЛД не бегут;

Читайте такжеЗапад официально признал в Навальном замену ПутинуВосьмое. Все это - после "Новичка"? Да еще - после его усиленной версии? Ноу! Не верю. Скрипали, если верить британцам, до сих пор восстанавливаются. Как и болгарские оружейники, каким-то образом выжившие после такой атаки. И тоже вопросы, чем их отравили. А вот банкир Кивелиди был убит на месте вместе с секретаршей, которая находилась рядом, и с патологоанатомом, который банкира вскрывал. Проводившим обыск в его офисе следователям стало плохо, они были госпитализированы. Вот это, строго говоря, "Новичок";

Девятое. Был релиз немецкой клиники после прихода Навального в себя: там четко написали, что Навальный сразу понял, где он находится, кто вокруг и что с ним произошло. А теперь он пишет, что сначала никого не узнавал!

Десятое. Кроссовки Навального. 26 дней лежал, из них 19 - в коме, потом учился говорить, узнавать (быстро научился), вряд ли сразу встал, значит, лежал три с лишним недели, а то и четыре. Представляете, как бы ноги отекли? Тут за 10 часов в самолете некоторые тапочки надеть не могут. Вы летали 10 часов? Я - да. И даже 11,5. Некоторые брали с собой тапочки на выход. Ну и я видела людей, которые и без комы лежали несколько недель (беременные или перелом) - ноги отекают, какие кроссовки, вы чего?

Вопросов по делу отравления Навального больше, чем ответов. Он был отравлен, но не "Новичком"? Вообще не был отравлен? Был отравлен ФОС, но пришел в себя быстрее, чем нам сообщили?

Читайте такжеГлавный вывод из отравления НавальногоУ меня по этому поводу несколько объяснений в порядке убывания вероятности, первая из них: Навальный был отравлен ФОС (про "Новичок" забудем, к этому "Новичку" столько сейчас приписывают всего, что само существование группы этих ядов размылось), получил сразу атропин, стало лучше, переправлен в Германию и там пришел в себя гораздо раньше, чем нам показывают. Факт его быстрого выхода из комы могли, например, скрывать в связи с переправкой его в другую больницу, в страну, т.е., немцы уверены, что он был отравлен в России, и считают, что его надо скрывать. Либо хотят утяжелить в глазах мировой общественности последствия. Либо не хотят показать, что в Омске Навальный все же получил спасительную терапию, ведь сейчас получается, что его спасли немцы.

Вот это для меня самая сейчас вероятная версия: фото более ранние, а уж почему, даже гадать странно. Но люди не хотят сложных версий, для них только два варианта...